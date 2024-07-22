Защищая Украину, погиб священнослужитель с Полтавщины Алексей Стогний
16 июля при выполнении боевого задания вблизи н.п. Новоалександровка Донецкой области погиб Алексей Стогний. 22 июля с Героем попрощались в Хороле.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Хорольской громады.
Священнослужитель Алексей Стогний оставил духовную службу в Свято-Покровском храме Кременчугской епархии УПЦ в апреле этого года и вместе с сыном стал в ряды ВСУ. Был пулеметчиком отдельного стрелкового батальона в составе Сухопутных войск ВСУ.
Воин и священник родился 18 июня 1971 года. Проживал в селе Березняки.
У мужчины остались жена Оксана Иосифовна, сын Сергей и дочь Ольга.
22 июля в Хороле на площади Тараса Шевченко попрощались с героем, похоронили его на кладбище в селе Березняки.
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