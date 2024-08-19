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Новини Фото ДТП
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П’яний священник на Буковині скоїв ДТП та напав на патрульну, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

П'яний священник на вантажівці зіткнувся із стовпом та втік з місця ДТП. Згодом його затримали і він напав на патрульну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

18 серпня в с. Мольниця водій вантажівки зіткнувся з дорожнім стовпом та втік з місця пригоди на цьому ж транспортному засобі.

Патрульні зупинили розшукувану вантажівку КАМАЗ. 

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"Під час спілкування із 42-річним кермувальником поліцейські помітили у нього явні ознаки сп’яніння та запропонували пройти відповідний тест на місці. Результат алкотестеру "Драгер" показав 1,94 проміле. У подальшому під час складання адміністративних матеріалів водій почав себе агресивно поводити, чинити опір працівниці патрульної поліції: завдав тілесних ушкоджень та намагався заволодіти її вогнепальною зброєю. Поліцейську госпіталізовано до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримали та склали щодо нього адмінпротокол за статтею 130 (Керування транспортними засобами у стані сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також слідчі поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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П'яний священник на Буковині скоїв ДТП та напав на патрульну
П'яний священник на Буковині скоїв ДТП та напав на патрульну
П'яний священник на Буковині скоїв ДТП та напав на патрульну
П'яний священник на Буковині скоїв ДТП та напав на патрульну

Автор: 

Буковина (848) ДТП (4467) священник (159)


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Топ коментарі
+27
100% вгадали до якої він церкви.
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19.08.2024 12:24
+20
А у цистерні "батюшка" "єлєй" провозив? Чи "масло лампадне"?
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19.08.2024 12:26
+16
кагор
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19.08.2024 12:31
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100% вгадали до якої він церкви.
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19.08.2024 12:24 Відповісти
Звісно шо кацапського сатанату
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19.08.2024 12:37 Відповісти
Кацапське опудало в рясі.

