Защищая Украину, погиб священнослужитель с Полтавщины Алексей Стогний

16 июля при выполнении боевого задания вблизи н.п. Новоалександровка Донецкой области погиб Алексей Стогний. 22 июля с Героем попрощались в Хороле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Хорольской громады.

Священнослужитель Алексей Стогний оставил духовную службу в Свято-Покровском храме Кременчугской епархии УПЦ в апреле этого года и вместе с сыном стал в ряды ВСУ. Был пулеметчиком отдельного стрелкового батальона в составе Сухопутных войск ВСУ.

Воин и священник родился 18 июня 1971 года. Проживал в селе Березняки.

У мужчины остались жена Оксана Иосифовна, сын Сергей и дочь Ольга.

22 июля в Хороле на площади Тараса Шевченко попрощались с героем, похоронили его на кладбище в селе Березняки.

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