РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5633 посетителя онлайн
Новости ДТП з украинцами во Франции
2 181 14

Трое украинцев погибли вследствие ДТП во Франции, - Зеленский

ДТП во Франции

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ДТП во Франции с участием автобуса с украинцами. Вследствие аварии автобуса погибли трое украинцев, еще два человека в тяжелом состоянии.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Ужасные новости о трагическом ДТП автобуса во Франции, в котором пострадало много украинцев, в том числе детей. Они возвращались с учебного обмена из французского лицея в Бретани. По дороге в Париж автобус потерял управление и съехал в кювет. Сейчас известно о четырех погибших взрослых, трое из них - граждане Украины. Еще два человека в тяжелом состоянии, за их жизни борются французские медики. Остальные дети имеют средние и легкие ранения, всем им оказывается необходимая помощь", - сказал глава государства.

Зеленский рассказал, что Министерство иностранных дел Украины направило на место происшествия команду наших дипломатов и консулов ​​во главе с послом Украины во Франции. Они оказывают содействие гражданам Украины и поддерживают связь с семьями пострадавших, а также с представителями французских органов власти и служб на месте происшествия.

Президент также поблагодарил французские власти за масштабное привлечение спасательных служб.

"Более 50 аварийных бригад были задействованы, чтобы срочно доставить наших детей в больницы, и они продолжают помогать нашим людям. Это настоящее проявление французской солидарности. Знаю, что офис Президента Франции Эмманюэля Макрона продолжает помогать и держать ситуацию на контроле. Мобилизирован также антикризисный центр МИД Франции. Мы все молимся за сохранение жизней и скорейшее выздоровление раненых детей", - добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что во французском департаменте Сарт произошла авария с участием автобуса, перевозившего украинских граждан. Вследствие ДТП погибли четыре человека, еще более сорока получили травмы.

Смотрите также: Автобус с украинцами попал в ДТП во Франции: четверо погибших, более 40 - травмированы. ФОТО

Автор: 

ДТП (7687) Зеленский Владимир (20925) Франция (3545)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
із нетерпінням чекаю, коли зелений ******** почне погоду на завтра повідомляти...
показать весь комментарий
13.06.2025 23:25 Ответить
+2
Чому дивно?Я знаю унікумів,котрі з Португалії до України доїздили зовсім не спавши 56 годин...редбул,кава,сємочки...Ще й мені радили так робити))4тис км.
показать весь комментарий
13.06.2025 23:48 Ответить
+1
Нічого невідомо про шоферів,а тут може бути ще неприємні деталі(
показать весь комментарий
13.06.2025 23:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
MAN Lion's Coach 1996-2002, старьё, х.з. сколько пробега, х.з какое техобслуживание
показать весь комментарий
13.06.2025 22:58 Ответить
Нічого невідомо про шоферів,а тут може бути ще неприємні деталі(
показать весь комментарий
13.06.2025 23:11 Ответить
а что с водителями, посмотри ,автобус без ливреи, даже если их и два, спят на каком-нибудь заднем сидении или в багажнике, по сути отдыха нет, и так далее
показать весь комментарий
13.06.2025 23:34 Ответить
Я про що і говорю(Чому для шоферів вантажників є строгі правила,а для таких нема(
показать весь комментарий
13.06.2025 23:37 Ответить
Посольство України у Франції відреагувала на інцидент. Посилаючись на дані Міністерства внутрішніх справ Франції, повідомляється, що автокатастрофа сталася близько 13:00 у французькому департаменті Сарт, поблизу міста Ле Ман
Ну в 13:00 заснуть за рулём это сильно конечно Обычно такие вещи случаются под утро или ночью
показать весь комментарий
13.06.2025 23:45 Ответить
Чому дивно?Я знаю унікумів,котрі з Португалії до України доїздили зовсім не спавши 56 годин...редбул,кава,сємочки...Ще й мені радили так робити))4тис км.
показать весь комментарий
13.06.2025 23:48 Ответить
Ну кто им доктор
показать весь комментарий
13.06.2025 23:50 Ответить
Це зсув в совковому мозку(Заплатити 100 євро за ніч в готелі в Іспанії,чи Польщі це капець дірка в бюджеті((Їхали раз в 3 роки і ризикувати життям ,щоб не потратити тих пару євро((
показать весь комментарий
13.06.2025 23:52 Ответить
Ну а что ты хочешь, водила за свои деньги вряд ли в гостиницу пойдёт или в отель, А если хозяин жлоб ,то так и выходит.
Да, многие экономят ,страны Балтии, Польша Румыния, Это я больше о lastbiler
показать весь комментарий
14.06.2025 00:00 Ответить
Igor Grutselyak я раз з Португалії їхав з таким в Україну, до Львова за 52 години!
Як доїхав сказав собі: "я більше хрін поїду бусом". Правда водій спав трохи бо я сідав за кермо на 3 години 2 раза за дорогу.
показать весь комментарий
14.06.2025 00:22 Ответить
із нетерпінням чекаю, коли зелений ******** почне погоду на завтра повідомляти...
показать весь комментарий
13.06.2025 23:25 Ответить
По телевізорі сказали в новинах що 4 загибли (не уточнювали національність) і 9 важко поранених.
показать весь комментарий
13.06.2025 23:33 Ответить
Все могло статися. Може шина. Може хтось підрізав. Може швидкість чи неувага. Яка біда.
показать весь комментарий
13.06.2025 23:40 Ответить
 
 