УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4985 відвідувачів онлайн
Новини Фото ДТП
5 005 4

У Києві на Столичному шосе мікроавтобус зіткнувся з легковим авто: загинула жінка, 14 постраждалих. ФОТО

Сьогодні, 17 вересня, у Голосіївському районі Києва сталась смертельна ДТП за участі легкового автомобіля та мікроавтобусу. Наразі рух транспорту в напрямку вулиці Академіка Заболотного ускладнений.

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода трапилась на Столичному шосе за участі автомобіля Ford та мікроавтобуса Mercedes.

Повідомлення про ДТП надійшло до поліції о 12:35. Обставини аварії встановлюються.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула водійка легковика. Водій та пасажири мікроавтобуса дістали тілесні ушкодження.

ДТП на Столичному шосе Києва 17 вересня

Читайте також на "Цензор.НЕТ": П’яний священник на Буковині скоїв ДТП та напав на патрульну, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Як повідомляє КМДА, на місці працюють усі екстрені служби, зокрема медики.

Станом на 13:45 п’ятьом пасажирам надали медичну допомогу на місці події, а дев’ятьох постраждалих, серед яких водій мікроавтобуса та дитина, госпіталізували до лікарень столиці.

Рятувальники деблокували тіло загиблої водійки легкового авто.

ДТП на Столичному шосе Києва 17 вересня

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ДТП загинув радник голови Мінстратегпрому Олійник. Він відповідав за роботу з виробниками дронів

Автор: 

ДТП (4467) Київ (19490) Нацполіція (15176)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як безглуздо гинуть люди, з за того що хтось перевищив швидкість чи пішов на обгон з ризиком..... сумно.
показати весь коментар
17.09.2024 15:56 Відповісти
Мабуть на перехресті Форд получив в бочину - не розминулися
показати весь коментар
17.09.2024 15:59 Відповісти
У аварії винні депутати та президент, що встановили занадто м'яке покарання за перевищення швидкості. Вони - вбивці.
показати весь коментар
17.09.2024 16:07 Відповісти
У водійки є дві дійки!
показати весь коментар
18.09.2024 19:21 Відповісти
 
 