У Києві на Столичному шосе мікроавтобус зіткнувся з легковим авто: загинула жінка, 14 постраждалих. ФОТО
Сьогодні, 17 вересня, у Голосіївському районі Києва сталась смертельна ДТП за участі легкового автомобіля та мікроавтобусу. Наразі рух транспорту в напрямку вулиці Академіка Заболотного ускладнений.
Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода трапилась на Столичному шосе за участі автомобіля Ford та мікроавтобуса Mercedes.
Повідомлення про ДТП надійшло до поліції о 12:35. Обставини аварії встановлюються.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула водійка легковика. Водій та пасажири мікроавтобуса дістали тілесні ушкодження.
Як повідомляє КМДА, на місці працюють усі екстрені служби, зокрема медики.
Станом на 13:45 п’ятьом пасажирам надали медичну допомогу на місці події, а дев’ятьох постраждалих, серед яких водій мікроавтобуса та дитина, госпіталізували до лікарень столиці.
Рятувальники деблокували тіло загиблої водійки легкового авто.
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