Защищая Украину, погиб артист Черниговского академического народного хора Владимир Опанасенко
12 июля в районе г. Нью-Йорк Донецкой области в боях с русскими оккупантами погиб артист балета Черниговского украинского академического народного хора, командир стрелкового взвода, младший лейтенант Владимир Опанасенко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на Facebook-странице Черниговского областного филармонического центра фестивалей и концертных программ.
"Более двадцати лет на сцене... Коллектив Черниговского областного филармонического центра выражает искренние соболезнования близким, родным, друзьям и всем почитателям искусства Владимира Станиславовича.
Он навсегда останется в нашей памяти, как талантливый артист и доброжелательный коллега", - говорится в сообщении.
По информации Черниговского академического народного хора, Владимир Опанасенко пошел защищать Украину в 2023 году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
а в квартальців тільки ожиріння та ціроз печінки