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"Та пох#й на ті права. Все вирішують 100-200 баксів", - листування підлітка-водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП у Харкові. ВІДЕО+ФОТО

ЗМІ дізналися інформацію про батьків 16-річного хлопця, який влаштував смертельну ДТП у Харкові. Він регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Увага! Ненормативна лексика!

Як передає Цензор.НЕТ, згідно з інформацією "Обозревателя", хлопця звуть Микола Харківський.

Зазначається, що батько хлопця мешкає на вулиці Тимурівців. Він 14 років займається оптовою торгівлею м'ясом та м'ясними виробами. У 2018 році значився потерпілим у розбійному пограбуванні. Порушень правил дорожнього руху за ним не значиться.

Один із Телеграм--каналів опублікував листування нібито 16-річного Миколи та дівчини, де він розповідає, що вже не раз збивав людей і йому за це нічого не було.

У листуванні з невідомою дівчиною Микола стверджує, що таких, як вона, він "неодноразово переїжджав машиною і спокійно гуляв" і що "краще мати купу грошей і купувати все і вся".

Та пох#й на ті права. Все вирішують 100-200 баксів, - листування підлітка-водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП у Харкові 01
Та пох#й на ті права. Все вирішують 100-200 баксів, - листування підлітка-водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП у Харкові 02
Та пох#й на ті права. Все вирішують 100-200 баксів, - листування підлітка-водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП у Харкові 03

У листуванні з іншою дівчиною хлопець вихваляється тим, що вже розбив в аваріях кілька дорогих авто (Porsche Cayenne, Ford, Dodge, Toyota Camry), оскільки регулярно їздить на червоний. Також хлопець публікував у Instagram відео де регулярно порушує ПДР.

Та пох#й на ті права. Все вирішують 100-200 баксів, - листування підлітка-водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП у Харкові 04
Та пох#й на ті права. Все вирішують 100-200 баксів, - листування підлітка-водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП у Харкові 05
Та пох#й на ті права. Все вирішують 100-200 баксів, - листування підлітка-водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП у Харкові 06

Варто зазначити, що після ДТП усі публікації у профілі хлопця було видалено або приховано.

Також Микола розповів дівчині, що на ньому є два умовні терміни за стрілянину в громадському місці, заподіяння травм середньої тяжкості та самооборону.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Один загиблий, четверо постраждалих, зокрема неповнолітні: у Харкові Infiniti на великій швидкості врізалася у Сhevrolet. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Є інформація, що у 2019 році хлопець розстріляв 39-річну жінку та її 19-річного сина із пневматичного пістолета. На той момент йому було лише 14 років. Мама та старший брат прийшли заступитися за однолітку Миколи, яку той задирав. Тоді поліція не називала прізвища фігуранта, а лише його ім'я – Микола.

Нагадаємо, у Харкові сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Шевроле. За попередніми даними, у ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали.

Автор: 

ДТП (4483) Харків (5700)


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Топ коментарі
+81
И к сожалению он говорит правду. Ну господин Монастырский ваш выход! Кстати определили с какой стороны был руль в машине Трухина, или его вообще не было.
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27.10.2021 13:08 Відповісти
+71
Безнаказанность порождает беспредел. Если это малолетнее чмо уже в 16 лет подобное вытворяет, что будет дальше?
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27.10.2021 13:07 Відповісти
+50
Здесь поможет только санитарный отстрел. Или "самоповешенье" в СИЗО от типа "раскаянья".
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27.10.2021 13:17 Відповісти
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27.10.2021 13:52 Відповісти
Тепер зрозуміло , чому Зеленський все вирішує через РНБО , а не через так звані "суди" . Від шкідників у мантіях ні справедливості ні правосуддя чекати не варто . Хабарники та корупціонери .
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27.10.2021 13:58 Відповісти
Освідом будь ласка, щож він такого навирішував?
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27.10.2021 15:30 Відповісти
Нужно срочно менять портновский криминальный кодекс. Что-бы у судей не было возможности отпускать таких на поруки или домашний арест. В лучшем случае условный срок (смотря какая сумма занесена). А должно быть четко указан срок от 10 и выше. И пускай от 10ти до пожизненного суммами меряются.
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27.10.2021 13:58 Відповісти
Как я понимаю это будущий полицейский, там ещё кадры похлеще есть
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29.10.2021 07:41 Відповісти
а что не правильно сказал этот человекообразный? если есть бабло, можешь быть хоть кивой.
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27.10.2021 14:00 Відповісти
Если этого ублюдка отпустят , надо что бы его нашли повешенным на столбе с надписью за что , а если дадут типа как Зайцевой десятку , то в камере пусть висит! После этого таких джигитов поуменьшится!
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27.10.2021 14:11 Відповісти
Надо, надо. Только кто это сделает?
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27.10.2021 14:24 Відповісти
Вы правы на 1000000000000%. Порядок на дорогах начнётся в тот же день, когда будут ликвидированы водилы, сознательно убившие своей гнилой ездой кого бы то ни было...
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27.10.2021 15:38 Відповісти
Харків - дивнє місто....
Коли думаешь шо водія гірше Зайцевої вже не зустрінешь -виявляеться шо це був тіки початок зухвалого поводження та смертельного трєшу на дорозі і з,явилося деградоване чудовисько - Микола Харківський.
А ще ж по переду вибори мера цього міста... і теж здаеться шо гірше Кернеса харків,яни мера собі не оберуть...
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27.10.2021 14:15 Відповісти
"Да пох#й на те права." ©

