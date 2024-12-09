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Новини ДТП
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17-річний фігурант смертельної ДТП у Дніпрі виклав відео, де їздить за кермом авто. Поліція каже, що він під цілодобовим домашнім арештом

Фігурант смертельної ДТП у Дніпрі їздить містом за кермом: реакція поліції

17-річний юнак, який є одним із підозрюваних у справі про смертельну аварію у Дніпрі 1 грудня, опублікував у ТікТок відео, де він за кермом автомобіля ганяє вулицями міста. Поліція спростовує цю інформацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Що передувало

Це відео 17-річний фігурант оприлюднив у своїх соцмережах, але згодом хлопець видалив ролик, пишуть місцеві Telegram-канали.

На відео юнак їде за кермом невідомого авто. У коментарях під відео користувачі соцмереж звернули увагу на те, що наразі хлопець має перебувати під домашнім арештом.

Фігурант смертельної дтп у дніпрі

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Реакція поліції

Водночас у поліції заявили, що, за рішенням суду, фігурант перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому заборонено залишати житло і поліція контролює це.

"Поряд з цим, неповнолітньому не заборонено користуватися Інтернетом, зокрема і соціальними мережами", - додали у поліції.

Читайте також: Смертельна ДТП у Дніпрі: розслідування проводитиме Головне слідче управління Нацполіції в Києві. ФОТО

Смертельна ДТП у Дніпрі 1 грудня 2024 року

Нагадаємо, трагічна подія трапилася 1 грудня у Дніпрі: внаслідок зіткнення двох автомобілів загинула 10-річна дівчинка – пасажирка авто Ford.

Поліція затримала 19-річного водія та повідомила йому про підозру. Крім того, підозру за ненадання допомоги постраждалим отримав 17-річний пасажир авто.

3 грудня суд взяв під варту 19-річного хлопця, підозрюваного у скоєнні аварії в Дніпрі 1 грудня, в якій загинула 10-річна дівчинка.

Головне слідче управління Національної поліції у місті Київ бере під контроль провадження щодо смертельного ДТП, яке сталося у Дніпрі 1 грудня.

Автор: 

Дніпро (3264) ДТП (4466) домашній арешт (196)


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Топ коментарі
+57
"Мальчік" заявив, що він "на *** вертів"! усю правоохоронну систему України... Поліцаї! це "плювок у вашу морду!!!
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09.12.2024 22:12
+47
Зважаючи що мусора це сцикливе , продажне стадо то може хай на передку хоч окопи згодяться копати ?
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09.12.2024 22:07
+29
Та не в первый раз же. Как недавно в Полтаве полицейский с бандитом избивали какого-то мужика. Такая вот страна сейчас. А потом можно делать круглые газа - почему европейцы и США смотрит на нас как на дикарей.
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09.12.2024 22:14
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якщо влада перестає бути справедливою і законною то згідно конституції обов'язок кожного громадянина повернути закон і порядок своїми руками...
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10.12.2024 12:51 Відповісти
Ця чмошна чмоня гадає, що батько загиблої ДИТИНИ, забуде і пробачить вбивство? Тоді воно повне олігофреніще! Дурень думкою багатіє...
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10.12.2024 13:23 Відповісти
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