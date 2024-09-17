В Киеве на Столичном шоссе микроавтобус столкнулся с легковым авто: погибла женщина, 14 пострадавших. ФОТО
Сегодня, 17 сентября, в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. Сейчас движение транспорта в направлении улицы Академика Заболотного затруднено.
Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на Столичном шоссе с участием автомобиля Ford и микроавтобуса Mercedes.
Сообщение о ДТП поступило в полицию в 12:35. Обстоятельства аварии устанавливаются.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибла водитель легковушки. Водитель и пассажиры микроавтобуса получили телесные повреждения.
Как сообщает КГГА, на месте работают все экстренные службы, в частности медики.
По состоянию на 13:45 пятерым пассажирам оказали медицинскую помощь на месте происшествия, а девять пострадавших, среди которых водитель микроавтобуса и ребенок, госпитализировали в больницы столицы.
Спасатели деблокировали тело погибшей женщины-водителя легкового авто.
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