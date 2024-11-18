Авто на скорости влетело в остановку в Хмельницком: погибли 3 человека. ВИДЕО+ФОТО

В Хмельницком автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, есть погибшие.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщила начальник сектора коммуникации главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области Инна Глега.

ДТП произошло на улице Заречанской. Автомобиль на скорости въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди.

Сейчас известно о трех погибших, в том числе двух женщин 1968 и 1971 годов рождения.

"На месте работает следственно-оперативная группа, выясняют все обстоятельства", - сказала Глега.

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