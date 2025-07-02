МИД: Задержка в поддержке Украины со стороны США только поощряет Россию к продолжению войны
Любое промедление со стороны США по укреплению обороноспособности Украины лишь побуждает Россию продолжать агрессию, а не искать пути к миру.
Об этом сообщили в МИД, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, ключевой темой разговора стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух стран на фоне полномасштабной войны РФ против Украины.
Беца подчеркнула критическую важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов, в частности - укрепление украинской системы ПВО.
Она напомнила, что Россия до сих пор игнорирует предложенное Украиной безусловное прекращение огня от 11 марта, зато усиливает воздушные удары и атаки на гражданское население.
"Украина поддерживает мирные усилия и позицию США о необходимости немедленного прекращения убийств и завершения войны и подчеркивает необходимость принуждения России к миру. В этих условиях критически важно усиление обороноспособности Украины и увеличение скоординированного трансатлантического давления на агрессора", - заявила Беца.
Стороны также обсудили продолжающиеся консультации по оборонным поставкам и последующие контакты между Киевом и Вашингтоном для поиска взаимовыгодных решений.
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Біда що більшість слухає/дивиться Шмарофон, зелена пропаганда вміє прикривати найпотужніші Пройоbи .
Їм Германія та Британія заважають підписати відкриту капітуляцію - ЕС розуміє сутність режиму, але Українців рятує тому що вони були б наступні. За аналогією попередньої світової - спочатку ЧехоСловаччина, потім Польща, потім Фінляндія, потім Югославія, Франція, Норвегія, Данія... потім вся Європа палає ..
Тармпон успішно працює над досягненням цього плану...
Добре, що це сталось зараз і він не був президентом у 2022 році
І ми, нарешті, можемо оцінити, як багато було зроблено Байденом для того, щоб Україна вистояла. Це була необхідна, але, звісно, не достатня умова і не спрацювало б без героїчного спротиву ЗСУ.
Всі обмеженя Трампа зараз болючі, але вже не критичні. Бо вибудована колація працює і підтримка України навіть збільшується. Хоча, звісно, ракет для Патріотів буде не вистачати і це рішення буде коштувати дуже дорого для України. Але, звісно, це не зможе змусити Україну піти на капітуляцію.