Смертельна ДТП у Дніпрі: саме 19-річний підозрюваний перебував за кермом BMW, 17-річний юнак отримав інші підозри, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Унаслідок аварії, яка сталась 1 грудня 2024 року в місті Дніпро, загинула 10-річна дівчинка. Ще четверо осіб, серед яких двоє малолітніх дітей, дістали тілесні ушкодження. Правоохоронці встановили, відновили повну хронологію подій, зібрали об’єктивну доказову базу й призначили низку експертиз.

Деталі смертельної ДТП

Зазначається, що причина аварії — перевищення швидкості майже в чотири рази: якби автомобіль BMW рухався з дозволеною швидкістю 50 км/год на годину, зіткнення б не відбулось.

Водій BMW одразу після аварії зник з місця події, але невдовзі повернувся разом із неповнолітнім пасажиром. Поліцейські затримали обох фігурантів.

Підозра юнаку

Докази свідчать, що саме 19-річний підозрюваний перебував за кермом BMW у момент аварії: записи міських камер, дані технічної експертизи, а також результати ДНК-досліджень: на подушці безпеки водія виявлено біологічні сліди саме повнолітнього фігуранта. Автотехнічне дослідження підтвердило, що зіткнення сталося через грубе порушення швидкісного режиму.

Слідчі оголосили 19-річному водієві підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель дитини та тяжкі травми інших осіб (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортом. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. З моменту затримання він перебуває в Київському СІЗО, де й очікує вироку.

Підозри неповнолітньому товаришу щодо інших ДТП та порушень

Під час розслідування також встановлено, що неповнолітній пасажир BMW — 17-річний юнак — влітку 2024 року сам скоїв іншу ДТП, унаслідок якої постраждали дві жінки.

Повторна судово-медична експертиза встановила, що одна з них дістала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

За цим фактом йому повідомлено про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України) та ненадання допомоги потерпілій особі, яка перебувала в небезпечному для життя стані (ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України). Йому також вручено обвинувальний акт, санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Юнак порушив запобіжний захід

У поліції зазначили, що 10 квітня фігурант знову сів за кермо, порушивши запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту: патрульні затримали його і доставили додому, а автомобіль відправили на арештмайданчик. Пізніше рішенням суду запобіжний захід було змінено з домашнього арешту на особисте зобов‘язання, а автомобіль повернули власнику.

5 червня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, а вже 7 червня патрульні зупинили його за порушення правил маневрування і встановили, що він не має водійських прав.

У звʼязку з цим на нього склали протокол за керування без прав (ч. 5 ст. 126 КУпАП) та постанову за порушення правил маневрування (ч. 1 ст. 122 КУпАП).

Під час огляду автомобіля поліцейські також помітили ознаки втручання в його ідентифікаційний номер. Через це слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом підробки або знищення номера авто (ст. 290 Кримінального кодексу України). З’ясувалося, що авто зареєстроване на батька водія. Тому слідчі додатково відкрили ще одне кримінальне провадження – за фактом допуску до керування транспортом особи, яка не має на це права (ст. 287 ККУ). Авто знову вилучили та доставили на арештмайданчик.

На місці події водій відмовився пройти тест на вживання алкоголю та наркотиків, тож його доставили до лікарні. Там він здав біологічні зразки, результати аналізів ще очікуються.

Досудове розслідування за фактами нових правопорушень триває.

Смертельна ДТП у Дніпрі 1 грудня 2024 року

Нагадаємо, трагічна подія трапилася 1 грудня у Дніпрі: внаслідок зіткнення двох автомобілів загинула 10-річна дівчинка – пасажирка авто Ford.

Поліція затримала 19-річного водія та повідомила йому про підозру. Крім того, підозру за ненадання допомоги постраждалим отримав 17-річний пасажир авто.

3 грудня суд взяв під варту 19-річного хлопця, підозрюваного у скоєнні аварії в Дніпрі 1 грудня, в якій загинула 10-річна дівчинка.

Головне слідче управління Національної поліції у місті Київ бере під контроль провадження щодо смертельного ДТП, яке сталося у Дніпрі 1 грудня.