У країні, де преЗЕденту та 73% - POHUY, це не дивно.

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27.10.2021 14:29 Відповісти
Ооооо, вже боти Подоляка набігли, спамити почали. Значить, все робимо правильно.
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28.10.2021 12:59 Відповісти
Мине ще два з половиною роки, цей 16-річний мажор стане вже повнолітнім і зможе голосувати за свого улюбленого преЗЕдента.
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27.10.2021 14:32 Відповісти
чудненькое у него будет совершеннолетие. с малолетки переведут
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28.10.2021 11:01 Відповісти
Это да но сядет по закону малолетки. И дадут скорее всего меньше меньшего. Потом окажется что это чмо содержит бабушеу ветерана Куликовской битвы и вообще дадут условно
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28.10.2021 12:55 Відповісти
с условкой дадут по максимуму. да и два фрага
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28.10.2021 12:57 Відповісти
Якщо не відмажуть, якраз у буцегарні і проголосує.
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28.10.2021 12:58 Відповісти
вопрос с такими угребками можно решить раз и навсегда - разрешить кровную месть... и тадыть это 16-летнее чмо задумается...
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27.10.2021 14:34 Відповісти
Її не треба дозволяти.Вона і так повинна існувати в країні,де людина не захищена законом.А у нас чомусь всі вважають,що продажні менти,прокуратура і суди захищають простих громадян.В країні,де не діють закони,а гроші захищають тільки заможних виродків- зброя вирівнює в правах усіх громадян. І коли нарешті істоти зрозуміють,що гроші більше не є гарантом їхньої безкарності,є надія на те,що більшість з них захоче жити за Законом,як ,до речі,в свій час це сталось в США.
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28.10.2021 07:45 Відповісти
оно уже конченный ублюдок...
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27.10.2021 14:45 Відповісти
Кінчене бидло... Майбутній слуга наріду
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27.10.2021 14:51 Відповісти
вот не надо сужать проблему такого быдла в любой фракции можно накопать, или вы пример можете дать ?
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27.10.2021 19:18 Відповісти
не знаю можно ли ...
знаю что такое быдло в слугах нариду и среди их почитателей пзданутых...
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27.10.2021 19:46 Відповісти
на текущий момент из-за доминирующего большинства фракции Бубочки - да, там найти такое "быдло" проще, в прошлых каденциях было аналогично с партиями, имеющими большое количество тушек, через пару лет тоже самое произойдет с обновленным корпусом - проблема в том, что законы у нас ими пишутся и "мудрый нарид" никак не может избрать представителей, которые сломают эту мляцкую систему
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27.10.2021 20:09 Відповісти
у нас за рулем державы сидит такой же дурак, нарик, хуже не будет
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27.10.2021 15:05 Відповісти
Но 73% лехтората не видят причинно-следственную связь в "зе" и тем что происходит в стране,
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27.10.2021 15:39 Відповісти
А этого типа раньше никогда не происходило. Никогда такого не было и вот опять.
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27.10.2021 15:43 Відповісти
Где я сказал что такого раньше не было.
Но в данный момент вся ответственность за происходящее в стране лежит на Зеленском, а также косвенно на электорате который привёл его к власти.
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27.10.2021 16:12 Відповісти
Забыли про Зайцеву? Сейчас перед ВАМИ гребаный зайценыш, недокормленный морально. Получили?
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27.10.2021 15:26 Відповісти
По моему впечатлению их уже миллионы. В принципе выросли целые поколения без морали и совести и понятия как жить в обществе. Это будет огромной нарастающей проблемой.
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27.10.2021 15:45 Відповісти
Вы правы. Только вот попробуйте написать правду, даже на форуме Цензора, что "Украина - это территория бесстыдства и беззакония". Сразу в бан.

