Пьяный священник на Буковине совершил ДТП и напал на патрульную, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пьяный священник на грузовике столкнулся со столбом и скрылся с места ДТП. Впоследствии его задержали и он напал на патрульную.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

18 августа в с. Мольница водитель грузовика столкнулся с дорожным столбом и скрылся с места происшествия на этом же транспортном средстве.

Патрульные остановили разыскиваемый грузовик КАМАЗ.

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"Во время общения с 42-летним водителем полицейские заметили у него явные признаки опьянения и предложили пройти соответствующий тест на месте. Результат алкотестера "Драгер" показал 1,94 промилле. В дальнейшем при составлении административных материалов водитель начал себя агрессивно вести, сопротивляться работнице патрульной полиции: нанес телесные повреждения и пытался завладеть ее огнестрельным оружием. Полицейская госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали и составили в отношении него админпротокол по статье 130 (Управление транспортными средствами в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также следователи полиции внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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