РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11113 посетителей онлайн
Новости Фото ДТП
13 323 51

Авто на скорости влетело в остановку в Хмельницком: погибли 3 человека. ВИДЕО+ФОТО

В Хмельницком автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, есть погибшие.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщила начальник сектора коммуникации главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области Инна Глега.

ДТП произошло на улице Заречанской. Автомобиль на скорости въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди.

Сейчас известно о трех погибших, в том числе двух женщин 1968 и 1971 годов рождения.

Авто влетіло в зупинку в Хмельницькому: 3 загиблих

"На месте работает следственно-оперативная группа, выясняют все обстоятельства", - сказала Глега.

Читайте: В Киеве грузовик въехал в маршрутку: 1 человек погиб, еще 6 - ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: 

ДТП (7673) Хмельницький (478)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+27
Таких водіїв потрібно знищувати на місці.
І прошу не ******* "ми не знаєм, що там було".
******** летів з космічною швидкістю, буханутий.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:10
+18
водії засипають на трасі, а не в місті. відмова тормоза у крутій авто це нонсенс і чому велика швидкість у центрі міста. для чого ти виправдовуєшь убивцю? вважаю. що ти за кермом теж без тормоза-мусор?
показать весь комментарий
18.11.2024 09:30
+14
слуга чи прокурор ?
показать весь комментарий
18.11.2024 09:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таких водіїв потрібно знищувати на місці.
І прошу не ******* "ми не знаєм, що там було".
******** летів з космічною швидкістю, буханутий.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:10 Ответить
Розумію, що перша реакція на дане повідомлення може бути саме такою, але як для вФранцузької місіс та використовувати епітети опущеної кацапської бомжихи- це з голівонькою бу-бу...
Заднє праве колесо відлетіло, швидкість в межах, а причини нехай досліджують.
показать весь комментарий
18.11.2024 10:54 Ответить
"ДТП на Зарічанській, 9 сталася в понеділок, 18 листопада, о 7:20. Водій «BMW X6» зіткнувся з двома автомобілями - «Skoda Octavia» та «Mazda». Після цього він в'їхав у зупинку, де стояли люди. Правоохоронці з'ясували, що водій був п'яним. Про все це повідомляють в ГУНП в Хмельницькій області.
В результаті аварії загинули три жінки, які стояли на зупинці громадського транспорту. Їм було 60, 56 та 53 роки.
 Водія вже затримали. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув'язнення."

https://vsim.ua/DTP/pyaniy-vodiy-vyihav-v-zupinku-na-zarichanskiy-zaginuli-tri-zhinki-yaki-11945643.html
показать весь комментарий
18.11.2024 11:22 Ответить
дякую, у посиланні є відео, що знімає будь-які питання, окрім додаткових які виникають...
показать весь комментарий
18.11.2024 11:31 Ответить
Першопричина зрозуміла - п'яний довбень.
Але мені також цікаво - чому BMW X6 так легко втрачає колесо? І, здається - колесо разом з диском.
показать весь комментарий
18.11.2024 11:48 Ответить
Біток?
показать весь комментарий
18.11.2024 12:58 Ответить
Можливо таке вже було куплено, а можливо вже й сам автівку довів такою їздою.
показать весь комментарий
18.11.2024 13:04 Ответить
вангую що за кермом був або ментяра або плокулол
показать весь комментарий
18.11.2024 09:10 Ответить
винуватець ДТП - 27 річний Євгеній Шевчук, за інформацією джерел працює в "кол-центрах" ф може бути причетний до шахрайських схем
показать весь комментарий
18.11.2024 13:07 Ответить
слуга чи прокурор ?
показать весь комментарий
18.11.2024 09:11 Ответить
В будь-якому випадку - інвалід, 100%.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:34 Ответить
Можливо гальма відмовили , або водій заснув !!
Це якесь жахіття , коли люди гинуть на вулиці 🙁
показать весь комментарий
18.11.2024 09:12 Ответить
водії засипають на трасі, а не в місті. відмова тормоза у крутій авто це нонсенс і чому велика швидкість у центрі міста. для чого ти виправдовуєшь убивцю? вважаю. що ти за кермом теж без тормоза-мусор?
показать весь комментарий
18.11.2024 09:30 Ответить
Ніхто і нікого не виправдовує , а тільки припускаю ,
а це різні речі 🙁
показать весь комментарий
18.11.2024 09:36 Ответить
А ти не подумав, що автомобіль міг сам поїхати, без власника. Коли його поставили на прогрів...
Чи може то перший крафтінговий автомобіль з вінтажним штучним інтелектом від Мерлін Монро?
показать весь комментарий
18.11.2024 10:14 Ответить
Є ще одне відео, де він за кілька секунд до аварії пролітає в щілину між двома машинами - тобто явно не спав. А відмова гальм у майже новій BMW X6 - 0,001 % вірогідності.
показать весь комментарий
18.11.2024 10:41 Ответить
Мабуть чергове дурко під кайфом...
показать весь комментарий
18.11.2024 09:13 Ответить
на такій БМВ їздять мажори мусара всякі, держслужба або їх діти. головне щоб прості українці непостраждали!
показать весь комментарий
18.11.2024 09:16 Ответить
Звісно прості українці не постраждали, на зупинці круті мажори та прокурори інваліди чекали на автобус.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:21 Ответить
Схоже на БМВ Х3, можливо амеро-биток.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:21 Ответить
X6, швидше
показать весь комментарий
18.11.2024 10:18 Ответить
Взяти , наприклад , Бровари . Там , де можна розігнати машину більше 100 - переважна більшість це робить . І це не прокурори і не депутати , як тут деякі пишуть . І так по всій Україні . І таке ж приблизно місто Ваймар в Східній Німеччині - обмеження до 30км(!!!). Про якісь дтп навіть не йдеться - там заторів немає . А в нас , якщо стати і дивитися на проїжджу частину , то можна подумати , що дивишся бойовик .
показать весь комментарий
18.11.2024 09:38 Ответить
В під'їздах пісяють теж мабуть прокурори. А на дитячорму майданчику біля мене бухають судді. А за "добавкою" їм бігає мабуть омбудсмен. Ясна-панятна
показать весь комментарий
18.11.2024 10:19 Ответить
Зупинка- слаба
Має бути з бетону
Або міцні стовпчики якісь перед нею треба, щоб безпека була
показать весь комментарий
18.11.2024 10:03 Ответить
А ще б по два блок-пости - на вʼїзд і виїзд.
показать весь комментарий
18.11.2024 10:13 Ответить
Ещьо раз доказивает, что зеленский строіл дарогі, что бі красть. Украінци нє заслужилі харошиє дарогі. Било б там в говніщє убітоє дорожноє полотно, он би так нє лєтєл
показать весь комментарий
18.11.2024 10:29 Ответить
""За попередніми даними, водій перебував за кермом з ознаками сп'яніння. Поліцейські затримали його на місці.""

