Троє українців загинули внаслідок ДТП у Франції, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський відреагував на ДТП у Франції за участі автобуса із українцями. Внаслідок аварії автобуса загинули троє українців, ще двоє людей у важкому стані.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Жахливі новини про трагічну ДТП автобуса у Франції, у якій постраждало багато українців, зокрема дітей. Вони поверталися з навчального обміну із французького ліцею в Бретані. По дорозі до Парижа автобус втратив керування та зʼїхав у кювет. Наразі відомо про чотирьох загиблих дорослих, троє з них – громадяни України. Ще двоє людей у важкому стані, за їхні життя борються французькі медики. Решта дітей має середні та легкі поранення, усім їм надається необхідна допомога", - сказав глава держави.

Зеленський розповів, що Міністерство закордонних справ України направило до місця події команду наших дипломатів і консулів на чолі з послом України у Франції. Вони надають сприяння громадянам України і підтримують зв’язок із родинами постраждалих, а також із представниками французьких органів влади та служб на місці події.

Президент також подякував французькій владі за масштабне залучення рятувальних служб.

"Понад 50 аварійних бригад були задіяні, щоб терміново доставити наших дітей до лікарень, і вони продовжують допомагати нашим людям. Це справжній вияв французької солідарності. Знаю, що офіс Президента Франції Емманюеля Макрона продовжує допомагати і тримати ситуацію на контролі. Мобілізований також антикризовий центр МЗС Франції та місцеві органи влади. Мої співчуття всім родинам постраждалих. Ми всі молимося за збереження життів та якнайшвидше одужання поранених дітей", - додав глава держави.

Раніше повідомлялося, що у французькому департаменті Сарт сталася аварія за участю автобуса, що перевозив українських громадян. Внаслідок ДТП загинули четверо людей, ще понад сорок отримали травми.

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