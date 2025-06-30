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Новости Фото ДТП
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ДТП с участием автобуса с украинцами произошло в Румынии: есть пострадавшие и погибшая. ВИДЕО+ФОТО

30 июня в румынском уезде Бакэу произошла авария с участием автобуса, в котором находилось 60 граждан Украины, включая 21 ребенка. В результате ДТП погиб один человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NewsMaker

По предварительным данным, автобус врезался в микроавтобус, который стоял на обочине.

В результате аварии погибла 29-летняя пассажир микроавтобуса. Получили ранения еще пять человек, из них четверо - пассажиры микроавтобуса и один - автобуса.

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В Румынии произошло ДТП

Шестерым пассажирам большего автобуса, включая двух детей, была оказана медицинская помощь на месте происшествия, одного украинца доставили в больницу. За остальными пассажирами, которые не пострадали, прибыл другой автобус.

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В Румынии произошло ДТП

Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, говорится в материале.

Напомним, 26 июня автобус, в котором находилось 54 граждан Украины, перевернулся на выезде из села Тариверде в направлении Констанцы (Румыния).

Автор: 

ДТП (7698) Румыния (1126)


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який стояв на узбіччі
там нема узбіччь, на яких можна стояти
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30.06.2025 16:17 Ответить
Підозріло багато подібних новин.
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30.06.2025 16:39 Ответить
 
 