Но очищение нации, ее отрезвление, рост начнутся только если мы вслух скажем, на каком этапе находимся. Так прошли все страны, все народы. Наш этап сегодня : полное моральное разложение всего общества.
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03.11.2021 10:04 Відповісти
Тварь, тебе всё вспомнится, когда ты предстанешь перед Всевышним. А мамка твоя недолго сможет тебя подкармливать. И будешь ты скитаться по мусоркам в поисках еды. Всему своё время. Жди.
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27.10.2021 15:54 Відповісти
наивная...
Он пойдёт в слуги нарида и мудрый нарид поставит его правителем...
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27.10.2021 19:49 Відповісти
Може цю скажену істоту пристрелити, як скажете ?
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27.10.2021 15:59 Відповісти
було б чим.. це створіння прекрасно ж знає, що українцям заборонено захищатись, і що вони не мають доступу до персональних "інструментів" самозахисту. можна в них із пневматичної іграшки постріляти і нічого не буде у відповідь. тому і не боїться нікого і нічого. не продажних же мусорів йому боятись
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27.10.2021 18:59 Відповісти
Зачем же так? Отрубить обе руки и пусть живёт.
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28.10.2021 08:34 Відповісти
Сыночик мясника с благбаза !?? Понятно ,что убийцей его сделал родитель,а сказки про австралийскую маму не катят ,и "мажорную жизнь" обеспечил рынок.Ох, уж эти рынки......
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27.10.2021 16:23 Відповісти
так кто из старших упырей (родителей) насосал на "инфинити" ?
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27.10.2021 19:20 Відповісти
Шануймося українці!
"

Тварь,тебе всё вспомнится, когда ты предстанешь перед Всевышним."

Ганьба харківській поліції!
Зупиняли і не бачили,що перед ними потенційний вбивця?
100-200 баксів рішало проблему????????????!!!!!!!!
Подайте в суд на них,за співучасть у злочині!
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27.10.2021 21:53 Відповісти
********, и все кто был сним, а так же родственнички - должны быть жестоко покараны...
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27.10.2021 22:04 Відповісти
Единственное,что может такого остановить-живым закопать
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27.10.2021 23:05 Відповісти
Вы правы. Этот ребёночек, судя по поведению и переписки просто психопат с характерным для этого психотипа поведением.
Никаким лечением или перевоспитанием здесь не поможешь.
Он таким родился и таким проживёт всю жизнь, а вседозволеннсть только заостряет черты их характера.
Так что только закопать.
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28.10.2021 11:07 Відповісти
прискорбно , но таких выб-плятков хватает в каждом городе и даже селе.. "сынки" "хороших людей" , плять..
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27.10.2021 23:15 Відповісти
На місці постраждалих,я б зробив так,щоб подібне створіння не каптило більше повітря.Не важливо як і коли.Час не має значення.Важливий 100% результат.І насрати на продажних ментів , прокурорів і суддів.
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28.10.2021 07:24 Відповісти
Сопляк впевнено йшов до своєї мети..дійшов таки дякуючи батькам довбойобам. Разом з чадом мали б відсидіти десяток років.
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28.10.2021 12:15 Відповісти
Если это чмо такое в 16 представте что будет в 20. Поможет только сан.отстрел или пж. Не должны такие мрази спокойно ходить под солнцем
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28.10.2021 12:48 Відповісти
Коля дарит другу пистолет. Бригада малолетокhttps://twitter.com/Vitaliy70341751/status/1453484981511204870
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28.10.2021 13:31 Відповісти
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02.11.2021 23:02 Відповісти
Да, на до ещо сабакаводов приструнить с поводком 15 метров и один метр. Они тянут лыбу када сабака пачкает мне одежду крутясь возле меня. И ничиво зделать не могут. Но, вряд ли кто знает, что я ношу с собой молоток от BOSCH. Я гуру тибета. Я мастер жизни. Научим
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16.12.2021 22:57 Відповісти
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