Авто на скорости влетело в остановку в Хмельницком: погибли 3 человека. ВИДЕО+ФОТО
В Хмельницком автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, есть погибшие.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщила начальник сектора коммуникации главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области Инна Глега.
ДТП произошло на улице Заречанской. Автомобиль на скорости въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди.
Сейчас известно о трех погибших, в том числе двух женщин 1968 и 1971 годов рождения.
"На месте работает следственно-оперативная группа, выясняют все обстоятельства", - сказала Глега.
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+27 MsSkifia #566162
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І прошу не ******* "ми не знаєм, що там було".
******** летів з космічною швидкістю, буханутий.
Заднє праве колесо відлетіло, швидкість в межах, а причини нехай досліджують.
В результаті аварії загинули три жінки, які стояли на зупинці громадського транспорту. Їм було 60, 56 та 53 роки.
Водія вже затримали. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув'язнення."
https://vsim.ua/DTP/pyaniy-vodiy-vyihav-v-zupinku-na-zarichanskiy-zaginuli-tri-zhinki-yaki-11945643.html
Але мені також цікаво - чому BMW X6 так легко втрачає колесо? І, здається - колесо разом з диском.
Це якесь жахіття , коли люди гинуть на вулиці 🙁
а це різні речі 🙁
Чи може то перший крафтінговий автомобіль з вінтажним штучним інтелектом від Мерлін Монро?
Має бути з бетону
Або міцні стовпчики якісь перед нею треба, щоб безпека була
Давно треба забирати права на завжди за керування у нетверезому стані!
П'яний за кермом-це вбивця!
А вбивця- має сидіти у в'язниці.
А не за кермом
Країна мрій...
Вам хтось не подобається? Відчуваєте дуже сильну ворожнечу до людини? Бажаєте її вбити? Робіть це на авто! З хорошими адвокатами максимум, що вам "світить" - умовне або взагалі адміністративне покарання.
За вбивство пожиттеве має бути не менше.