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19.08.2024 12:41 Відповісти
отєц ізгоняєт бєса.
сектанти мацкоського сатанату таке **********.
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19.08.2024 13:13 Відповісти
в обидві щоки!! всё по божеських понятіях )))
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19.08.2024 13:42 Відповісти
І чому вона в нього не вистрілила, захищаючись?
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19.08.2024 12:24 Відповісти
В нього біс вселився, треба срібна куля
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19.08.2024 12:32 Відповісти
Та ні, якщо біс - то відро святої води з церкви Українського Патріархату й молитовником по @блу..
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19.08.2024 12:40 Відповісти
- Дорогие прихожане! Денег, что вы собирали на новую церковь, хватило только на КамАЗ и его обмывание....
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19.08.2024 12:25 Відповісти
А у цистерні "батюшка" "єлєй" провозив? Чи "масло лампадне"?
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19.08.2024 12:26 Відповісти
кагор
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19.08.2024 12:31 Відповісти
Угу..Диякон на "бортовому" камазі з просфорами відстав ще до дтп.
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19.08.2024 12:52 Відповісти
Видно кагор був якийсь не такий.
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19.08.2024 12:29 Відповісти
палюбасу жрец масковскава петухата (рюзьге кривославной "цэркви")
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19.08.2024 12:29 Відповісти
наї..нув цековного вина , 100% алібі
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19.08.2024 12:29 Відповісти
Судячи з вантажівки - він його, вино, і перевозив
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19.08.2024 12:34 Відповісти
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19.08.2024 12:46 Відповісти
Ну нажрався, ОК, а як же ж гріх обжерливості? Як істота з такою пузякою може щось пропагувати? Це ж один зі смертних гріхів))) Ех, прихожани... Жертвуйте і далі на утримання пузатих нероб (((
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19.08.2024 12:34 Відповісти
То він з голоду пухне..
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19.08.2024 16:52 Відповісти
це треш..., от якби я проста людина у стані алкогольного сп'яніння напала на патрульного та спробувала відібрати в нього зброю....,цікаво, щоб мені було...? а тут просто адмін протокол, відбудеться штрафом у 850 грн...
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19.08.2024 12:36 Відповісти
А ви більше в церкви ходіть (будь-якого патріархату) і більше грошей їм залишайте
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19.08.2024 12:41 Відповісти
Вас пристрелили б, та й по всьму..краще не нападайте))
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19.08.2024 12:41 Відповісти
"водій вантажівки зіткнувся з дорожнім стовпом" - то стовп дорогу переходив ) Було б смішно, якби не було так сумно... До речі, а це пузате чмо не спиртовозом керувало? І чого не мобілізоване? Розумова неповноцінність?
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19.08.2024 12:37 Відповісти
гімно на гімновозі.
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19.08.2024 12:42 Відповісти
я не зрозумів, а з чого взяли, що водієм КАМАЗу був священик?
З інфи цього не випливає...
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19.08.2024 12:43 Відповісти
На першому фото - затриманий у "підряснику"
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19.08.2024 12:55 Відповісти
в мене перше фото чомусь розмите...
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19.08.2024 13:35 Відповісти
Морда заблюрена, все інше пузо з водянкою у підряснику.
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19.08.2024 16:54 Відповісти
А був би шокер у патрульної, мурло в рясі лежало б мордою в багнюці.
А так, патрульна в лікарні, мурло далі служить в церкві, йому далі руки цілують...
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19.08.2024 12:46 Відповісти
"К полумєрам нє прівик".
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19.08.2024 12:47 Відповісти
А чього ж не згадали, з якого воно сатанату? Некоректно чі шо?
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19.08.2024 12:56 Відповісти
Що паливо возить батюшка? Підробляє контрабасом?
Богоугодна справа...
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19.08.2024 12:57 Відповісти
свєчной заводік/13 стільців/
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19.08.2024 13:23 Відповісти
А бочка таки якісно зварена(шов).
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19.08.2024 13:01 Відповісти
А може він й дійсно не пив? Може то в нього після удару ємність з аква вітою розгерметизувалась? А він лише парів нанюхався
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19.08.2024 13:03 Відповісти
священник... слуга сатаны из упц московского сатаната эта мразь!
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19.08.2024 13:05 Відповісти
мацковський сатанат? бо щось не написано нічого.
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19.08.2024 13:12 Відповісти
піп підзаробляв на гівновозі. А може украв покататись, коли з водієм гівновоза напилися. тут версій немало може бути. Міг бути власником, а водій був у відпустці. піп отримав замовлення і вирішив, що потрібні гроші на похмелитись, виїхати на відкачку. Але камаз-гівновоз - досить круто. наші в основному зілами з мтз двигуннами чадять по вулицях.
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19.08.2024 13:13 Відповісти
Почему не применила табельное оружие в связи с угрозой для жизни? Бога боится? Или прокурора в связке с ДБР?
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19.08.2024 13:16 Відповісти
Святую воду вез?
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19.08.2024 13:17 Відповісти
Затягнути в автобус,задерти рясу,зняти штани і труси,врізати так з п"ятдесят горячих палицями,щоб дупа спочатку спухла,потім посиніла і трісла.Щоб потім він ту дупу міг показувати з амвона і казати - шановні парафіяни,подивіться шо може бути з тими,хто п"є за кермом!
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19.08.2024 13:21 Відповісти
Охрестився
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19.08.2024 13:22 Відповісти
То всьо енергетики винні - стовп не там поставили .
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19.08.2024 13:23 Відповісти
Коли профашистська дума ********* ворожої Україні рф дала злочинницький дозвіл на введення своїх окупаційних військ в Україну. Тоді у відповідь на цей кричущий злочин Всеукраїнська рада всіх церков України підписала заяву про те, що введення військових сил іноземної держави на суверену українську територію - загроза не тільки для України, але і для всієї Європи. А ось тільки представники ворожого нам філіала рпц замаскованого під УПЦ але московського патріархату, виродки ці криваві окупаційні дії проклятої москви не засудили, а навпаки підтримали. Виходить що ця кацапська церква мп вона повністю ворожа Україні та українському народові бо вона на 100 % продажна маріонетка грає на користь кривавих російських окупантів нашої святої суверенної української землі, цих загарбників кривавого маніяка )(уйла. Тоді навіть не ясно навіщо вона так потрібна нашим продажним ОП,ВР..... коли взагалі непотрібна Українському народу, і її місце у фашистській личаковiй ********* паРаші, але не в суверенній українській державі в Україні, у якій своя рідна ПЦУ Русі - України
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19.08.2024 13:28 Відповісти
Церква-це легалізована мафія в державі
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19.08.2024 13:29 Відповісти
Це вже не смішно. Працівників силових структур б'ють,відбирають зброю,наносять тілесні ушкодження. Пропоную співробітникам силових структур зброю не видавати,так як ці службовці нездатні нею користуватися. То навіщо їм зброя?
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19.08.2024 15:25 Відповісти
Тут ще питання - де та як навчались. Може "взлет-посадка". Або зовсім місячні курси. Або - татко купив диплома.
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19.08.2024 17:07 Відповісти
-- Налєй ка матушка мнє грамм двести для укреплєнія духа пєрєд постом . -- А когда пост то, батюшка ? -- Да вот через полтора кіломєтра атсюдова, в кустах спряталісь, окоянниє ! Ну, даст Бог , пронєсьот !...
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19.08.2024 19:33 Відповісти
 
 