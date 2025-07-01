Украинцы за рубежом теперь могут подавать документы в электронной форме для совершения нотариальных действий, - МИД

С сегодняшнего дня, 1 июля, МИД открывает для украинцев доступ к автоматизированной процедуре подачи документов для совершения нотариальных действий в 40 посольствах и консульствах Украины по миру.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня стартует пилотный запуск в первых 40 зарубежных дипломатических учреждениях новой услуги в одной из ключевых консульских сфер. Это автоматизированная подача документов для совершения нотариальных действий.

"С 1 июля украинцы за рубежом получили возможность через электронный кабинет заявителя информационно-коммуникационной системы МИД "е-Консул" подавать информацию и документы в электронной форме для совершения нотариальных действий", - рассказали в МИД.

Главное нововведение заключается в том, что все процедуры подачи и обработки документов теперь можно сделать онлайн, без необходимости физического посещения диппредставительства. Нужен будет лишь короткий визит впоследствии, чтобы забрать готовый документ.

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Отныне гражданин в удобное для него время через надежную и доступную систему е-Консул подает онлайн заявление на совершение нотариального действия, загружает образец необходимой доверенности или нотариального заявления, подгружает все необходимые документы. Система подсказывает, какие документы должны быть представлены для совершения того или иного нотариального действия.

Консульское должностное лицо обрабатывает поданную информацию без физического присутствия заявителя и в случае ее соответствия требованиям законодательства подтверждает право заявителя обратиться за совершением нотариального действия.

В случае выявления каких-то несоответствий, заявителю направляется сообщение с конкретными рекомендациями по их устранению. Система формирует нотариальный документ и направляет лицу сообщение о готовности консульского должностного лица его удостоверить и необходимости оплатить консульский сбор.

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Лицу остается записаться в е-Очередь для совершения нотариального действия, прибыть в дипломатическое учреждение в определенное время, подать документы, которые направлялись в электронной форме, лично подписать предварительного согласованный через систему е-Консул нотариальный документ и, после внесения консулом информации в реестр нотариальных действий, получить оформленный документ.

В МИД сообщили, что с сегодняшнего дня граждане Украины уже имеют доступ к этому пилотному проекту в посольствах Украины в Австралии, Алжире, Анголе, Аргентине, Ботсване, Вьетнаме, Гане, Эфиопии, Индии, Индонезии, Катаре, Кении, КНР, генконсульствах в Гуанчжоу и Шанхае, посольствах в Конго, Корее, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кувейте, Латвии, Малайзии, Марокко, Мексике, Мозамбике, ОАЭ, Омане, ЮАР, Перу, Руанде, Саудовской Аравии, Сенегале, Сингапуре, Таиланде, Тунисе, Чили, Японии, генконсульствах в Милане, Гамбурге и Гданьске.

Отмечается, что после оценки результатов пилотного этапа планируется уже вскоре расширить его на другие дипломатические и консульские учреждения Украины за рубежом.