Одна украинка пострадала в ДТП автобуса в Румынии, - МИД
Вследствие аварии автобуса на северо-востоке Румынии травмировалась гражданка Украины. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.
Об этом журналистам рассказали в Министерстве иностранных дел Украины, пишет "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
В министерстве подтвердили, что вблизи румынского города Бакеу произошло ДТП с участием автобуса украинского автоперевозчика, в котором находились 60 граждан Украины, и румынского микроавтобуса.
Вследствие столкновения погибла гражданка Румынии, а еще трое получили ранения различной степени тяжести, среди них - гражданка Украины.
"Пострадавшей гражданке Украины была оказана медицинская помощь на месте, в госпитализации не нуждалась", - рассказали в МИД.
В ведомстве добавили, что по факту ДТП румынские правоохранители начали уголовное производство, а украинских водителей автобуса опросили как свидетелей. Перевозчик впоследствии предоставил другой автобус, на котором украинцы продолжили движение.
Ранее сообщалось, что 30 июня в румынском уезде Бакеу произошла авария с участием автобуса, в котором находилось 60 граждан Украины, включая 21 ребенка. Вследствие ДТП погиб один человек.
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