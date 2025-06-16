ДТП во Франции: водителю-украинцу предъявили обвинение в непредумышленном убийстве

Одному из двух украинских водителей автобуса, который перевернулся вечером 13 июня во французском департаменте Сарта, получил официальное обвинение в непредумышленном убийстве и причинении травм. В результате аварии погибли четыре человека.

Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на заявление прокурора Парижа Лору Бекко, информирует Цензор.НЕТ.

Прокуратура сообщила, что тестирование на алкоголь и наркотики обоих украинских водителей дало отрицательный результат. Водителя, который находился за рулем во время аварии, поместили под судебный надзор. Ему также запрещено управлять любым транспортом.

Второго водителя, который на момент аварии не был за рулем, отпустили без обвинений.

По данным прокуратуры Парижа, авария произошла на автомагистрали A81 вблизи города Дегре. На момент ДТП в салоне находились 58 человек, преимущественно украинские подростки в возрасте 15-17 лет, которые возвращались с учебного обмена во французском городе Плоермель в Кицмань Черновицкой области, откуда они родом.

В результате аварии погибли четверо взрослых, еще более 50 человек получили травмы и ранения - девять получили тяжелые травмы, 18 - в состоянии средней тяжести, 29 - получили легкие повреждения.

Состояние пострадавших стабилизировалось, угрозы жизни нет, сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что во французском департаменте Сарт произошла авария с участием автобуса, перевозившего украинских граждан. В результате ДТП погибли четыре человека, еще более сорока получили травмы.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что в результате аварии автобуса погибли трое украинцев, еще два человека в тяжелом состоянии.

