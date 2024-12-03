Смертельна ДТП у Дніпрі: розслідування проводитиме Головне слідче управління Нацполіції в Києві. ФОТО

Головне слідче управління Національної поліції у місті Київ бере під контроль провадження щодо смертельного ДТП, яке сталося у Дніпрі 1 грудня.

Про це заявив перший заступник начальника ГСУ Нацполіції Сергій Пантелеєв під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні Головне слідче управління Нацполіції скерувало ініціативного листа в Офіс Генерального прокурора про передачу всіх кримінальних проваджень, що стосуються цієї ДТП для подальшого розслідування у центральному апараті поліції. Цю резонансну справу тепер будемо розслідувати ми під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України", - розповів він.

Крім того, ГСУ ініціювало зміну підслідності у кримінальних провадженнях, які стосуються ДТП, під час якої водій цього ж автомобілю влітку збив людей на пішохідному переході в центрі міста.

Раніше в соціальних мережах писали, що до цієї ДТП причетний його 17-річний товариш.

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Зараз до розслідування залучені досвідчені слідчі та оперативники, які продовжують дослідження та збір доказів для з’ясування усіх причин та обставин цієї аварії.

Запобіжні заходи підозрюваним

"Прокурори вивчили матеріали кримінального провадження, встановлено наявність достатніх доказів причетності 19-річного громадянина, який перебував за кермом BMW, йому повідомлено про підозру частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України. За клопотанням слідчого, яке підтримали прокурори, йому сьогодні суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Щодо пасажира авто – йому оголошена підозра за 136 Кримінального кодексу України. Прокурорами підтримано клопотання про обрання йому запобіжного заходу - цілодобовий домашній арешт", - повідомив заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Олег Риженко.

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Нові деталі ДТП

За даними слідства, після ДТП водій з місця автопригоди втік, також з ним перебував неповнолітній пасажир.

Приблизно за годину вони повернулись на місце аварії. Згідно з наявними відомостями, зокрема і відео з камер спостереження, останнім за кермом авто BMW перебував повнолітній фігурант.

Крім того, як повідомляє hromadske, під час брифінгу поліція оприлюднила маршрут руху водія та пасажира BMW, причетного до смертельного ДТП. Згідно з фотографіями, 17-річний Арсеній Бессонов, якого у соціальних мережах звинувачували в аварії, зайняв пасажирське сидіння.

На першому кадрі видно, як о 18:26 автомобіль BMW заїжджає на паркінг ресторану швидкого харчування McDonald’s. Через дві хвилини водій і пасажир виходять із машини. У цей момент із місця водія виходить хлопець, імовірно, 19-річний Валерій Олещенко, а з пасажирського сидіння — хлопець, схожий на 17-річного Арсенія Бессонова, якого у соцмережах звинувачують у вчиненні ДТП.

О 18:38 водій і пасажир повернулися до автомобіля, зайнявши ті самі місця. Через майже 20 хвилин вони виїхали зі стоянки ресторану, що підтверджують фотографії з наступних слайдів.

За даними поліції, раніше поліція зупиняла Олещенка на BMW, яке потрапило в ДТП, за порушення комендантської години, а також для освідування на стан наркотичного сп’яніння.

Що передувало?

Нагадаємо, трагічна подія трапилася 1 грудня у Дніпрі: внаслідок зіткнення двох автомобілів загинула 10-річна дівчинка – пасажирка авто Ford.

Поліція затримала 19-річного водія та повідомила йому про підозру. Крім того, підозру за ненадання допомоги постраждалим отримав 17-річний пасажир авто.

3 грудня суд взяв під варту 19-річного хлопця, підозрюваного у скоєнні аварії в Дніпрі 1 грудня, в якій загинула 10-річна дівчинка.