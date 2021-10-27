"Та пох#й на ті права. Все вирішують 100-200 баксів", - листування підлітка-водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП у Харкові. ВІДЕО+ФОТО

ЗМІ дізналися інформацію про батьків 16-річного хлопця, який влаштував смертельну ДТП у Харкові. Він регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Увага! Ненормативна лексика!

Як передає Цензор.НЕТ, згідно з інформацією "Обозревателя", хлопця звуть Микола Харківський.

Зазначається, що батько хлопця мешкає на вулиці Тимурівців. Він 14 років займається оптовою торгівлею м'ясом та м'ясними виробами. У 2018 році значився потерпілим у розбійному пограбуванні. Порушень правил дорожнього руху за ним не значиться.

Один із Телеграм--каналів опублікував листування нібито 16-річного Миколи та дівчини, де він розповідає, що вже не раз збивав людей і йому за це нічого не було.

У листуванні з невідомою дівчиною Микола стверджує, що таких, як вона, він "неодноразово переїжджав машиною і спокійно гуляв" і що "краще мати купу грошей і купувати все і вся".







У листуванні з іншою дівчиною хлопець вихваляється тим, що вже розбив в аваріях кілька дорогих авто (Porsche Cayenne, Ford, Dodge, Toyota Camry), оскільки регулярно їздить на червоний. Також хлопець публікував у Instagram відео де регулярно порушує ПДР.







Варто зазначити, що після ДТП усі публікації у профілі хлопця було видалено або приховано.

Також Микола розповів дівчині, що на ньому є два умовні терміни за стрілянину в громадському місці, заподіяння травм середньої тяжкості та самооборону.

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Є інформація, що у 2019 році хлопець розстріляв 39-річну жінку та її 19-річного сина із пневматичного пістолета. На той момент йому було лише 14 років. Мама та старший брат прийшли заступитися за однолітку Миколи, яку той задирав. Тоді поліція не називала прізвища фігуранта, а лише його ім'я – Микола.

Нагадаємо, у Харкові сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Шевроле. За попередніми даними, у ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали.