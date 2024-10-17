На Вінниччині внаслідок ДТП загинули шестеро людей, з яких - двоє дітей. ФОТОрепортаж

ДТП сталася 16 жовтня близько 17:20 неподалік села Писарівка Вінницького району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.

На автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Ізварине 36-річний водій автомобіля DAF не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мікроавтобусом RENAULT TRAFIK, під керуванням 48-річного чоловіка, який рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса та п’ятеро його пасажирів: 16, 17, 19, 21 та 23 років загинули на місці.

Водій вантажівки з отриманими травмами госпіталізований до лікарні. Наразі він затриманий.

Автомобілі помістили на арештмайданчик. У водія автомобіля DAF здійснено забір крові для проведення токсикологічної експертизи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Винуватцеві ДТП загрожує від 5 до 10 років тюрми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ДТП на Чернігівщині загинуло 4 людей, серед них 2 дітей, - ДСНС. ФОТО









