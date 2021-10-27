"Да пох#й на те права. Все решают 100-200 баксов", - переписка 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП в Харькове. ВИДЕО+ФОТО
СМИ узнали информацию о родителях 16-летнего парня, который устроил смертельное ДТП в Харькове. Он регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Внимание! Ненормативная лексика!
Как передает Цензор.НЕТ, согласно информации "Обозревателя", парня зовут Николай Харьковский.
Отмечается, что отец 16-летнего парня работает продавцом мяса на Благовещенском (Центральном) рынке. А мама проживает в Австралии и материально обеспечивает сына. Родители в разводе. Отец Николая 14 лет занимается оптовой торговлей мясом и мясными изделиями. В 2018 году числился потерпевшим в разбойном грабеже. Нарушений ПДД за ним не числится.
Один из Телеграм-каналов опубликовал переписку якобы 16-летнего Николая и девушки, где он рассказывает, что уже не раз сбивал людей и ему за это ничего не было.
В переписке с неизвестной девушкой Николай утверждает, что таких, как она, он "не раз переезжал на машине и спокойно гулял" и что "лучше иметь кучу денег и покупать все и вся".
В переписке с другой девушкой парень хвастается тем, что уже разбил в авариях несколько дорогих авто (Porsche Cayenne, Ford, Dodge, Toyota Camry), так как регулярно ездит на красный. Также парень публиковал в Instagram видео, где регулярно нарушает ПДД.
Стоит отметить, что после ДТП все публикации в профиле парня были удалены или скрыты.
Также Николай рассказал девушке, что на нем есть два условных срока за стрельбу в общественном месте, нанесение травм средней тяжести и самооборону.
Есть информация, что в 2019 году парень расстрелял 39-летнюю женщину и ее 19-летнего сына из пневматического пистолета. На тот момент ему было лишь 14 лет. Мама и старший брат пришли заступиться за сверстницу Николая, которую тот задирал. Тогда полиция не называла фамилии фигуранта, а лишь его имя - Николай.
Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. По предварительным данным, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.
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Коли думаешь шо водія гірше Зайцевої вже не зустрінешь -виявляеться шо це був тіки початок зухвалого поводження та смертельного трєшу на дорозі і з,явилося деградоване чудовисько - Микола Харківський.
А ще ж по переду вибори мера цього міста... і теж здаеться шо гірше Кернеса харків,яни мера собі не оберуть...
У країні, де преЗЕденту та 73% - POHUY, це не дивно.
знаю что такое быдло в слугах нариду и среди их почитателей пзданутых...
Но в данный момент вся ответственность за происходящее в стране лежит на Зеленском, а также косвенно на электорате который привёл его к власти.
Но очищение нации, ее отрезвление, рост начнутся только если мы вслух скажем, на каком этапе находимся. Так прошли все страны, все народы. Наш этап сегодня : полное моральное разложение всего общества.
Он пойдёт в слуги нарида и мудрый нарид поставит его правителем...
"
Тварь,тебе всё вспомнится, когда ты предстанешь перед Всевышним."
Ганьба харківській поліції!
Зупиняли і не бачили,що перед ними потенційний вбивця?
100-200 баксів рішало проблему????????????!!!!!!!!
Подайте в суд на них,за співучасть у злочині!
Никаким лечением или перевоспитанием здесь не поможешь.
Он таким родился и таким проживёт всю жизнь, а вседозволеннсть только заостряет черты их характера.
Так что только закопать.