Трое украинцев погибли вследствие ДТП во Франции, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ДТП во Франции с участием автобуса с украинцами. Вследствие аварии автобуса погибли трое украинцев, еще два человека в тяжелом состоянии.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Ужасные новости о трагическом ДТП автобуса во Франции, в котором пострадало много украинцев, в том числе детей. Они возвращались с учебного обмена из французского лицея в Бретани. По дороге в Париж автобус потерял управление и съехал в кювет. Сейчас известно о четырех погибших взрослых, трое из них - граждане Украины. Еще два человека в тяжелом состоянии, за их жизни борются французские медики. Остальные дети имеют средние и легкие ранения, всем им оказывается необходимая помощь", - сказал глава государства.

Зеленский рассказал, что Министерство иностранных дел Украины направило на место происшествия команду наших дипломатов и консулов ​​во главе с послом Украины во Франции. Они оказывают содействие гражданам Украины и поддерживают связь с семьями пострадавших, а также с представителями французских органов власти и служб на месте происшествия.

Президент также поблагодарил французские власти за масштабное привлечение спасательных служб.

"Более 50 аварийных бригад были задействованы, чтобы срочно доставить наших детей в больницы, и они продолжают помогать нашим людям. Это настоящее проявление французской солидарности. Знаю, что офис Президента Франции Эмманюэля Макрона продолжает помогать и держать ситуацию на контроле. Мобилизирован также антикризисный центр МИД Франции. Мы все молимся за сохранение жизней и скорейшее выздоровление раненых детей", - добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что во французском департаменте Сарт произошла авария с участием автобуса, перевозившего украинских граждан. Вследствие ДТП погибли четыре человека, еще более сорока получили травмы.

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