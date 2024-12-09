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Новости ДТП
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17-летний фигурант смертельного ДТП в Днепре выложил видео, где ездит за рулем авто. Полиция говорит, что он находится под круглосуточным домашним арестом.

Фігурант смертельної ДТП у Дніпрі їздить містом за кермом: реакція поліції

17-летний юноша, который является одним из подозреваемых по делу о смертельной аварии в Днепре 1 декабря, опубликовал в TikTok видео, где он за рулем автомобиля гоняет по улицам города. Полиция опровергает эту информацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Что предшествовало

Это видео 17-летний фигурант обнародовал в своих соцсетях, но впоследствии парень удалил ролик, пишут местные Telegram-каналы.

На видео юноша едет за рулем неизвестного автомобиля. В комментариях под видео пользователи соцсетей обратили внимание на то, что сейчас парень должен находиться под домашним арестом.

Фігурант смертельної дтп у дніпрі

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Реакция полиции

В то же время в полиции заявили, что, по решению суда, фигурант находится под круглосуточным домашним арестом. Ему запрещено покидать жилье, и полиция контролирует это.

"Наряду с этим, несовершеннолетнему не запрещено пользоваться интернетом, в том числе и социальными сетями", - добавили в полиции.

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Смертельное ДТП в Днепре 1 декабря 2024 года

Напомним, трагическое событие произошло 1 декабря в Днепре: в результате столкновения двух автомобилей погибла 10-летняя девочка - пассажирка авто Ford.

Полиция задержала 19-летнего водителя и сообщила ему о подозрении. Кроме того, подозрение за неоказание помощи пострадавшим получил 17-летний пассажир авто.

3 декабря суд взял под стражу 19-летнего парня, подозреваемого в совершении аварии в Днепре 1 декабря, в которой погибла 10-летняя девочка.

Главное следственное управление Национальной полиции в городе Киев берет под контроль производство относительно смертельного ДТП, которое произошло в Днепре 1 декабря.

Автор: 

Днепр (4417) ДТП (7673) домашний арест (187)


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Топ комментарии
+57
"Мальчік" заявив, що він "на *** вертів"! усю правоохоронну систему України... Поліцаї! це "плювок у вашу морду!!!
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09.12.2024 22:12
+47
Зважаючи що мусора це сцикливе , продажне стадо то може хай на передку хоч окопи згодяться копати ?
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09.12.2024 22:07
+29
Та не в первый раз же. Как недавно в Полтаве полицейский с бандитом избивали какого-то мужика. Такая вот страна сейчас. А потом можно делать круглые газа - почему европейцы и США смотрит на нас как на дикарей.
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09.12.2024 22:14
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якщо влада перестає бути справедливою і законною то згідно конституції обов'язок кожного громадянина повернути закон і порядок своїми руками...
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10.12.2024 12:51 Ответить
Ця чмошна чмоня гадає, що батько загиблої ДИТИНИ, забуде і пробачить вбивство? Тоді воно повне олігофреніще! Дурень думкою багатіє...
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10.12.2024 13:23 Ответить
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