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"Да пох#й на те права. Все решают 100-200 баксов", - переписка 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП в Харькове. ВИДЕО+ФОТО

СМИ узнали информацию о родителях 16-летнего парня, который устроил смертельное ДТП в Харькове. Он регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Внимание! Ненормативная лексика!

Как передает Цензор.НЕТ, согласно информации "Обозревателя", парня зовут Николай Харьковский.

Отмечается, что отец 16-летнего парня работает продавцом мяса на Благовещенском (Центральном) рынке. А мама проживает в Австралии и материально обеспечивает сына. Родители в разводе. Отец Николая 14 лет занимается оптовой торговлей мясом и мясными изделиями. В 2018 году числился потерпевшим в разбойном грабеже. Нарушений ПДД за ним не числится.

Один из Телеграм-каналов опубликовал переписку якобы 16-летнего Николая и девушки, где он рассказывает, что уже не раз сбивал людей и ему за это ничего не было.

В переписке с неизвестной девушкой Николай утверждает, что таких, как она, он "не раз переезжал на машине и спокойно гулял" и что "лучше иметь кучу денег и покупать все и вся".

Да пох#й на те права. Все решают 100-200 баксов, - переписка 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП в Харькове 01
Да пох#й на те права. Все решают 100-200 баксов, - переписка 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП в Харькове 02
Да пох#й на те права. Все решают 100-200 баксов, - переписка 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП в Харькове 03

В переписке с другой девушкой парень хвастается тем, что уже разбил в авариях несколько дорогих авто (Porsche Cayenne, Ford, Dodge, Toyota Camry), так как регулярно ездит на красный. Также парень публиковал в Instagram видео, где регулярно нарушает ПДД.

Да пох#й на те права. Все решают 100-200 баксов, - переписка 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП в Харькове 04
Да пох#й на те права. Все решают 100-200 баксов, - переписка 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП в Харькове 05
Да пох#й на те права. Все решают 100-200 баксов, - переписка 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП в Харькове 06

Стоит отметить, что после ДТП все публикации в профиле парня были удалены или скрыты.

Также Николай рассказал девушке, что на нем есть два условных срока за стрельбу в общественном месте, нанесение травм средней тяжести и самооборону.

Есть информация, что в 2019 году парень расстрелял 39-летнюю женщину и ее 19-летнего сына из пневматического пистолета. На тот момент ему было лишь 14 лет. Мама и старший брат пришли заступиться за сверстницу Николая, которую тот задирал. Тогда полиция не называла фамилии фигуранта, а лишь его имя - Николай.

Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. По предварительным данным, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП в Харькове: подросток-водитель Infiniti задержан, ему грозит до 8 лет лишения свободы, - полиция. ВИДЕО

Автор: 

ДТП (7686) Харьков (7580)


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Топ комментарии
+81
И к сожалению он говорит правду. Ну господин Монастырский ваш выход! Кстати определили с какой стороны был руль в машине Трухина, или его вообще не было.
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27.10.2021 13:08 Ответить
+71
Безнаказанность порождает беспредел. Если это малолетнее чмо уже в 16 лет подобное вытворяет, что будет дальше?
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27.10.2021 13:07 Ответить
+50
Здесь поможет только санитарный отстрел. Или "самоповешенье" в СИЗО от типа "раскаянья".
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27.10.2021 13:17 Ответить
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27.10.2021 13:52 Ответить
Тепер зрозуміло , чому Зеленський все вирішує через РНБО , а не через так звані "суди" . Від шкідників у мантіях ні справедливості ні правосуддя чекати не варто . Хабарники та корупціонери .
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27.10.2021 13:58 Ответить
Освідом будь ласка, щож він такого навирішував?
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27.10.2021 15:30 Ответить
Нужно срочно менять портновский криминальный кодекс. Что-бы у судей не было возможности отпускать таких на поруки или домашний арест. В лучшем случае условный срок (смотря какая сумма занесена). А должно быть четко указан срок от 10 и выше. И пускай от 10ти до пожизненного суммами меряются.
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27.10.2021 13:58 Ответить
Как я понимаю это будущий полицейский, там ещё кадры похлеще есть
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29.10.2021 07:41 Ответить
а что не правильно сказал этот человекообразный? если есть бабло, можешь быть хоть кивой.
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27.10.2021 14:00 Ответить
Если этого ублюдка отпустят , надо что бы его нашли повешенным на столбе с надписью за что , а если дадут типа как Зайцевой десятку , то в камере пусть висит! После этого таких джигитов поуменьшится!
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27.10.2021 14:11 Ответить
Надо, надо. Только кто это сделает?
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27.10.2021 14:24 Ответить
Вы правы на 1000000000000%. Порядок на дорогах начнётся в тот же день, когда будут ликвидированы водилы, сознательно убившие своей гнилой ездой кого бы то ни было...
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27.10.2021 15:38 Ответить
Харків - дивнє місто....
Коли думаешь шо водія гірше Зайцевої вже не зустрінешь -виявляеться шо це був тіки початок зухвалого поводження та смертельного трєшу на дорозі і з,явилося деградоване чудовисько - Микола Харківський.
А ще ж по переду вибори мера цього міста... і теж здаеться шо гірше Кернеса харків,яни мера собі не оберуть...
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27.10.2021 14:15 Ответить
"Да пох#й на те права." ©