Давно треба забирати права на завжди за керування у нетверезому стані!
П'яний за кермом-це вбивця!
А вбивця- має сидіти у в'язниці.
А не за кермом
показать весь комментарий
18.11.2024 10:08 Ответить
як там по класиці: "Не в кожного дов...ба є БМВ, але у кожному БМВ за кермом дол...б..."
показать весь комментарий
18.11.2024 10:09 Ответить
Тільки ідіот чи до#6айо# сприймає серйозно такі приказки.
показать весь комментарий
18.11.2024 11:07 Ответить
коли рука вказує на небо, a8b2e1d6 дивиться на палець?
показать весь комментарий
18.11.2024 11:12 Ответить
Яж кажу 1д1от.
показать весь комментарий
18.11.2024 13:44 Ответить
бачу
показать весь комментарий
19.11.2024 09:07 Ответить
Держслужбовец на брони торопился на работу
показать весь комментарий
18.11.2024 10:13 Ответить
Це ж яка швидкість мала бути по місту щоб так розтрощити зупинку і вбити людей.
показать весь комментарий
18.11.2024 10:14 Ответить
Швидкість невелика була....не знаю чому ні з того ні сього занесло сраку..
показать весь комментарий
18.11.2024 10:32 Ответить
заднє праве колесо скаче по дорозі, придивіться.
показать весь комментарий
18.11.2024 10:55 Ответить
Воно летіло, намагалося вписатися поміж зустрічними та попутними і зачепило іншу автівку. Тут кадри коли він вже впав на тормоз.
показать весь комментарий
18.11.2024 11:02 Ответить
Форсаж. Хмельницкий дрифт...
показать весь комментарий
18.11.2024 10:27 Ответить
Жодне резонансне ДТП не привело до будь-яких висновків. Хоч і є обмеження їхати по місту 50 км/год - його майже ніхто не дотримується. Ніхто в більшості випадків не штрафує, бо відсутня фіксація правопорушень. Поліція виступає лише в якості статистів, на упередження подібних випадків ніхто не працює. Я даю гарантію, що цей водій не одноразова притягався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР, але бабки вирішують все. Ну і по класиці - або серце схватило, або приступ епілепсії був. І як тільки такі особи медкомісію пройшли про право керування автотранспортом????
показать весь комментарий
18.11.2024 10:51 Ответить
4-те ДТП за останніх 2 роки
показать весь комментарий
18.11.2024 13:10 Ответить
Отримає максимум пару років умовно.
Країна мрій...
Вам хтось не подобається? Відчуваєте дуже сильну ворожнечу до людини? Бажаєте її вбити? Робіть це на авто! З хорошими адвокатами максимум, що вам "світить" - умовне або взагалі адміністративне покарання.
показать весь комментарий
18.11.2024 10:53 Ответить
Брехню пишеш - лаптями смердить.
показать весь комментарий
18.11.2024 11:05 Ответить
За життя- життя.
За вбивство пожиттеве має бути не менше.
показать весь комментарий
18.11.2024 11:04 Ответить
Ще один "хазяін жізні" вбив людей. Все як завжди. Якби він знав, що за перевищення швидксті він буде ходити решту життя пішки, то ці вбиті люди були б живі. Гниль яку розвели мусара і судді призвела до таких систематичних втрат в тилу. Його будуть довго судити, поки всі не забудуть про цей випадок, а потім тихенько відпустять і він буде продовжувати робити теж саме.
показать весь комментарий
18.11.2024 12:30 Ответить
це просто аут, і шахедів не потрібно, пяний водій-вбивця вбиває людей серед білого дня
показать весь комментарий
18.11.2024 13:11 Ответить
Три бабушки зразу - це однозначно страйк! Прокурори вже лапки потирають , скільки вона бабла з бмв-шника стрясуть!
показать весь комментарий
18.11.2024 13:36 Ответить
Після того як резонанс стихне - непридатний заброньований мажор-інвалід тихенько оформить собі довідку у Крупи що в момент дтп з ним трапився раптовий напад епілепсії, а значить він невинуватий.
показать весь комментарий
18.11.2024 13:45 Ответить
 
 