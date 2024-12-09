17-летний фигурант смертельного ДТП в Днепре выложил видео, где ездит за рулем авто. Полиция говорит, что он находится под круглосуточным домашним арестом.

17-летний юноша, который является одним из подозреваемых по делу о смертельной аварии в Днепре 1 декабря, опубликовал в TikTok видео, где он за рулем автомобиля гоняет по улицам города. Полиция опровергает эту информацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Что предшествовало

Это видео 17-летний фигурант обнародовал в своих соцсетях, но впоследствии парень удалил ролик, пишут местные Telegram-каналы.

На видео юноша едет за рулем неизвестного автомобиля. В комментариях под видео пользователи соцсетей обратили внимание на то, что сейчас парень должен находиться под домашним арестом.

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Реакция полиции

В то же время в полиции заявили, что, по решению суда, фигурант находится под круглосуточным домашним арестом. Ему запрещено покидать жилье, и полиция контролирует это.

"Наряду с этим, несовершеннолетнему не запрещено пользоваться интернетом, в том числе и социальными сетями", - добавили в полиции.

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Смертельное ДТП в Днепре 1 декабря 2024 года

Напомним, трагическое событие произошло 1 декабря в Днепре: в результате столкновения двух автомобилей погибла 10-летняя девочка - пассажирка авто Ford.

Полиция задержала 19-летнего водителя и сообщила ему о подозрении. Кроме того, подозрение за неоказание помощи пострадавшим получил 17-летний пассажир авто.

3 декабря суд взял под стражу 19-летнего парня, подозреваемого в совершении аварии в Днепре 1 декабря, в которой погибла 10-летняя девочка.

Главное следственное управление Национальной полиции в городе Киев берет под контроль производство относительно смертельного ДТП, которое произошло в Днепре 1 декабря.