ДТП с участием автобуса с украинцами произошло в Румынии: есть пострадавшие и погибшая. ВИДЕО+ФОТО
30 июня в румынском уезде Бакэу произошла авария с участием автобуса, в котором находилось 60 граждан Украины, включая 21 ребенка. В результате ДТП погиб один человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NewsMaker
По предварительным данным, автобус врезался в микроавтобус, который стоял на обочине.
В результате аварии погибла 29-летняя пассажир микроавтобуса. Получили ранения еще пять человек, из них четверо - пассажиры микроавтобуса и один - автобуса.
Шестерым пассажирам большего автобуса, включая двух детей, была оказана медицинская помощь на месте происшествия, одного украинца доставили в больницу. За остальными пассажирами, которые не пострадали, прибыл другой автобус.
Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, говорится в материале.
Напомним, 26 июня автобус, в котором находилось 54 граждан Украины, перевернулся на выезде из села Тариверде в направлении Констанцы (Румыния).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
там нема узбіччь, на яких можна стояти