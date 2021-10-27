"Да пох#й на те права. Все решают 100-200 баксов", - переписка 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП в Харькове. ВИДЕО+ФОТО

СМИ узнали информацию о родителях 16-летнего парня, который устроил смертельное ДТП в Харькове. Он регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Внимание! Ненормативная лексика!

Как передает Цензор.НЕТ, согласно информации "Обозревателя", парня зовут Николай Харьковский.

Отмечается, что отец 16-летнего парня работает продавцом мяса на Благовещенском (Центральном) рынке. А мама проживает в Австралии и материально обеспечивает сына. Родители в разводе. Отец Николая 14 лет занимается оптовой торговлей мясом и мясными изделиями. В 2018 году числился потерпевшим в разбойном грабеже. Нарушений ПДД за ним не числится.

Один из Телеграм-каналов опубликовал переписку якобы 16-летнего Николая и девушки, где он рассказывает, что уже не раз сбивал людей и ему за это ничего не было.

В переписке с неизвестной девушкой Николай утверждает, что таких, как она, он "не раз переезжал на машине и спокойно гулял" и что "лучше иметь кучу денег и покупать все и вся".







В переписке с другой девушкой парень хвастается тем, что уже разбил в авариях несколько дорогих авто (Porsche Cayenne, Ford, Dodge, Toyota Camry), так как регулярно ездит на красный. Также парень публиковал в Instagram видео, где регулярно нарушает ПДД.







Стоит отметить, что после ДТП все публикации в профиле парня были удалены или скрыты.

Также Николай рассказал девушке, что на нем есть два условных срока за стрельбу в общественном месте, нанесение травм средней тяжести и самооборону.

Есть информация, что в 2019 году парень расстрелял 39-летнюю женщину и ее 19-летнего сына из пневматического пистолета. На тот момент ему было лишь 14 лет. Мама и старший брат пришли заступиться за сверстницу Николая, которую тот задирал. Тогда полиция не называла фамилии фигуранта, а лишь его имя - Николай.

Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. По предварительным данным, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.

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