Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець родом із Бердянська Олександр Ляшко. ФОТО
Захищаючи Україну, під час виконання бойового завдання на фронті загинув військовослужбовець родом із Бердянська Олександр Ляшко.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Федерації баскетболу України.
Як зазначається, 17 липня захисник отримав несумісні з життям поранення в селищі Невське Луганської області.
Що відомо про загиблого воїна?
Чоловік служив на посаді стрільця-помічника гранатометника 3 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу стрілецької роти у складі 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго.
Його донька, 23-річна Анжеліка, зараз грає в національній збірній з баскетболу 3х3.
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Тільки чому немає жодного некрологу на "прислугу ОПи" чи суддю ?
Ворог України, вчергове і безкарно, убиває, під патронатом з ОПУ, її ПАТРІОТІВ!
Жодна, з опзж чи ригоАНАЛІВ (шуфрич бойко та ще тисячі), комуняк, усіляких, так званних СДПУо та інша промосковська нечисть, не загинула!! Включаючи тисяч ЖДУНІВ-коригувальників, та агентів ФСБ в Україні та Оманських…. Дивний такий, збіг політичних обставин-розбіжностей! ЖОДЕН, з ворогів України не загинув!
Убили в Україні - УКРАЇНКУ + ПАТРІОТА!!
А лайно, з московіі, продовжуєгадить у мережах, захлинаючись своїм лайном… Пильнуймо ІнформГігієну !! Смерть рашистам!
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