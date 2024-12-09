17-річний фігурант смертельної ДТП у Дніпрі виклав відео, де їздить за кермом авто. Поліція каже, що він під цілодобовим домашнім арештом
17-річний юнак, який є одним із підозрюваних у справі про смертельну аварію у Дніпрі 1 грудня, опублікував у ТікТок відео, де він за кермом автомобіля ганяє вулицями міста. Поліція спростовує цю інформацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.
Що передувало
Це відео 17-річний фігурант оприлюднив у своїх соцмережах, але згодом хлопець видалив ролик, пишуть місцеві Telegram-канали.
На відео юнак їде за кермом невідомого авто. У коментарях під відео користувачі соцмереж звернули увагу на те, що наразі хлопець має перебувати під домашнім арештом.
Реакція поліції
Водночас у поліції заявили, що, за рішенням суду, фігурант перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому заборонено залишати житло і поліція контролює це.
"Поряд з цим, неповнолітньому не заборонено користуватися Інтернетом, зокрема і соціальними мережами", - додали у поліції.
Смертельна ДТП у Дніпрі 1 грудня 2024 року
Нагадаємо, трагічна подія трапилася 1 грудня у Дніпрі: внаслідок зіткнення двох автомобілів загинула 10-річна дівчинка – пасажирка авто Ford.
Поліція затримала 19-річного водія та повідомила йому про підозру. Крім того, підозру за ненадання допомоги постраждалим отримав 17-річний пасажир авто.
3 грудня суд взяв під варту 19-річного хлопця, підозрюваного у скоєнні аварії в Дніпрі 1 грудня, в якій загинула 10-річна дівчинка.
Головне слідче управління Національної поліції у місті Київ бере під контроль провадження щодо смертельного ДТП, яке сталося у Дніпрі 1 грудня.
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