У країні, де преЗЕденту та 73% - POHUY, це не дивно.

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27.10.2021 14:29 Ответить
Ооооо, вже боти Подоляка набігли, спамити почали. Значить, все робимо правильно.
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28.10.2021 12:59 Ответить
Мине ще два з половиною роки, цей 16-річний мажор стане вже повнолітнім і зможе голосувати за свого улюбленого преЗЕдента.
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27.10.2021 14:32 Ответить
чудненькое у него будет совершеннолетие. с малолетки переведут
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28.10.2021 11:01 Ответить
Это да но сядет по закону малолетки. И дадут скорее всего меньше меньшего. Потом окажется что это чмо содержит бабушеу ветерана Куликовской битвы и вообще дадут условно
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28.10.2021 12:55 Ответить
с условкой дадут по максимуму. да и два фрага
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28.10.2021 12:57 Ответить
Якщо не відмажуть, якраз у буцегарні і проголосує.
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28.10.2021 12:58 Ответить
вопрос с такими угребками можно решить раз и навсегда - разрешить кровную месть... и тадыть это 16-летнее чмо задумается...
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27.10.2021 14:34 Ответить
Її не треба дозволяти.Вона і так повинна існувати в країні,де людина не захищена законом.А у нас чомусь всі вважають,що продажні менти,прокуратура і суди захищають простих громадян.В країні,де не діють закони,а гроші захищають тільки заможних виродків- зброя вирівнює в правах усіх громадян. І коли нарешті істоти зрозуміють,що гроші більше не є гарантом їхньої безкарності,є надія на те,що більшість з них захоче жити за Законом,як ,до речі,в свій час це сталось в США.
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28.10.2021 07:45 Ответить
оно уже конченный ублюдок...
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27.10.2021 14:45 Ответить
Кінчене бидло... Майбутній слуга наріду
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27.10.2021 14:51 Ответить
вот не надо сужать проблему такого быдла в любой фракции можно накопать, или вы пример можете дать ?
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27.10.2021 19:18 Ответить
не знаю можно ли ...
знаю что такое быдло в слугах нариду и среди их почитателей пзданутых...
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27.10.2021 19:46 Ответить
на текущий момент из-за доминирующего большинства фракции Бубочки - да, там найти такое "быдло" проще, в прошлых каденциях было аналогично с партиями, имеющими большое количество тушек, через пару лет тоже самое произойдет с обновленным корпусом - проблема в том, что законы у нас ими пишутся и "мудрый нарид" никак не может избрать представителей, которые сломают эту мляцкую систему
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27.10.2021 20:09 Ответить
у нас за рулем державы сидит такой же дурак, нарик, хуже не будет
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27.10.2021 15:05 Ответить
Но 73% лехтората не видят причинно-следственную связь в "зе" и тем что происходит в стране,
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27.10.2021 15:39 Ответить
А этого типа раньше никогда не происходило. Никогда такого не было и вот опять.
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27.10.2021 15:43 Ответить
Где я сказал что такого раньше не было.
Но в данный момент вся ответственность за происходящее в стране лежит на Зеленском, а также косвенно на электорате который привёл его к власти.
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27.10.2021 16:12 Ответить
Забыли про Зайцеву? Сейчас перед ВАМИ гребаный зайценыш, недокормленный морально. Получили?
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27.10.2021 15:26 Ответить
По моему впечатлению их уже миллионы. В принципе выросли целые поколения без морали и совести и понятия как жить в обществе. Это будет огромной нарастающей проблемой.
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27.10.2021 15:45 Ответить
Вы правы. Только вот попробуйте написать правду, даже на форуме Цензора, что "Украина - это территория бесстыдства и беззакония". Сразу в бан.

