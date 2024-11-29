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Новости Фото ДТП
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Смертельное ДТП в Харькове в 2021 году: Николай Харьковский приговорен к 8 годам тюрьмы. ФОТОрепортаж

Николаю Харьковскому, который в октябре 2021 года совершил смертельное ДТП в Харькове, объявили приговор.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"26 октября 2021 года около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина (ныне - Аэрокосмическом) и улицы Одесской в г. Харькове 16-летний парень, управляя "Infinity Q50", ехал на красный сигнал светофора. Это привело к столкновению с автомобилем "Chevrolet Aveo", 58-летний водитель которого погиб на месте.

После ДТП 16-летний водитель и трое пассажиров его авто были доставлены в больницу с травмами. В медучреждении он предоставил неверные анкетные данные, указал неправильный адрес проживания, а также пытался покинуть помещение больницы, но был задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.

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Там напомнили, что юноша и ранее привлекался к ответственности за совершение административных и уголовных правонарушений. В июле 2021 года суд признал его виновным в нанесении умышленного средней тяжести телесного повреждения (ч. 1 ст. 122 УК Украины) и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с испытанием сроком на 1 год.

Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Также он должен заплатить по 1 млн грн обоим детям погибшего водителя.

Смертельна ДТП з участі 16-річного Миколи Харківського: оголошено вирок
Смертельна ДТП з участі 16-річного Миколи Харківського: оголошено вирок
Смертельна ДТП з участі 16-річного Миколи Харківського: оголошено вирок
Смертельна ДТП з участі 16-річного Миколи Харківського: оголошено вирок

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Смертельное ДТП в Харькове с участием 16-летнего Николая Харьковского в ДТП с участием 16-летнего Николая Харьковского

Напомним, в Харькове 26 октября 2021 года произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infiniti на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить его личность. Оказалось, что 16-летний Николай Харьковский регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня заявлял, что из его сына просто "хотят сделать преступника".

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ДТП (7671) приговор (1209) Харьков (7450)


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А де він ці 3 роки був? Якщо в сізо(навіть формально) то по закону Савченко він 6 років вже відбув, на місяць посидить і вийде по УДО?
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29.11.2024 12:43 Ответить
Закон Савченко скасували раныйше 2021 року, тому він під цей закон ніяк не підпадає.
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29.11.2024 12:57 Ответить
тобто є шанс що він все таки посидить?
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29.11.2024 13:18 Ответить
Ну - теоретично 5 років йому ще залишилось відсидіти при умові, що попередні 3 він провів у СІЗО.
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29.11.2024 13:26 Ответить
Суддя Тандир теж отримає своє? Чи він вже десь в Маямі на пісочку кості гріє?
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29.11.2024 14:17 Ответить
Яка тварюка, що з нього виросте коли в 16 років став вбивцею.
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29.11.2024 14:18 Ответить
ще б 10 років судили, триндець якійсь

і за цю продажну судову владу кров проливають люди? ганьба таким судам
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29.11.2024 14:51 Ответить
 
 