В Киеве на Столичном шоссе микроавтобус столкнулся с легковым авто: погибла женщина, 14 пострадавших. ФОТО

Сегодня, 17 сентября, в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. Сейчас движение транспорта в направлении улицы Академика Заболотного затруднено.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на Столичном шоссе с участием автомобиля Ford и микроавтобуса Mercedes.

Сообщение о ДТП поступило в полицию в 12:35. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла водитель легковушки. Водитель и пассажиры микроавтобуса получили телесные повреждения.

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Как сообщает КГГА, на месте работают все экстренные службы, в частности медики.

По состоянию на 13:45 пятерым пассажирам оказали медицинскую помощь на месте происшествия, а девять пострадавших, среди которых водитель микроавтобуса и ребенок, госпитализировали в больницы столицы.

Спасатели деблокировали тело погибшей женщины-водителя легкового авто.

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