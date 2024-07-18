Защищая Украину, погиб артист Черниговского академического народного хора Владимир Опанасенко

12 июля в районе г. Нью-Йорк Донецкой области в боях с русскими оккупантами погиб артист балета Черниговского украинского академического народного хора, командир стрелкового взвода, младший лейтенант Владимир Опанасенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на Facebook-странице Черниговского областного филармонического центра фестивалей и концертных программ.

"Более двадцати лет на сцене... Коллектив Черниговского областного филармонического центра выражает искренние соболезнования близким, родным, друзьям и всем почитателям искусства Владимира Станиславовича.

Он навсегда останется в нашей памяти, как талантливый артист и доброжелательный коллега", - говорится в сообщении.

По информации Черниговского академического народного хора, Владимир Опанасенко пошел защищать Украину в 2023 году.

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