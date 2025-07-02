МИД: Задержка в поддержке Украины со стороны США только поощряет Россию к продолжению войны

Любое промедление со стороны США по укреплению обороноспособности Украины лишь побуждает Россию продолжать агрессию, а не искать пути к миру.

Об этом сообщили в МИД, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ключевой темой разговора стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух стран на фоне полномасштабной войны РФ против Украины.

Беца подчеркнула критическую важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов, в частности - укрепление украинской системы ПВО.

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Она напомнила, что Россия до сих пор игнорирует предложенное Украиной безусловное прекращение огня от 11 марта, зато усиливает воздушные удары и атаки на гражданское население.

"Украина поддерживает мирные усилия и позицию США о необходимости немедленного прекращения убийств и завершения войны и подчеркивает необходимость принуждения России к миру. В этих условиях критически важно усиление обороноспособности Украины и увеличение скоординированного трансатлантического давления на агрессора", - заявила Беца.

Стороны также обсудили продолжающиеся консультации по оборонным поставкам и последующие контакты между Киевом и Вашингтоном для поиска взаимовыгодных решений.

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