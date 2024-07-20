Защищая Украину, погиб военнослужащий родом из Бердянска Александр Ляшко. ФОТО
Защищая Украину, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военнослужащий родом из Бердянска Александр Ляшко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Федерации баскетбола Украины.
Как отмечается, 17 июля защитник получил несовместимые с жизнью ранения в поселке Невское Луганской области.
Что известно о погибшем воине?
Мужчина служил в должности стрелка-помощника гранатометчика 3 стрелкового отделения 3 стрелкового взвода стрелковой роты в составе 66-й отдельной механизированной бригады имени Мстислава Храброго.
Его дочь, 23-летняя Анжелика, сейчас играет в национальной сборной по баскетболу 3х3.
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Тільки чому немає жодного некрологу на "прислугу ОПи" чи суддю ?
Ворог України, вчергове і безкарно, убиває, під патронатом з ОПУ, її ПАТРІОТІВ!
Жодна, з опзж чи ригоАНАЛІВ (шуфрич бойко та ще тисячі), комуняк, усіляких, так званних СДПУо та інша промосковська нечисть, не загинула!! Включаючи тисяч ЖДУНІВ-коригувальників, та агентів ФСБ в Україні та Оманських…. Дивний такий, збіг політичних обставин-розбіжностей! ЖОДЕН, з ворогів України не загинув!
Убили в Україні - УКРАЇНКУ + ПАТРІОТА!!
А лайно, з московіі, продовжуєгадить у мережах, захлинаючись своїм лайном… Пильнуймо ІнформГігієну !! Смерть рашистам!
Вічна пам'ять...
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Слава Нації!!!
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