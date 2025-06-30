Одна украинка пострадала в ДТП автобуса в Румынии, - МИД

Вследствие аварии автобуса на северо-востоке Румынии травмировалась гражданка Украины. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.

Об этом журналистам рассказали в Министерстве иностранных дел Украины, пишет "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

В министерстве подтвердили, что вблизи румынского города Бакеу произошло ДТП с участием автобуса украинского автоперевозчика, в котором находились 60 граждан Украины, и румынского микроавтобуса.

Вследствие столкновения погибла гражданка Румынии, а еще трое получили ранения различной степени тяжести, среди них - гражданка Украины.

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"Пострадавшей гражданке Украины была оказана медицинская помощь на месте, в госпитализации не нуждалась", - рассказали в МИД.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП румынские правоохранители начали уголовное производство, а украинских водителей автобуса опросили как свидетелей. Перевозчик впоследствии предоставил другой автобус, на котором украинцы продолжили движение.

Ранее сообщалось, что 30 июня в румынском уезде Бакеу произошла авария с участием автобуса, в котором находилось 60 граждан Украины, включая 21 ребенка. Вследствие ДТП погиб один человек.

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