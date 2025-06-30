Адміністрація Трампа скасувала санкції, що заважали Росії будувати АЕС в Угорщині, – Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що уряд США скасував санкції, які блокували реалізацію проєкту АЕС "Пакш-2" у співпраці з Росією.

Про це він написав у соцмережі Х (колишній Twitter).

"США скасували санкції, які блокували будівництво атомної електростанції "Пакш-2". Ці політично мотивовані заходи були запроваджені адміністрацією Байдена безпосередньо перед тим, як Дональд Трамп вступив на посаду. Вдячний адміністрації Трампа, оскільки цей проєкт гарантуватиме наше майбутнє енергопостачання", – написав угорський міністр.

Може йтися про санкції проти "Газпромбанку", запроваджені адміністрацією президента США Джо Байдена у листопаді 2024 року, припускають російські ЗМІ. У грудні Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США надало окремий виняток із санкцій, дозволивши до 30 червня 2025 року проводити фінансові транзакції за участю "Газпромбанку", якщо вони пов'язані з цивільною ядерною енергетикою. Однак цей виняток не поширювався на будь-які угоди, пов'язані з проєктом угорської атомної електростанції "Пакш-2".

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Як повідомлялося, у серпні 2022 року Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на проєкт "Пакш 2" з розширення атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська держкорпорація "Росатом". Вартість будівництва оцінюється у 12,5 млрд євро, 10 млрд євро з них надасть Росія у вигляді кредиту.

АЕС в угорському місті Пакш побудована в 1980-ті роки і працює на російському ядерному паливі, забезпечуючи третину електроенергії, яка споживається в Угорщині. Нині на АЕС діють чотири енергоблоки з реакторами ВВЕР-440.

Ще у 2014 році прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан домовився з Володимиром Путіним про будівництво нових енергоблоків. Для цього Москва надала кредит на понад 10 мільярдів євро, який покриє понад 80% витрат на будівництво.

Після початку повномасштабної війни рф проти України Угорщина не змінила своїх планів.