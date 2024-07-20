Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець родом із Бердянська Олександр Ляшко. ФОТО

Захищаючи Україну, під час виконання бойового завдання на фронті загинув військовослужбовець родом із Бердянська Олександр Ляшко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Федерації баскетболу України.

Як зазначається, 17 липня захисник отримав несумісні з життям поранення в селищі Невське Луганської області.

Що відомо про загиблого воїна?

Чоловік служив на посаді стрільця-помічника гранатометника 3 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу стрілецької роти у складі 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго.

Його донька, 23-річна Анжеліка, зараз грає в національній збірній з баскетболу 3х3.







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