УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10468 відвідувачів онлайн
Новини Фото ДТП
7 165 29

На Вінниччині внаслідок ДТП загинули шестеро людей, з яких - двоє дітей. ФОТОрепортаж

ДТП сталася 16 жовтня близько 17:20 неподалік села Писарівка Вінницького району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.

На автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Ізварине 36-річний водій автомобіля DAF не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мікроавтобусом RENAULT TRAFIK, під керуванням 48-річного чоловіка, який рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса та п’ятеро його пасажирів: 16, 17, 19, 21 та 23 років загинули на місці.

Водій вантажівки з отриманими травмами госпіталізований до лікарні. Наразі він затриманий.

Автомобілі помістили на арештмайданчик. У водія автомобіля DAF здійснено забір крові для проведення токсикологічної експертизи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Винуватцеві ДТП загрожує від 5 до 10 років тюрми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ДТП на Чернігівщині загинуло 4 людей, серед них 2 дітей, - ДСНС. ФОТО

Наслідки ДТП у Вінницькій області
Наслідки ДТП у Вінницькій області
Наслідки ДТП у Вінницькій області
Наслідки ДТП у Вінницькій області
Наслідки ДТП у Вінницькій області

Автор: 

Вінницька область (1023) ДТП (4481)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Міг заснути за кермом оскільки контролю за часом немає як в ЄС. Ну і дороги. Це ж міжнародна траса яка давно мала б бути чотирисмуговою з відбійниками між зустрічними потоками.
показати весь коментар
17.10.2024 12:45 Відповісти
+10
Інформація для роздумів. В Норвегії за рік жодного смертельного ДТП на дорогах. Україна сплачує "данину смерті" з доріг від 3 до 5 тис. людей на рік.
показати весь коментар
17.10.2024 13:09 Відповісти
+7
Заснуло падло або по мобільнику з ****** калякало.
показати весь коментар
17.10.2024 12:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заснуло падло або по мобільнику з ****** калякало.
показати весь коментар
17.10.2024 12:42 Відповісти
Міг заснути за кермом оскільки контролю за часом немає як в ЄС. Ну і дороги. Це ж міжнародна траса яка давно мала б бути чотирисмуговою з відбійниками між зустрічними потоками.
показати весь коментар
17.10.2024 12:45 Відповісти
R.I.P.
показати весь коментар
17.10.2024 12:55 Відповісти
rest in peace
показати весь коментар
17.10.2024 13:11 Відповісти
Віина на дорогах
показати весь коментар
17.10.2024 12:57 Відповісти
вбив 6 людей, загрожує 5 років..., це ж не телефон вкрав, тоді 6 можуть дати..., це як треба не любити власне населення, щоб придумати такий КПК..., або для себе старались, чимало суддів та прокурорських теж ******* на градусі поганяти...
показати весь коментар
17.10.2024 13:00 Відповісти
відповідальність (строк) за КК України, а не за КПК України (процес)
ч.3 ст.286 КК України - від 5 до 10 років позбавлення волі
показати весь коментар
17.10.2024 13:07 Відповісти
Інформація для роздумів. В Норвегії за рік жодного смертельного ДТП на дорогах. Україна сплачує "данину смерті" з доріг від 3 до 5 тис. людей на рік.
показати весь коментар
17.10.2024 13:09 Відповісти
В Норвегії машин нема
показати весь коментар
17.10.2024 13:13 Відповісти
І доріг мабуть теж ...
показати весь коментар
17.10.2024 13:27 Відповісти
/Душніла ON/

Взагалі, згідно статистичних даних від норвезького управління доріг за 2023 рік в ДТП на дорогах Норвегії загинуло 118 людей.

