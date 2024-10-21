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Новини Фото ДТП
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У Києві вантажівка в’їхала в маршрутку: 1 людина загинула, ще 6 - поранено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

У Києві зранку 21 жовтня сталася ДТП на вулиці Вадима Гетьмана за участю вантажівки та маршрутного таксі, є постраждалі.

По це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

За попередньою інформацією, "Газель" на повній швидкості вʼїхала у маршрутку "Атаман", в якій перебували пасажири.

Наразі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих. Поліція та медики продовжують працювати на місці аварії.

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На місце події виїхали слідчі з розслідування ДТП главку поліції, патрульні поліцейські та медики.

За даними поліції, кількість постраждалих уточнюється, наразі відомо про чотирьох потерпілих.

Правоохоронці продовжують працювати на місці події та з’ясовують усі обставини ДТП.

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Оновлена інформація станом на 11:20

"Через ДТП на вул. Вадима Гетьмана постраждали 9 осіб, із них 7 людей госпіталізували. На зупинці громадського транспорту сталася ДТП внаслідок зіткнення вантажівки з маршрутним транспортом (некомунального автопарку)", - повідомили у КМДА.

Зазначається, що рятувальники деблокували жінку, яку затиснуло на пасажирському сидінні в маршрутному транспорті, та водія вантажівки.

За інформацією Патрульної поліції Києва, рух транспорту ускладнений у напрямку Індустріального шляхопроводу.

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Оновлена інформація о 12:50

Поліція Києва згодом уточнила, що унаслідок ДТП в Солом’янському районі загинула 72-річна пасажирка та ще п’ятеро осіб травмовано. 

"70-річний водій "Газелі" на повній швидкості скоїв наїзд на автобус "Атаман", який стояв на зупинці громадського транспорту та здійснював посадку-висадку пасажирів. Внаслідок зіткнення загинула 72-річна жінка - пасажирка автобуса, ще п’ятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до закладів охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні. 

Наразі слідчі встановлюють обставини, за яких сталася ДТП. Керманич "Газелі" був тверезим.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що тілесні ушкодження дістали 6 пасажирів маршрутного автобуса. Одна з травмованих пасажирок – 72-річна жінка померла дорогою до лікарні. Точна кількість постраждали ще встановлюється.

У Солом’янському районі Києва вантажівка влетіла в маршрутку
У Солом’янському районі Києва вантажівка влетіла в маршрутку

ДТП у Солом’янському районі Києва 21 жовтня

Автор: 

ДТП (4481) Київ (19649)


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Топ коментарі
+9
тобто, ні газель не проходила техогляд. ні водій не проходив медогляд.
а саме головне, що директор та головний інженер, цього атп, взагалі не винні.
винен сторож, що відкрив ворота, та випустив цей заржавілий унітаз.
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21.10.2024 11:47 Відповісти
+6
А той "Атаман" з картона, наче, зроблений, - морда Газелі зовсім не ушкоджена! На черкаському автобусному заводі про краш-тести, взагалі, не чули, - клепають скотовозки зі звичайної профільної труби.
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21.10.2024 13:48 Відповісти
+5
видно, що цій газелі років стільки, скільки нашій незалежності, а може ще більше..., гальма вже не ті, а може ще й педалі не працюють...
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21.10.2024 11:25 Відповісти
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видно, що цій газелі років стільки, скільки нашій незалежності, а може ще більше..., гальма вже не ті, а може ще й педалі не працюють...
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21.10.2024 11:25 Відповісти
Это ж не танк, а кинетическая энергия она такая - и танкам лобовуху насквозь прошивает при правильном снаряде.
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21.10.2024 11:41 Відповісти
На МАЗ білоруський ******..
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21.10.2024 11:42 Відповісти
Ещё и на остановке, от урод.
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21.10.2024 11:33 Відповісти
Заснув горопаха.
Хлібовозка, зміна починається о 1-2 ночі
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21.10.2024 11:37 Відповісти
або у дитсадочки возять обіди , теж о 3-4 ночі
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21.10.2024 12:18 Відповісти
От нахіба таке творити? - людям і так несолодко
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21.10.2024 11:38 Відповісти
тобто, ні газель не проходила техогляд. ні водій не проходив медогляд.
а саме головне, що директор та головний інженер, цього атп, взагалі не винні.
винен сторож, що відкрив ворота, та випустив цей заржавілий унітаз.
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21.10.2024 11:47 Відповісти
Кацапське гавно Газель в'їхало в наше гавно Атаман... Якби був нормальний західний автобус такого "проникнення" не було б. А кацапсський говнотранспорт взагалі потрібно заборонити.
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21.10.2024 12:33 Відповісти
Жахіття! Шкода людей!
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21.10.2024 12:34 Відповісти
Водилы этих ржавых ведер,зачастую еще и летают как ипанутые....пердя и громыхая на всю улицу.Провалить весь зад автобусу,тут явно скорость не 40км/ч
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21.10.2024 12:45 Відповісти
Не работающие тормоза - проблема всех Газелей. Пора этот хлам запртетить в эксплуатации.
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21.10.2024 13:18 Відповісти
А той "Атаман" з картона, наче, зроблений, - морда Газелі зовсім не ушкоджена! На черкаському автобусному заводі про краш-тести, взагалі, не чули, - клепають скотовозки зі звичайної профільної труби.
показати весь коментар
21.10.2024 13:48 Відповісти
 
 