"Та пох#й на ті права. Все вирішують 100-200 баксів", - листування підлітка-водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП у Харкові. ВІДЕО+ФОТО
ЗМІ дізналися інформацію про батьків 16-річного хлопця, який влаштував смертельну ДТП у Харкові. Він регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Увага! Ненормативна лексика!
Як передає Цензор.НЕТ, згідно з інформацією "Обозревателя", хлопця звуть Микола Харківський.
Зазначається, що батько хлопця мешкає на вулиці Тимурівців. Він 14 років займається оптовою торгівлею м'ясом та м'ясними виробами. У 2018 році значився потерпілим у розбійному пограбуванні. Порушень правил дорожнього руху за ним не значиться.
Один із Телеграм--каналів опублікував листування нібито 16-річного Миколи та дівчини, де він розповідає, що вже не раз збивав людей і йому за це нічого не було.
У листуванні з невідомою дівчиною Микола стверджує, що таких, як вона, він "неодноразово переїжджав машиною і спокійно гуляв" і що "краще мати купу грошей і купувати все і вся".
У листуванні з іншою дівчиною хлопець вихваляється тим, що вже розбив в аваріях кілька дорогих авто (Porsche Cayenne, Ford, Dodge, Toyota Camry), оскільки регулярно їздить на червоний. Також хлопець публікував у Instagram відео де регулярно порушує ПДР.
Варто зазначити, що після ДТП усі публікації у профілі хлопця було видалено або приховано.
Також Микола розповів дівчині, що на ньому є два умовні терміни за стрілянину в громадському місці, заподіяння травм середньої тяжкості та самооборону.
Є інформація, що у 2019 році хлопець розстріляв 39-річну жінку та її 19-річного сина із пневматичного пістолета. На той момент йому було лише 14 років. Мама та старший брат прийшли заступитися за однолітку Миколи, яку той задирав. Тоді поліція не називала прізвища фігуранта, а лише його ім'я – Микола.
Нагадаємо, у Харкові сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Шевроле. За попередніми даними, у ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Коли думаешь шо водія гірше Зайцевої вже не зустрінешь -виявляеться шо це був тіки початок зухвалого поводження та смертельного трєшу на дорозі і з,явилося деградоване чудовисько - Микола Харківський.
А ще ж по переду вибори мера цього міста... і теж здаеться шо гірше Кернеса харків,яни мера собі не оберуть...
У країні, де преЗЕденту та 73% - POHUY, це не дивно.
знаю что такое быдло в слугах нариду и среди их почитателей пзданутых...
Но в данный момент вся ответственность за происходящее в стране лежит на Зеленском, а также косвенно на электорате который привёл его к власти.
Но очищение нации, ее отрезвление, рост начнутся только если мы вслух скажем, на каком этапе находимся. Так прошли все страны, все народы. Наш этап сегодня : полное моральное разложение всего общества.
Он пойдёт в слуги нарида и мудрый нарид поставит его правителем...
"
Тварь,тебе всё вспомнится, когда ты предстанешь перед Всевышним."
Ганьба харківській поліції!
Зупиняли і не бачили,що перед ними потенційний вбивця?
100-200 баксів рішало проблему????????????!!!!!!!!
Подайте в суд на них,за співучасть у злочині!
Никаким лечением или перевоспитанием здесь не поможешь.
Он таким родился и таким проживёт всю жизнь, а вседозволеннсть только заостряет черты их характера.
Так что только закопать.