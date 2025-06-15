ДТП у Франції: водієві-українцю висунули обвинувачення у ненавмисному вбивстві

Одному із двох українських водіїв автобуса, який перекинувся ввечері 13 червня у французькому департаменті Сарта, отримав офіційне обвинувачення у ненавмисному вбивстві та заподіянні травм. Внаслідок аварії загинуло чотири людини.

Про це пише Le Figaro з посиланням на заяву прокурора Парижа Лору Бекко.

Прокуратура повідомила, що тестування на алкоголь і наркотики обох українських водіїв дало негативний результат. Водія, який перебував за кермом під час аварії, помістили під судовий нагляд. Йому також заборонено керувати будь-яким транспортом.

Другого водія, який на момент аварії не був за кермом, відпустили без обвинувачень.

За даними прокуратури Парижа, аварія сталася на автомагістралі A81 поблизу міста Дегре. На момент ДТП у салоні перебували 58 людей, переважно українські підлітки віком 15–17 років, які поверталися з навчального обміну у французькому місті Плоермель до Кіцманя Чернівецької області, звідки вони родом.

Внаслідок аварії загинули четверо дорослих, ще понад 50 людей дістали травми і поранення - дев’ятеро зазнали важких травм, 18 – у стані середньої тяжкості, 29 – отримали легкі ушкодження.

Стан постраждалих стабілізувався, загрози життю немає, сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у французькому департаменті Сарт сталася аварія за участю автобуса, що перевозив українських громадян. Внаслідок ДТП загинули четверо людей, ще понад сорок отримали травми.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що внаслідок аварії автобуса загинули троє українців, ще двоє людей у важкому стані.

