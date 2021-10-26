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Один загиблий, четверо постраждалих, зокрема неповнолітні: у Харкові Infiniti на великій швидкості врізалася у Сhevrolet. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 26 жовтня на проспекті Гагаріна в районі Одеської у Харкові зіткнулися два автомобілі, ще кілька машин зачепило в результаті. Один автомобіль влетів у рекламний щит та збив світлофор. Попередньо, одна людина загинула, четверо травмовано.

Цю інформацію підтвердив Суспільне заступник начальника Головного управління поліції Харківщини Сергій Чиж, який перебуває на місці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як попередньо встановили слідчі, Infiniti рухався зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину на червоний сигнал світлофора.

"Встановлено, що автомобіль марки Infiniti виїхав на червоне світло і вчинив зіткнення з автомобілем марки Chevrolet Aveo червоного кольору, а також з іншим автомобілем, що стояв, марки Skoda. Водій автомобілю марки Chevrolet загинув на місці. Водій і пасажири автомобіля Infiniti доставлені до місцевої лікарні", — сказав Чиж.

За фактом ДТП відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що потягли загибель людини). Скільки років було водієві Chevrolet та вік водія Infiniti, Чиж не уточнив.

"Чотири особи доставлені до лікарні. На даний час лікарі їм надають медичну допомогу. Стан стабільний", — сказав Чиж.

Один загиблий, четверо постраждалих, зокрема неповнолітні: у Харкові Infiniti на великій швидкості врізалася у Сhevrolet 01
Один загиблий, четверо постраждалих, зокрема неповнолітні: у Харкові Infiniti на великій швидкості врізалася у Сhevrolet 02
Один загиблий, четверо постраждалих, зокрема неповнолітні: у Харкові Infiniti на великій швидкості врізалася у Сhevrolet 03
Один загиблий, четверо постраждалих, зокрема неповнолітні: у Харкові Infiniti на великій швидкості врізалася у Сhevrolet 04

"На даний час швидкість Infiniti встановлюється, але попередньо встановлено працівниками поліції і слідчими — більше ніж 100 км/год... Слідчі та лікарі відібрали зразки [на стан сп'яніння у водія Infiniti]", — сказав Чиж.

Один загиблий, четверо постраждалих, зокрема неповнолітні: у Харкові Infiniti на великій швидкості врізалася у Сhevrolet 05
Один загиблий, четверо постраждалих, зокрема неповнолітні: у Харкові Infiniti на великій швидкості врізалася у Сhevrolet 06
Один загиблий, четверо постраждалих, зокрема неповнолітні: у Харкові Infiniti на великій швидкості врізалася у Сhevrolet 07
Один загиблий, четверо постраждалих, зокрема неповнолітні: у Харкові Infiniti на великій швидкості врізалася у Сhevrolet 08

"Так, є така інформація, що в автомобілі марки Infiniti знаходилися також неповнолітні", — додав Чиж.

Аварія сталася близько 20:45 на перехресті проспектів Героїв Сталінграда та Гагаріна. Момент аварії зафіксувала камера відеоспостереження. Запис опублікував telegram-канал "Харьков Life".

Відео моменту ДТП із двох ракурсів також оприлюднено на facebook-сторінці поліції області.

На кадрах видно, що сірий автомобіль, який рухався проспектом Гагаріна, на швидкості намагався перетнути перехрестя з проспекту Героїв Сталінграда. У цей момент рух розпочали машини з боку вулиці Одеської. Сірий автомобіль врізався в червоний легковик. Обидві машини вилетіли на узбіччя проспекту Гагаріна. Уламки від авто розлетілися дорогою, у припаркований на проспекті білий автомобіль влетіло колесо.

На місці працюють чотири бригади швидкої, повідомив Суспільне директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта. За його словами, одна особа загинула, четверо зазнали травм.

Як розповів свідок ДТП Богдан Ващенко, зіткнулися сіра Infiniti та червоний Сhevrolet Aveo. На швидкості їхала Infiniti. Загибла людина – із червоної машини.

На місці працюють правоохоронці та рятувальники. Рух транспорту проспектом Гагаріна частково обмежено.