Но очищение нации, ее отрезвление, рост начнутся только если мы вслух скажем, на каком этапе находимся. Так прошли все страны, все народы. Наш этап сегодня : полное моральное разложение всего общества.
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03.11.2021 10:04 Ответить
Тварь, тебе всё вспомнится, когда ты предстанешь перед Всевышним. А мамка твоя недолго сможет тебя подкармливать. И будешь ты скитаться по мусоркам в поисках еды. Всему своё время. Жди.
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27.10.2021 15:54 Ответить
наивная...
Он пойдёт в слуги нарида и мудрый нарид поставит его правителем...
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27.10.2021 19:49 Ответить
Може цю скажену істоту пристрелити, як скажете ?
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27.10.2021 15:59 Ответить
було б чим.. це створіння прекрасно ж знає, що українцям заборонено захищатись, і що вони не мають доступу до персональних "інструментів" самозахисту. можна в них із пневматичної іграшки постріляти і нічого не буде у відповідь. тому і не боїться нікого і нічого. не продажних же мусорів йому боятись
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27.10.2021 18:59 Ответить
Зачем же так? Отрубить обе руки и пусть живёт.
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28.10.2021 08:34 Ответить
Сыночик мясника с благбаза !?? Понятно ,что убийцей его сделал родитель,а сказки про австралийскую маму не катят ,и "мажорную жизнь" обеспечил рынок.Ох, уж эти рынки......
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27.10.2021 16:23 Ответить
так кто из старших упырей (родителей) насосал на "инфинити" ?
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27.10.2021 19:20 Ответить
Шануймося українці!
"

Тварь,тебе всё вспомнится, когда ты предстанешь перед Всевышним."

Ганьба харківській поліції!
Зупиняли і не бачили,що перед ними потенційний вбивця?
100-200 баксів рішало проблему????????????!!!!!!!!
Подайте в суд на них,за співучасть у злочині!
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27.10.2021 21:53 Ответить
********, и все кто был сним, а так же родственнички - должны быть жестоко покараны...
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27.10.2021 22:04 Ответить
Единственное,что может такого остановить-живым закопать
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27.10.2021 23:05 Ответить
Вы правы. Этот ребёночек, судя по поведению и переписки просто психопат с характерным для этого психотипа поведением.
Никаким лечением или перевоспитанием здесь не поможешь.
Он таким родился и таким проживёт всю жизнь, а вседозволеннсть только заостряет черты их характера.
Так что только закопать.
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28.10.2021 11:07 Ответить
прискорбно , но таких выб-плятков хватает в каждом городе и даже селе.. "сынки" "хороших людей" , плять..
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27.10.2021 23:15 Ответить
На місці постраждалих,я б зробив так,щоб подібне створіння не каптило більше повітря.Не важливо як і коли.Час не має значення.Важливий 100% результат.І насрати на продажних ментів , прокурорів і суддів.
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28.10.2021 07:24 Ответить
Сопляк впевнено йшов до своєї мети..дійшов таки дякуючи батькам довбойобам. Разом з чадом мали б відсидіти десяток років.
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28.10.2021 12:15 Ответить
Если это чмо такое в 16 представте что будет в 20. Поможет только сан.отстрел или пж. Не должны такие мрази спокойно ходить под солнцем
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28.10.2021 12:48 Ответить
Коля дарит другу пистолет. Бригада малолетокhttps://twitter.com/Vitaliy70341751/status/1453484981511204870
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28.10.2021 13:31 Ответить
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02.11.2021 23:02 Ответить
Да, на до ещо сабакаводов приструнить с поводком 15 метров и один метр. Они тянут лыбу када сабака пачкает мне одежду крутясь возле меня. И ничиво зделать не могут. Но, вряд ли кто знает, что я ношу с собой молоток от BOSCH. Я гуру тибета. Я мастер жизни. Научим
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16.12.2021 22:57 Ответить
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