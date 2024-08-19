П’яний священник на Буковині скоїв ДТП та напав на патрульну, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

П'яний священник на вантажівці зіткнувся із стовпом та втік з місця ДТП. Згодом його затримали і він напав на патрульну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

18 серпня в с. Мольниця водій вантажівки зіткнувся з дорожнім стовпом та втік з місця пригоди на цьому ж транспортному засобі.

Патрульні зупинили розшукувану вантажівку КАМАЗ.

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"Під час спілкування із 42-річним кермувальником поліцейські помітили у нього явні ознаки сп’яніння та запропонували пройти відповідний тест на місці. Результат алкотестеру "Драгер" показав 1,94 проміле. У подальшому під час складання адміністративних матеріалів водій почав себе агресивно поводити, чинити опір працівниці патрульної поліції: завдав тілесних ушкоджень та намагався заволодіти її вогнепальною зброєю. Поліцейську госпіталізовано до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримали та склали щодо нього адмінпротокол за статтею 130 (Керування транспортними засобами у стані сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також слідчі поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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