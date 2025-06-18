ДТП во Франции: в Украину вернулась первая группа пострадавших подростков. ФОТОрепортаж

В Украину прибыли первые украинские подростки и сопровождающие лица, пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия во Франции 13 июня.

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

С момента аварии и до возвращения пострадавших в Украину украинские дипломаты во Франции, Австрии и представительстве МИД в Ужгороде координировали помощь: поддерживали связь с больницами, обеспечивали логистику и сопровождение.

Пострадавшие возвращались в Украину по железной дороге по маршруту Париж - Вена - Чоп - Черновцы.

Во французских больницах пока остаются еще 9 граждан Украины. Консулы продолжают держать связь с ними и врачами.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что во французском департаменте Сарт произошла авария с участием автобуса, перевозившего украинских граждан. В результате ДТП погибли четыре человека, еще более сорока получили травмы.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что в результате аварии автобуса погибли трое украинцев, еще два человека в тяжелом состоянии.

Одному из двух украинских водителей автобуса, который перевернулся вечером 13 июня во французском департаменте Сарта, получил официальное обвинение в непредумышленном убийстве и причинении травм.

