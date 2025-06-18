ДТП у Франції: до України повернулась перша група постраждалих підлітків. ФОТОрепортаж

До України прибули перші українські підлітки та супроводжуючі особи, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Франції 13 червня.

Про це повідомили в Департаменті консульської служби МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

З моменту аварії і до повернення потерпілих в Україну українські дипломати у Франції, Австрії та представництві МЗС в Ужгороді координували допомогу: підтримували зв’язок із лікарнями, забезпечували логістику та супровід.

Постраждалі повертались до України залізницею за маршрутом Париж - Відень - Чоп - Чернівці.

У французьких лікарнях наразі залишаються ще 9 громадян України. Консули продовжують тримати зв’язок із ними та лікарями.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у французькому департаменті Сарт сталася аварія за участю автобуса, що перевозив українських громадян. Внаслідок ДТП загинули четверо людей, ще понад сорок отримали травми.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що внаслідок аварії автобуса загинули троє українців, ще двоє людей у важкому стані.

Одному із двох українських водіїв автобуса, який перекинувся ввечері 13 червня у французькому департаменті Сарта, отримав офіційне обвинувачення у ненавмисному вбивстві та заподіянні травм.

