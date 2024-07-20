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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець родом із Бердянська Олександр Ляшко. ФОТО

Захищаючи Україну, під час виконання бойового завдання на фронті загинув військовослужбовець родом із Бердянська Олександр Ляшко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Федерації баскетболу України.

Як зазначається, 17 липня захисник отримав несумісні з життям поранення в селищі Невське Луганської області.

Що відомо про загиблого воїна?

Чоловік служив на посаді стрільця-помічника гранатометника 3 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу стрілецької роти у складі 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго.

Його донька, 23-річна Анжеліка, зараз грає в національній збірній з баскетболу 3х3.

Загиблий воїн Олександр Ляшко

Також читайте: Захищаючи Україну, загинув артист Чернігівського академічного народного хору Володимир Опанасенко

Автор: 

військовослужбовці (4743) втрати (4395)


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Топ коментарі
+24
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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20.07.2024 09:55
+18
Честь! Вічна пам'ять!
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20.07.2024 09:57
+15
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20.07.2024 10:04
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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20.07.2024 09:55 Відповісти
А Києві є ціла площа чи поляна усіяна прапорцями полеглих Героїв. Дуже їх багато. Навіть не знаю, там не тисячі, десятки, чи навіть сотні тисяч..скільки їх ніхто не каже і не скаже
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20.07.2024 10:06 Відповісти
Честь! Вічна пам'ять!
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20.07.2024 09:57 Відповісти
😪
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20.07.2024 10:03 Відповісти
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20.07.2024 10:04 Відповісти
Шана та повага Герою!

Тільки чому немає жодного некрологу на "прислугу ОПи" чи суддю ?
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20.07.2024 10:10 Відповісти
Низький уклін, тобі Козаче! Поки купка осіб з ОПУ самітує, Патріоти захищають Україну та самих ухилянтів!!

Ворог України, вчергове і безкарно, убиває, під патронатом з ОПУ, її ПАТРІОТІВ!
Жодна, з опзж чи ригоАНАЛІВ (шуфрич бойко та ще тисячі), комуняк, усіляких, так званних СДПУо та інша промосковська нечисть, не загинула!! Включаючи тисяч ЖДУНІВ-коригувальників, та агентів ФСБ в Україні та Оманських…. Дивний такий, збіг політичних обставин-розбіжностей! ЖОДЕН, з ворогів України не загинув!
Убили в Україні - УКРАЇНКУ + ПАТРІОТА!!
А лайно, з московіі, продовжуєгадить у мережах, захлинаючись своїм лайном… Пильнуймо ІнформГігієну !! Смерть рашистам!
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20.07.2024 10:11 Відповісти
Вічна памʼять Герою Украіни та щирі співчуття його родині😪😪😪
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20.07.2024 10:17 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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20.07.2024 10:31 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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20.07.2024 11:33 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏
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20.07.2024 12:18 Відповісти
Vi4na Slava i Pam'yat'...🇺🇦🙏
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20.07.2024 19:14 Відповісти
 
 