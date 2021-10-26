Один загиблий, четверо постраждалих, зокрема неповнолітні: у Харкові Infiniti на великій швидкості врізалася у Сhevrolet. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 26 жовтня на проспекті Гагаріна в районі Одеської у Харкові зіткнулися два автомобілі, ще кілька машин зачепило в результаті. Один автомобіль влетів у рекламний щит та збив світлофор. Попередньо, одна людина загинула, четверо травмовано.

Цю інформацію підтвердив Суспільне заступник начальника Головного управління поліції Харківщини Сергій Чиж, який перебуває на місці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як попередньо встановили слідчі, Infiniti рухався зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину на червоний сигнал світлофора.

"Встановлено, що автомобіль марки Infiniti виїхав на червоне світло і вчинив зіткнення з автомобілем марки Chevrolet Aveo червоного кольору, а також з іншим автомобілем, що стояв, марки Skoda. Водій автомобілю марки Chevrolet загинув на місці. Водій і пасажири автомобіля Infiniti доставлені до місцевої лікарні", — сказав Чиж.

За фактом ДТП відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що потягли загибель людини). Скільки років було водієві Chevrolet та вік водія Infiniti, Чиж не уточнив.

"Чотири особи доставлені до лікарні. На даний час лікарі їм надають медичну допомогу. Стан стабільний", — сказав Чиж.









"На даний час швидкість Infiniti встановлюється, але попередньо встановлено працівниками поліції і слідчими — більше ніж 100 км/год... Слідчі та лікарі відібрали зразки [на стан сп'яніння у водія Infiniti]", — сказав Чиж.









"Так, є така інформація, що в автомобілі марки Infiniti знаходилися також неповнолітні", — додав Чиж.

Аварія сталася близько 20:45 на перехресті проспектів Героїв Сталінграда та Гагаріна. Момент аварії зафіксувала камера відеоспостереження. Запис опублікував telegram-канал "Харьков Life".

Відео моменту ДТП із двох ракурсів також оприлюднено на facebook-сторінці поліції області.

На кадрах видно, що сірий автомобіль, який рухався проспектом Гагаріна, на швидкості намагався перетнути перехрестя з проспекту Героїв Сталінграда. У цей момент рух розпочали машини з боку вулиці Одеської. Сірий автомобіль врізався в червоний легковик. Обидві машини вилетіли на узбіччя проспекту Гагаріна. Уламки від авто розлетілися дорогою, у припаркований на проспекті білий автомобіль влетіло колесо.

На місці працюють чотири бригади швидкої, повідомив Суспільне директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта. За його словами, одна особа загинула, четверо зазнали травм.

Як розповів свідок ДТП Богдан Ващенко, зіткнулися сіра Infiniti та червоний Сhevrolet Aveo. На швидкості їхала Infiniti. Загибла людина – із червоної машини.

На місці працюють правоохоронці та рятувальники. Рух транспорту проспектом Гагаріна частково обмежено.