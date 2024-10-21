У Києві вантажівка в’їхала в маршрутку: 1 людина загинула, ще 6 - поранено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

У Києві зранку 21 жовтня сталася ДТП на вулиці Вадима Гетьмана за участю вантажівки та маршрутного таксі, є постраждалі.

По це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

За попередньою інформацією, "Газель" на повній швидкості вʼїхала у маршрутку "Атаман", в якій перебували пасажири.

Наразі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих. Поліція та медики продовжують працювати на місці аварії.

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На місце події виїхали слідчі з розслідування ДТП главку поліції, патрульні поліцейські та медики.

За даними поліції, кількість постраждалих уточнюється, наразі відомо про чотирьох потерпілих.

Правоохоронці продовжують працювати на місці події та з’ясовують усі обставини ДТП.

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Оновлена інформація станом на 11:20

"Через ДТП на вул. Вадима Гетьмана постраждали 9 осіб, із них 7 людей госпіталізували. На зупинці громадського транспорту сталася ДТП внаслідок зіткнення вантажівки з маршрутним транспортом (некомунального автопарку)", - повідомили у КМДА.

Зазначається, що рятувальники деблокували жінку, яку затиснуло на пасажирському сидінні в маршрутному транспорті, та водія вантажівки.

За інформацією Патрульної поліції Києва, рух транспорту ускладнений у напрямку Індустріального шляхопроводу.

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Оновлена інформація о 12:50

Поліція Києва згодом уточнила, що унаслідок ДТП в Солом’янському районі загинула 72-річна пасажирка та ще п’ятеро осіб травмовано.

"70-річний водій "Газелі" на повній швидкості скоїв наїзд на автобус "Атаман", який стояв на зупинці громадського транспорту та здійснював посадку-висадку пасажирів. Внаслідок зіткнення загинула 72-річна жінка - пасажирка автобуса, ще п’ятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до закладів охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі встановлюють обставини, за яких сталася ДТП. Керманич "Газелі" був тверезим.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що тілесні ушкодження дістали 6 пасажирів маршрутного автобуса. Одна з травмованих пасажирок – 72-річна жінка померла дорогою до лікарні. Точна кількість постраждали ще встановлюється.



