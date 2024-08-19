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Новости Фото ДТП
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Пьяный священник на Буковине совершил ДТП и напал на патрульную, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пьяный священник на грузовике столкнулся со столбом и скрылся с места ДТП. Впоследствии его задержали и он напал на патрульную.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

18 августа в с. Мольница водитель грузовика столкнулся с дорожным столбом и скрылся с места происшествия на этом же транспортном средстве.

Патрульные остановили разыскиваемый грузовик КАМАЗ.

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"Во время общения с 42-летним водителем полицейские заметили у него явные признаки опьянения и предложили пройти соответствующий тест на месте. Результат алкотестера "Драгер" показал 1,94 промилле. В дальнейшем при составлении административных материалов водитель начал себя агрессивно вести, сопротивляться работнице патрульной полиции: нанес телесные повреждения и пытался завладеть ее огнестрельным оружием. Полицейская госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали и составили в отношении него админпротокол по статье 130 (Управление транспортными средствами в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также следователи полиции внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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П'яний священник на Буковині скоїв ДТП та напав на патрульну
П'яний священник на Буковині скоїв ДТП та напав на патрульну
П'яний священник на Буковині скоїв ДТП та напав на патрульну
П'яний священник на Буковині скоїв ДТП та напав на патрульну

Автор: 

Буковина (895) ДТП (7673) священник (228)


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Топ комментарии
+27
100% вгадали до якої він церкви.
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19.08.2024 12:24
+20
А у цистерні "батюшка" "єлєй" провозив? Чи "масло лампадне"?
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19.08.2024 12:26
+16
кагор
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19.08.2024 12:31
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100% вгадали до якої він церкви.
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19.08.2024 12:24 Ответить
Звісно шо кацапського сатанату
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19.08.2024 12:37 Ответить
Кацапське опудало в рясі.

