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Новини ДТП з українцями у Франції
2 209 14

Троє українців загинули внаслідок ДТП у Франції, - Зеленський

дтп у Франції

Президент Володимир Зеленський відреагував на ДТП у Франції за участі автобуса із українцями. Внаслідок аварії автобуса загинули троє українців, ще двоє людей у важкому стані.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Жахливі новини про трагічну ДТП автобуса у Франції, у якій постраждало багато українців, зокрема дітей. Вони поверталися з навчального обміну із французького ліцею в Бретані. По дорозі до Парижа автобус втратив керування та зʼїхав у кювет. Наразі відомо про чотирьох загиблих дорослих, троє з них – громадяни України. Ще двоє людей у важкому стані, за їхні життя борються французькі медики. Решта дітей має середні та легкі поранення, усім їм надається необхідна допомога", - сказав глава держави.

Зеленський розповів, що Міністерство закордонних справ України направило до місця події команду наших дипломатів і консулів на чолі з послом України у Франції. Вони надають сприяння громадянам України і підтримують зв’язок із родинами постраждалих, а також із представниками французьких органів влади та служб на місці події.

Президент також подякував французькій владі за масштабне залучення рятувальних служб.

"Понад 50 аварійних бригад були задіяні, щоб терміново доставити наших дітей до лікарень, і вони продовжують допомагати нашим людям. Це справжній вияв французької солідарності. Знаю, що офіс Президента Франції Емманюеля Макрона продовжує допомагати і тримати ситуацію на контролі. Мобілізований також антикризовий центр МЗС Франції та місцеві органи влади. Мої співчуття всім родинам постраждалих. Ми всі молимося за збереження життів та якнайшвидше одужання поранених дітей", - додав глава держави.

Раніше повідомлялося, що у французькому департаменті Сарт сталася аварія за участю автобуса, що перевозив українських громадян. Внаслідок ДТП загинули четверо людей, ще понад сорок отримали травми.

Дивіться також: Автобус з українцями потрапив у ДТП у Франції : четверо загиблих, понад 40 травмованих. ФОТО

Автор: 

ДТП (4483) Зеленський Володимир (24413) Франція (3108)


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Топ коментарі
+5
із нетерпінням чекаю, коли зелений ******** почне погоду на завтра повідомляти...
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13.06.2025 23:25 Відповісти
+2
Чому дивно?Я знаю унікумів,котрі з Португалії до України доїздили зовсім не спавши 56 годин...редбул,кава,сємочки...Ще й мені радили так робити))4тис км.
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13.06.2025 23:48 Відповісти
+1
Нічого невідомо про шоферів,а тут може бути ще неприємні деталі(
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13.06.2025 23:11 Відповісти
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13.06.2025 22:58 Відповісти
Нічого невідомо про шоферів,а тут може бути ще неприємні деталі(
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13.06.2025 23:11 Відповісти
а что с водителями, посмотри ,автобус без ливреи, даже если их и два, спят на каком-нибудь заднем сидении или в багажнике, по сути отдыха нет, и так далее
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13.06.2025 23:34 Відповісти
Я про що і говорю(Чому для шоферів вантажників є строгі правила,а для таких нема(
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13.06.2025 23:37 Відповісти
Посольство України у Франції відреагувала на інцидент. Посилаючись на дані Міністерства внутрішніх справ Франції, повідомляється, що автокатастрофа сталася близько 13:00 у французькому департаменті Сарт, поблизу міста Ле Ман
Ну в 13:00 заснуть за рулём это сильно конечно Обычно такие вещи случаются под утро или ночью
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13.06.2025 23:45 Відповісти
Чому дивно?Я знаю унікумів,котрі з Португалії до України доїздили зовсім не спавши 56 годин...редбул,кава,сємочки...Ще й мені радили так робити))4тис км.
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13.06.2025 23:48 Відповісти
Ну кто им доктор
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13.06.2025 23:50 Відповісти
Це зсув в совковому мозку(Заплатити 100 євро за ніч в готелі в Іспанії,чи Польщі це капець дірка в бюджеті((Їхали раз в 3 роки і ризикувати життям ,щоб не потратити тих пару євро((
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13.06.2025 23:52 Відповісти
Ну а что ты хочешь, водила за свои деньги вряд ли в гостиницу пойдёт или в отель, А если хозяин жлоб ,то так и выходит.
Да, многие экономят ,страны Балтии, Польша Румыния, Это я больше о lastbiler
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14.06.2025 00:00 Відповісти
Igor Grutselyak я раз з Португалії їхав з таким в Україну, до Львова за 52 години!
Як доїхав сказав собі: "я більше хрін поїду бусом". Правда водій спав трохи бо я сідав за кермо на 3 години 2 раза за дорогу.
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14.06.2025 00:22 Відповісти
із нетерпінням чекаю, коли зелений ******** почне погоду на завтра повідомляти...
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13.06.2025 23:25 Відповісти
По телевізорі сказали в новинах що 4 загибли (не уточнювали національність) і 9 важко поранених.
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13.06.2025 23:33 Відповісти
Все могло статися. Може шина. Може хтось підрізав. Може швидкість чи неувага. Яка біда.
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13.06.2025 23:40 Відповісти
 
 