Автор: 

ДТП (4482) смерть (6779) Харків (5698)


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Топ коментарі
+48
как всегда сволочь отделается легким испугом, пока не будет суда Линча невиновных будут убивать мажоры.
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26.10.2021 23:44 Відповісти
+46
Безнаказанность порождает вседозволенность, пишут, что малолетний утырок уже несколько раз отличился и в женщину стрелял и инспекторов посылал, но у родителей денег, видимо, много. Только родители вот таких дебилов забывают одну вещь, от украинских законов отмазатся можно, а вот от законов законов физики ни одни бабки не спасут.
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26.10.2021 23:46 Відповісти
+35
И супермен на велике переезжает переход, не посмотрев по стороном и не остановившись. Благо что повезло дуралею.
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26.10.2021 23:33 Відповісти
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За таке треба на пожиттєве садити.
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27.10.2021 16:22 Відповісти
Взагалі цей 16 річний хлопчина ні в чому не винен або треба поділити віну на двох,бачити велосипедіста який порушивши правила не йшов як належить з велисипедом а їхав по зебрі чим ввів в оману водія Infiniti та підрізав його а далі ланцюжок дій яких ні хто не міг передбачити......доведено справою Зайцевою і ДРОНОВИМ....

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27.10.2021 16:32 Відповісти
А светофор для чего там стоит? Водители теперь по велосипедистам ориентируются?
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27.10.2021 16:40 Відповісти
Мій пост показує що буде робитись все щоб відмазати цього подонка, а мій приклад показуєщо в нас країна абсурду і може буде все і приклад зайцевої це підтверджує...
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27.10.2021 16:53 Відповісти
Пример Зайцевой и Дронова как раз показал, что оба получили по максимуму и это, как по мне вполне нормально для той ситуации.
А ваш коммент в этой ситуации - это просто бред.
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27.10.2021 17:12 Відповісти
ты похоже де бил полный!!! Дронов не согласился взять вину зайки на себя, за это именно ему и впаяли по максимуму!!! это полный беспредел! как сказал мой знакомый экс-судья, такого быть юридически не может, обоим по 10, так как у них степень вины РАЗНАЯ!!!
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27.10.2021 21:58 Відповісти
Де бил похоже, что ты, раз считаешь, Дронова невиновным. Может для вас, уродов, нормально проезжать светофор на красный и останавливаться перед перекрестком, не видя уже светофора, то сообщаю, что https://www.youtube.com/watch?v=SXNdCHI7i84 он нарушил 2 раза светофор в течении одной минуты и не признает это, смотреть с 4й минуты. Поэтому все справедливо - по максимуму!
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29.10.2021 11:04 Відповісти
ты конченый просто! просто де бил! я посмотрел видео и вот тебе вопрос: почему бус справа от Дронова стоял на пол корпуса впереди, поехал вместе с ним и не был привлечен тоже на 10 лет отсидки? почему авто справа от Дронова, которое даже не притормозило, повернуло на право одновременно с движением Дронова и буса??? там все очень не просто, клоун! вины Дронова там на 10 лет никак нет! да, я не спорю, часть вины на нем, хотя ее должен оценить НОРМАЛЬНЫЙ судья, а не купленный папашей зайчихи!!! ты тварь, тебе пожелать только чтобы тебя судили такие же твари, как там!!!!!!!
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29.10.2021 23:50 Відповісти
Зайчиха еще будучи под следствием рассекала по городу, а не в тюрьме сидела. Поищите в интернете и снимки есть. Деньги решают все в нашей стране, к сожалению
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28.10.2021 23:05 Відповісти
Сама доказывай свой бред.
Зайчиха села и нигде она не ездила после того дтп. Ну разве что в наручниках и на следственные действия.
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29.10.2021 11:06 Відповісти
Когда бетонные или железные отбойники не начнут из под асфальта на желтый сигнал подниматься и опускаться перед светофором, подобные твари будут жить, как в Call of Duty.
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27.10.2021 16:39 Відповісти
...краще трамплін піднімати
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27.10.2021 17:32 Відповісти
Какие молодцы в полиции харькова. Оперативно опубликовали видео дтп.

Может быть их привезти в Киев, чтобы помочь опубликовать видео дтп с депутатом Трухиным?
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27.10.2021 17:28 Відповісти
Щас папаня усьо парішаЄт
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27.10.2021 17:31 Відповісти
за 2 фрага уже не порешает. разве что малолетка успеет сбежать в рашкованию
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27.10.2021 17:35 Відповісти
только пожизненное. если был бухой - смертная казнь
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27.10.2021 17:35 Відповісти
Мажор ****.
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27.10.2021 19:45 Відповісти
Надо семейку на разминирование Донбасса отправить. Всё быдло (и не только) со своими кумовьями задумаются...
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27.10.2021 20:49 Відповісти
Автошкола Зайцевой бьет рекорды !
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27.10.2021 23:07 Відповісти
жалко, что коленька остался жив, отмажут и поедет дальше убивать
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28.10.2021 07:00 Відповісти
Таких ублюдків треба карати до страти через повішання.
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28.10.2021 11:05 Відповісти
пример зеленых тварей - заразителен.....
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28.10.2021 17:11 Відповісти
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