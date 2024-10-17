На Вінниччині внаслідок ДТП загинули шестеро людей, з яких - двоє дітей. ФОТОрепортаж
ДТП сталася 16 жовтня близько 17:20 неподалік села Писарівка Вінницького району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.
На автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Ізварине 36-річний водій автомобіля DAF не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мікроавтобусом RENAULT TRAFIK, під керуванням 48-річного чоловіка, який рухався у зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса та п’ятеро його пасажирів: 16, 17, 19, 21 та 23 років загинули на місці.
Водій вантажівки з отриманими травмами госпіталізований до лікарні. Наразі він затриманий.
Автомобілі помістили на арештмайданчик. У водія автомобіля DAF здійснено забір крові для проведення токсикологічної експертизи.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Винуватцеві ДТП загрожує від 5 до 10 років тюрми.
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Взагалі, згідно статистичних даних від норвезького управління доріг за 2023 рік в ДТП на дорогах Норвегії загинуло 118 людей.
/Душніла OFF/