ДТП во Франции: в Украину вернулась первая группа пострадавших подростков. ФОТОрепортаж
В Украину прибыли первые украинские подростки и сопровождающие лица, пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия во Франции 13 июня.
Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
С момента аварии и до возвращения пострадавших в Украину украинские дипломаты во Франции, Австрии и представительстве МИД в Ужгороде координировали помощь: поддерживали связь с больницами, обеспечивали логистику и сопровождение.
Пострадавшие возвращались в Украину по железной дороге по маршруту Париж - Вена - Чоп - Черновцы.
Во французских больницах пока остаются еще 9 граждан Украины. Консулы продолжают держать связь с ними и врачами.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что во французском департаменте Сарт произошла авария с участием автобуса, перевозившего украинских граждан. В результате ДТП погибли четыре человека, еще более сорока получили травмы.
Президент Владимир Зеленский сообщал, что в результате аварии автобуса погибли трое украинцев, еще два человека в тяжелом состоянии.
Одному из двух украинских водителей автобуса, который перевернулся вечером 13 июня во французском департаменте Сарта, получил официальное обвинение в непредумышленном убийстве и причинении травм.