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19.08.2024 12:41 Ответить
отєц ізгоняєт бєса.
сектанти мацкоського сатанату таке **********.
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19.08.2024 13:13 Ответить
в обидві щоки!! всё по божеських понятіях )))
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19.08.2024 13:42 Ответить
І чому вона в нього не вистрілила, захищаючись?
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19.08.2024 12:24 Ответить
В нього біс вселився, треба срібна куля
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19.08.2024 12:32 Ответить
Та ні, якщо біс - то відро святої води з церкви Українського Патріархату й молитовником по @блу..
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19.08.2024 12:40 Ответить
- Дорогие прихожане! Денег, что вы собирали на новую церковь, хватило только на КамАЗ и его обмывание....
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19.08.2024 12:25 Ответить
А у цистерні "батюшка" "єлєй" провозив? Чи "масло лампадне"?
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19.08.2024 12:26 Ответить
кагор
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19.08.2024 12:31 Ответить
Угу..Диякон на "бортовому" камазі з просфорами відстав ще до дтп.
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19.08.2024 12:52 Ответить
Видно кагор був якийсь не такий.
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19.08.2024 12:29 Ответить
палюбасу жрец масковскава петухата (рюзьге кривославной "цэркви")
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19.08.2024 12:29 Ответить
наї..нув цековного вина , 100% алібі
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19.08.2024 12:29 Ответить
Судячи з вантажівки - він його, вино, і перевозив
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19.08.2024 12:34 Ответить
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19.08.2024 12:46 Ответить
Ну нажрався, ОК, а як же ж гріх обжерливості? Як істота з такою пузякою може щось пропагувати? Це ж один зі смертних гріхів))) Ех, прихожани... Жертвуйте і далі на утримання пузатих нероб (((
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19.08.2024 12:34 Ответить
То він з голоду пухне..
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19.08.2024 16:52 Ответить
це треш..., от якби я проста людина у стані алкогольного сп'яніння напала на патрульного та спробувала відібрати в нього зброю....,цікаво, щоб мені було...? а тут просто адмін протокол, відбудеться штрафом у 850 грн...
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19.08.2024 12:36 Ответить
А ви більше в церкви ходіть (будь-якого патріархату) і більше грошей їм залишайте
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19.08.2024 12:41 Ответить
Вас пристрелили б, та й по всьму..краще не нападайте))
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19.08.2024 12:41 Ответить
"водій вантажівки зіткнувся з дорожнім стовпом" - то стовп дорогу переходив ) Було б смішно, якби не було так сумно... До речі, а це пузате чмо не спиртовозом керувало? І чого не мобілізоване? Розумова неповноцінність?
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19.08.2024 12:37 Ответить
гімно на гімновозі.
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19.08.2024 12:42 Ответить
я не зрозумів, а з чого взяли, що водієм КАМАЗу був священик?
З інфи цього не випливає...
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19.08.2024 12:43 Ответить
На першому фото - затриманий у "підряснику"
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19.08.2024 12:55 Ответить
в мене перше фото чомусь розмите...
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19.08.2024 13:35 Ответить
Морда заблюрена, все інше пузо з водянкою у підряснику.
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19.08.2024 16:54 Ответить
А був би шокер у патрульної, мурло в рясі лежало б мордою в багнюці.
А так, патрульна в лікарні, мурло далі служить в церкві, йому далі руки цілують...
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19.08.2024 12:46 Ответить
"К полумєрам нє прівик".
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19.08.2024 12:47 Ответить
А чього ж не згадали, з якого воно сатанату? Некоректно чі шо?
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19.08.2024 12:56 Ответить
Що паливо возить батюшка? Підробляє контрабасом?
Богоугодна справа...
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19.08.2024 12:57 Ответить
свєчной заводік/13 стільців/
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19.08.2024 13:23 Ответить
А бочка таки якісно зварена(шов).
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19.08.2024 13:01 Ответить
А може він й дійсно не пив? Може то в нього після удару ємність з аква вітою розгерметизувалась? А він лише парів нанюхався
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19.08.2024 13:03 Ответить
священник... слуга сатаны из упц московского сатаната эта мразь!
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19.08.2024 13:05 Ответить
мацковський сатанат? бо щось не написано нічого.
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19.08.2024 13:12 Ответить
піп підзаробляв на гівновозі. А може украв покататись, коли з водієм гівновоза напилися. тут версій немало може бути. Міг бути власником, а водій був у відпустці. піп отримав замовлення і вирішив, що потрібні гроші на похмелитись, виїхати на відкачку. Але камаз-гівновоз - досить круто. наші в основному зілами з мтз двигуннами чадять по вулицях.
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19.08.2024 13:13 Ответить
Почему не применила табельное оружие в связи с угрозой для жизни? Бога боится? Или прокурора в связке с ДБР?
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19.08.2024 13:16 Ответить
Святую воду вез?
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19.08.2024 13:17 Ответить
Затягнути в автобус,задерти рясу,зняти штани і труси,врізати так з п"ятдесят горячих палицями,щоб дупа спочатку спухла,потім посиніла і трісла.Щоб потім він ту дупу міг показувати з амвона і казати - шановні парафіяни,подивіться шо може бути з тими,хто п"є за кермом!
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19.08.2024 13:21 Ответить
Охрестився
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19.08.2024 13:22 Ответить
То всьо енергетики винні - стовп не там поставили .
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19.08.2024 13:23 Ответить
Коли профашистська дума ********* ворожої Україні рф дала злочинницький дозвіл на введення своїх окупаційних військ в Україну. Тоді у відповідь на цей кричущий злочин Всеукраїнська рада всіх церков України підписала заяву про те, що введення військових сил іноземної держави на суверену українську територію - загроза не тільки для України, але і для всієї Європи. А ось тільки представники ворожого нам філіала рпц замаскованого під УПЦ але московського патріархату, виродки ці криваві окупаційні дії проклятої москви не засудили, а навпаки підтримали. Виходить що ця кацапська церква мп вона повністю ворожа Україні та українському народові бо вона на 100 % продажна маріонетка грає на користь кривавих російських окупантів нашої святої суверенної української землі, цих загарбників кривавого маніяка )(уйла. Тоді навіть не ясно навіщо вона так потрібна нашим продажним ОП,ВР..... коли взагалі непотрібна Українському народу, і її місце у фашистській личаковiй ********* паРаші, але не в суверенній українській державі в Україні, у якій своя рідна ПЦУ Русі - України
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19.08.2024 13:28 Ответить
Церква-це легалізована мафія в державі
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19.08.2024 13:29 Ответить
Це вже не смішно. Працівників силових структур б'ють,відбирають зброю,наносять тілесні ушкодження. Пропоную співробітникам силових структур зброю не видавати,так як ці службовці нездатні нею користуватися. То навіщо їм зброя?
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19.08.2024 15:25 Ответить
Тут ще питання - де та як навчались. Може "взлет-посадка". Або зовсім місячні курси. Або - татко купив диплома.
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19.08.2024 17:07 Ответить
-- Налєй ка матушка мнє грамм двести для укреплєнія духа пєрєд постом . -- А когда пост то, батюшка ? -- Да вот через полтора кіломєтра атсюдова, в кустах спряталісь, окоянниє ! Ну, даст Бог , пронєсьот !...
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19.08.2024 19:33 Ответить
 
 