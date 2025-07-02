Відсутність нових санкцій від Трампа допомагає Росії налагодити імпорт обладнання і чипів для ракет, – NYT

Небажання адміністрації президента США Дональда Трампа запроваджувати нові санкції проти Росії дозволяє Кремлю налагоджувати канали постачання комп'ютерних чипів та військового обладнання, обходячи чинні обмеження, які втрачають ефективність.

Про це пише The New York Times із посиланням на корпоративну інформацію та дані про міжнародну торгівлю.

Видання зауважує, що від моменту повернення Трампа у Білий дім у січні США не запроваджували жодних нових санкцій проти Росії, пов'язаних з повномасштабним вторгненням в Україну. У деяких випадках нова адміністрація навіть послабила обмеження.

Але без нових санкцій чинні обмеження втрачають свою ефективність, вказують аналітики.

В результаті Росія знаходить шляхи для обходу санкцій через нові фіктивні компанії, які отримують можливість постачати критично важливі компоненти до РФ, включаючи комп'ютерні чіпи та військове обладнання, свідчать проаналізовані виданням торговельні та корпоративні записи.

За підрахунками NYT, наразі понад 130 компаній у материковому Китаї та Гонконзі рекламують негайний продаж санкційних комп'ютерних чіпів до Росії. Жодна з цих компаній не перебуває під санкціями.

Одна з цих фірм – HK GST Limited – рекламує продаж російським компаніям чипів, необхідних для російських крилатих ракет, включаючи Х-101. Фірма була зареєстрована в Гонконзі дев'ять місяців тому, а її веб-сайт було створено в лютому.

Аналіз даних хостингу веб-сайтів, володіння доменами, шаблонів коду та контактних даних пов'язує компанію з мережею з чотирьох аналогічних дистриб'юторів електроніки, включаючи сінгапурську ChipsX та Carbon Fiber Global, виробника високопродуктивних деталей для безпілотників, що базується в Китаї. Усі ці компанії були створені протягом останніх трьох років.

Схожі веб-сайти, часто створені з тим самим кодом та тими ж адресами в реєстрах доменів, свідчать про те, що ті самі гравці створюють нові підприємства, щоб обійти санкції.

Щонайменше кілька компаній цієї мережі вже відправили підсанкційні компоненти до Росії, порушуючи експортний контроль США, свідчать проаналізовані виданням дані.

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Адміністрація Джо Байдена запровадила тисячі нових санкцій, щоб блокувати нові схеми обходу обмежень. Але під керівництвом Трампа цей процес зупинився.

"Підхід Трампа до економічного державного управління полягає в тому, щоб чинити тиск, отримувати важелі впливу та намагатися досягти найкращої можливої ​​угоди. З якоїсь причини, у випадку з Росією, він не хоче мати жодних важелів впливу на Путіна", – зазначає старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Едвард Фішман.

Втім, Трамп агресивно використовує санкції в інших сферах. Наприклад, за останні шість місяців він запровадив понад 280 нових обмежень проти Ірану.

Натомість адміністрація Трампа послабила деякі обмеження щодо Росії. Зокрема, у квітні Мінфін США скасував санкції щодо Каріни Ротенберг – дружини близького до Путіна російського олігарха Бориса Ротенберга.

У лютому Міністерство юстиції закрило цільову групу KleptoCapture, підрозділ, сформований у 2022 році для виявлення та вилучення активів, що належать підсанкційним російським олігархам по всьому світу. За словами Ендрю Адамса, колишнього керівника KleptoCapture, Міністерство юстиції нещодавно створило цільову групу з подібною структурою, щоб зосередитися на ХАМАС.

Трамп також не включив Росію до переліку країн, щодо яких він запровадив нові підвищені мита. При цьому США імпортували російських товарів на понад $3 мільярди у 2024 році, це більше, ніж з Греції чи Єгипту, які потрапили у список.

Разом ці дії сигналізують про те, що Сполучені Штати тепер більш охоче терплять війну Росії та менше зацікавлені в її придушенні, підсумувала старша наукова співробітниця Міжнародного інституту стратегічних досліджень Марія Шагіна.

Як повідомлялося, водночас США призупинили постачання ракет і боєприпасів для України нібито через занепокоєння щодо стану американських арсеналів, підтвердили у Білому домі.