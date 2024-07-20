Защищая Украину, погиб военнослужащий родом из Бердянска Александр Ляшко. ФОТО

Защищая Украину, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военнослужащий родом из Бердянска Александр Ляшко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Федерации баскетбола Украины.

Как отмечается, 17 июля защитник получил несовместимые с жизнью ранения в поселке Невское Луганской области.

Что известно о погибшем воине?

Мужчина служил в должности стрелка-помощника гранатометчика 3 стрелкового отделения 3 стрелкового взвода стрелковой роты в составе 66-й отдельной механизированной бригады имени Мстислава Храброго.

Его дочь, 23-летняя Анжелика, сейчас играет в национальной сборной по баскетболу 3х3.







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