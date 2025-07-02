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Новости помощь Украине от США
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МИД: Задержка в поддержке Украины со стороны США только поощряет Россию к продолжению войны

МИД призывает мир отреагировать на нарушение религиозной свободы Россией

Любое промедление со стороны США по укреплению обороноспособности Украины лишь побуждает Россию продолжать агрессию, а не искать пути к миру.

Об этом сообщили в МИД, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ключевой темой разговора стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух стран на фоне полномасштабной войны РФ против Украины.

Беца подчеркнула критическую важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов, в частности - укрепление украинской системы ПВО.

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Она напомнила, что Россия до сих пор игнорирует предложенное Украиной безусловное прекращение огня от 11 марта, зато усиливает воздушные удары и атаки на гражданское население.

"Украина поддерживает мирные усилия и позицию США о необходимости немедленного прекращения убийств и завершения войны и подчеркивает необходимость принуждения России к миру. В этих условиях критически важно усиление обороноспособности Украины и увеличение скоординированного трансатлантического давления на агрессора", - заявила Беца.

Стороны также обсудили продолжающиеся консультации по оборонным поставкам и последующие контакты между Киевом и Вашингтоном для поиска взаимовыгодных решений.

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Автор: 

МИД (7035) США (27348) война в Украине (5018)