/Душніла OFF/
показати весь коментар
17.10.2024 13:38 Відповісти
Вибачаюсь за неперевірену інформацію. У 2020 му загинуло 93, у 2021-му 80, у 2022-му - 116. Населення Норвегії трохи більше 5 млн. На 1 тис. населення у 2023 му році загинуло 0,022 людини. В Україні населення близько 30 млн. В тому ж році загинуло 3053 людини. Відповідно на 1 тис. населення - 0,101 людина. Що в 4,62 рази більше ніж у Норвегії. В принципі "ненабагато". Тож продовжуємо в тому ж дусі.
показати весь коментар
17.10.2024 14:39 Відповісти
А я не заперечую, що в Україні на дорогах коїться жах. Помятаю, ще десь років десять тому бачив статистику смертей в ДТП. В середньому 12 людей гинуло за добу. Добто одна людина через кожні дві години.
показати весь коментар
17.10.2024 15:15 Відповісти
Може якась країна, де є щорічний приріст населення (навіть країни Африки та Азії) може собі дозволити собі такі втрати, то для України, де з 1993-го року населення щороку зменшується, ведуться інтенсивні бойові дії, а також багато українців перебувають в окупації, це неприпустима розкіш.
показати весь коментар
17.10.2024 16:00 Відповісти
Sashko
показати весь коментар
18.10.2024 12:42 Відповісти
Інформація для роздумів.. У Фінляндіі я не бачив щоб автомобілісти здійснювали обгон по зустрічці... На трасі стоїть знак 80 км/г, то люди так і їдуть у рядок спокійно і ніхто нікого не обгоняє, не сігнале і не преться як кончене з Хмельницького чи Тернополя на зустрічну перед носом у зустрічного потока. Якщо якесь кончене на зустрічці то це або твердолобе яке купило праа за сало або кацап
показати весь коментар
20.10.2024 12:57 Відповісти
Цікаво, а у Фінляндії водій маршрутки вдягає пасок безпеки перед виїздом чи в процесі їзди перед блок-постом, щоб щойно проїхавши його відразу зняти.
показати весь коментар
20.10.2024 18:27 Відповісти
Тут маршруток немає
показати весь коментар
20.10.2024 18:47 Відповісти
Точно.
показати весь коментар
17.10.2024 13:16 Відповісти
6 человек !!!! страшно ездить !!! по городу носятся как угорелые , на перекрестках обгоняют , причем когда на перекрестке стоит машин 5-6 , выезжает **** на встречку обгоняет и влезает в поток !!! нам до МОНГОЛИИ ближе раз в 100 ,чем до европы !!! я клянусь !!!(((
показати весь коментар
17.10.2024 14:02 Відповісти
6 человек !!! жуть ((((
показати весь коментар
17.10.2024 14:09 Відповісти
Ну що це творится в крїні війна ,а якесь бидло убиває шестеро молодих людей серед яких і діти,будь ти прокляте навіщо тебе мама народила ?
показати весь коментар
17.10.2024 14:47 Відповісти
А що, в мирний час можна вбивати в ДТП?
показати весь коментар
17.10.2024 15:01 Відповісти
Коли вже заборонять первозити пасажирів мікроавтобусами на міжміських маршрутах???
показати весь коментар
17.10.2024 14:56 Відповісти
Скільки молодих людей загинуло, жах!
показати весь коментар
17.10.2024 14:58 Відповісти
Ніде у світі немає такої смертності на дорогах! ЗЕ і подільники мають створювати якісь програми, робити по телебаченню та у Інтернеті відповідну соціальну рекламу. Ще раз передивитися програми навчання та здачі іспитів. НЕ РОБИТИ З ЦІМ НІЧОГО ТО Є ЗЛОЧИН!
показати весь коментар
17.10.2024 16:15 Відповісти
От 5 до 10.. 6 человек. За каждого погибшего по году ..
показати весь коментар
17.10.2024 16:38 Відповісти
Нажаль 5 майбутніх солдат поховав.
показати весь коментар
18.10.2024 13:32 Відповісти
через 10 років, 18 річних заборонено призивати
показати весь коментар
18.10.2024 23:07 Відповісти
 
 