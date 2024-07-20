РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8190 посетителей онлайн
Новости Фото Война
5 128 12

Защищая Украину, погиб военнослужащий родом из Бердянска Александр Ляшко. ФОТО

Защищая Украину, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военнослужащий родом из Бердянска Александр Ляшко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Федерации баскетбола Украины.

Как отмечается, 17 июля защитник получил несовместимые с жизнью ранения в поселке Невское Луганской области.

Что известно о погибшем воине?

Мужчина служил в должности стрелка-помощника гранатометчика 3 стрелкового отделения 3 стрелкового взвода стрелковой роты в составе 66-й отдельной механизированной бригады имени Мстислава Храброго.

Его дочь, 23-летняя Анжелика, сейчас играет в национальной сборной по баскетболу 3х3.

Загиблий воїн Олександр Ляшко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, погиб артист Черниговского академического народного хора Владимир Опанасенко

Автор: 

военнослужащие (6204) потери (4464)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+24
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
показать весь комментарий
20.07.2024 09:55 Ответить
+18
Честь! Вічна пам'ять!
показать весь комментарий
20.07.2024 09:57 Ответить
+15
показать весь комментарий
20.07.2024 10:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
показать весь комментарий
20.07.2024 09:55 Ответить
А Києві є ціла площа чи поляна усіяна прапорцями полеглих Героїв. Дуже їх багато. Навіть не знаю, там не тисячі, десятки, чи навіть сотні тисяч..скільки їх ніхто не каже і не скаже
показать весь комментарий
20.07.2024 10:06 Ответить
Честь! Вічна пам'ять!
показать весь комментарий
20.07.2024 09:57 Ответить
😪
показать весь комментарий
20.07.2024 10:03 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2024 10:04 Ответить
Шана та повага Герою!

Тільки чому немає жодного некрологу на "прислугу ОПи" чи суддю ?
показать весь комментарий
20.07.2024 10:10 Ответить
Низький уклін, тобі Козаче! Поки купка осіб з ОПУ самітує, Патріоти захищають Україну та самих ухилянтів!!

Ворог України, вчергове і безкарно, убиває, під патронатом з ОПУ, її ПАТРІОТІВ!
Жодна, з опзж чи ригоАНАЛІВ (шуфрич бойко та ще тисячі), комуняк, усіляких, так званних СДПУо та інша промосковська нечисть, не загинула!! Включаючи тисяч ЖДУНІВ-коригувальників, та агентів ФСБ в Україні та Оманських…. Дивний такий, збіг політичних обставин-розбіжностей! ЖОДЕН, з ворогів України не загинув!
Убили в Україні - УКРАЇНКУ + ПАТРІОТА!!
А лайно, з московіі, продовжуєгадить у мережах, захлинаючись своїм лайном… Пильнуймо ІнформГігієну !! Смерть рашистам!
показать весь комментарий
20.07.2024 10:11 Ответить
Вічна памʼять Герою Украіни та щирі співчуття його родині😪😪😪
показать весь комментарий
20.07.2024 10:17 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
20.07.2024 10:31 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
показать весь комментарий
20.07.2024 11:33 Ответить
Герою Слава !!! 🙏
показать весь комментарий
20.07.2024 12:18 Ответить
Vi4na Slava i Pam'yat'...🇺🇦🙏
показать весь комментарий
20.07.2024 19:14 Ответить
 
 