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Топ комментарии
+5
А ці все продовжують гратися з рудим ******. Невже ще незрозуміло, що воно НЕ БУДЕ надавати/продавати нам зброю??? Його оці "подивимося" і є еквівалентом "ні, не дамо".
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02.07.2025 12:57 Ответить
+5
Та не просто заохочує, а цілком підтримує!!!
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02.07.2025 12:57 Ответить
+3
Я правильно розумію, що Україна підтримує мирні ініціативи недопризедента трампа які зводяться до фактичної капітуляції нашої країни, що і підтвердила вже колишня посол в Україні Брянка?
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02.07.2025 12:57 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А ці все продовжують гратися з рудим ******. Невже ще незрозуміло, що воно НЕ БУДЕ надавати/продавати нам зброю??? Його оці "подивимося" і є еквівалентом "ні, не дамо".
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02.07.2025 12:57 Ответить
Та не просто заохочує, а цілком підтримує!!!
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02.07.2025 12:57 Ответить
Я правильно розумію, що Україна підтримує мирні ініціативи недопризедента трампа які зводяться до фактичної капітуляції нашої країни, що і підтвердила вже колишня посол в Україні Брянка?
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02.07.2025 12:57 Ответить
Правильно.
Біда що більшість слухає/дивиться Шмарофон, зелена пропаганда вміє прикривати найпотужніші Пройоbи .
Їм Германія та Британія заважають підписати відкриту капітуляцію - ЕС розуміє сутність режиму, але Українців рятує тому що вони були б наступні. За аналогією попередньої світової - спочатку ЧехоСловаччина, потім Польща, потім Фінляндія, потім Югославія, Франція, Норвегія, Данія... потім вся Європа палає ..
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02.07.2025 13:04 Ответить
Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала його США, коли Трампон переміг - ЗМІ. КАРТА Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
Тармпон успішно працює над досягненням цього плану...
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02.07.2025 13:04 Ответить
Ну так Тампон задовольняє бажання всіх сторін. ***** заявив що закінчить війну коли досягне цілей сво, тобто повного захоплення України. А Україна заявила що хоче припинення вогню щоб настав мир. От слабоумний Тампон і заблокував Україні зброю щоб Україна перестала стріляти. Бо дебілоїд Тампон як сцяки тече туди де найменший опір. Якщо на ***** він натиснути не може то на хворе місце України він жме обома ногами
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02.07.2025 13:19 Ответить
Якщо роками цілеспрямовано руйнувати свій впк то рано чи пізно до цього і дійде, що партнери припинять допомогу, у теперішньої влади вистачає тільки красти.
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02.07.2025 12:59 Ответить
Вибачаюсь посол Брінк
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02.07.2025 12:59 Ответить
Охреніти...схопилися...а хто єто сдєлал?
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02.07.2025 13:00 Ответить
Взагалі одне з іншим не пов'язане!
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02.07.2025 13:03 Ответить
Може, тойво, патріотичні руханки на "єдиному" якось допоможуть?
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02.07.2025 13:03 Ответить
Тому що менше потрібно було триндіти що Україна хоче перагаворів і миру. В розумінні Тампона мир це коли Україна перестає вести опір і капітулює на умовах *****. От Тампон вам і заблокував поставки зброї щоб ви поскоріше підкорились і впали на коліна.
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02.07.2025 13:14 Ответить
А чого притомного можна чекати від випускників академії Трускавця? Вони не орієнтуються абсолютно ні в чому окрім методів крадіжок з бюджету.
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02.07.2025 13:21 Ответить
А ще - їм пофігу , що ви там майже 8 років пишете на форумах ....))
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02.07.2025 13:35 Ответить
Узгоджені дії, проти Вільної України, двох здєльщикаф, Трампа-бите вухо і прутня-******!!
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02.07.2025 13:14 Ответить
Беца підкреслила...Беца заявила...Хто це?
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02.07.2025 13:19 Ответить
Не підтримував, не підтримує, і не буде підтримувати Україну. Маю на увазі Трампона, у якого з Х-уйлом взаємна хімія і симпатія - вони обидва, завзяті брехуни, некомпетенті невігласи, наахаби, злодії-розкрадачі державних коштів своїх держав і т. п., дуже близькі за поведінкою. Дратують журналісти і люди, які подають Трампона як державного діяча, здатного приймати адекватні з точки зору демократичного соціуму рішення. Він - ворог людства, а головне, на жаль, насамперед для нас - він, з причин, що вимагають додаткового дослідження - ворог українського народу.
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02.07.2025 13:22 Ответить
Patriot opravdalis,nado ix bolse Ukraine.Ja bi poprosil ecio i dopolnitelno samoliotov F-35 s F-22,tut oni na radarax kacapskix vygledit kak pticki letajut.Nenado kacapam dat pomoc daze slovami ,kak raz nado sto oni ponimali sto vojujet s NATO i tam letajucije F-35 nad maskvoj eto kak bi normalno
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02.07.2025 13:29 Ответить
Da ecio liocyki s F-16 k F-35 bystro prinimajet etot samoliot.,eto teperesnego urovnia samoliot kak i telefon.Nado prosit F-35 i F-22 stob letal nezamecenim nad kremliom
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02.07.2025 13:37 Ответить
Погано, що Трамп став президентом

Добре, що це сталось зараз і він не був президентом у 2022 році

І ми, нарешті, можемо оцінити, як багато було зроблено Байденом для того, щоб Україна вистояла. Це була необхідна, але, звісно, не достатня умова і не спрацювало б без героїчного спротиву ЗСУ.

Всі обмеженя Трампа зараз болючі, але вже не критичні. Бо вибудована колація працює і підтримка України навіть збільшується. Хоча, звісно, ракет для Патріотів буде не вистачати і це рішення буде коштувати дуже дорого для України. Але, звісно, це не зможе змусити Україну піти на капітуляцію.
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02.07.2025 13:31 Ответить
Амери це чудово розуміють , а отже - вони свідомо на це йдуть !
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02.07.2025 13:33 Ответить
ВВП ЄС -20 трлн., США -30 трлн., а ще є Японія Англія Канада ... не можуть справитись з свинособаками з ВВП 2 трлн..... уже давно мав би бути дощ з снарядів і дронів кожен день
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02.07.2025 13:43 Ответить
Не може МЗС правду вголос сказати,бо дипломатично треба,щоб Трампон не псіханув,але й це мало допомагає("В інтересах сша" торгувати з терористом ******,і ти хоч кіл теши(
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02.07.2025 13:44 Ответить
 
 