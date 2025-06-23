Угорщина та Словаччина блокуватимуть новий пакет санкцій проти РФ, – Сійярто

Угорщина та Словаччина заблокували ухвалення вісімнадцятого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Петер Сійярто, передає liga.net.

"Ми зі Словаччиною сьогодні завадили ухваленню санкційного пакета", – зазначив він.

За його словами, це було зроблено у відповідь на план Єврокомісії з відмови від російських енергоносіїв. В Угорщині вважають, що заборона купувати дешеві російські газ та нафту суперечить попереднім домовленостям.

"У червні 2022 року ЄС одностайним голосуванням вирішив під час обговорення шостого санкційного пакета, що Угорщина та Словаччина отримують повне виключення на необмежений час від заборони на закупівлю нафти з Росії", – сказав Сійярто.

Угорщина не може ветувати план Єврокомісії, бо для його ухвалення достатньо кваліфікованої більшості (що Сійярто розцінює як "дуже грубе порушення європейських правових норм"), тому вона вирішила ветувати санкції.

Євросоюз планував у понеділок обговорити 18-й пакет санкцій проти Росії, щоб остаточно затвердити його на наступному засіданні Європейської Ради, яке пройде 26-27 червня в Брюсселі, повідомляв впливовий європейський дипломат агентству Інтерфакс-Україна. Разом з тим він визнавав, що позиція Угорщини станом на сьогодні не відповідає позиції інших 26 країн-членів ЄС, які підтримують розширення санкцій.

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Сійярто також сказав, що в умовах глобальної енергетичної нестабільності, посиленої загрозою блокування Ормузької протоки, через яку проходить 20-25% світових обсягів нафти та газу, запровадження обмежень на закупівлю енергоресурсів призведе до величезних збитків та кризи енергопостачання в ЄС.

Угорський міністр також поскаржився на "все більш жорсткі проукраїнські воєнні настрої" серед європейських міністрів закордонних справ.

За його словами, тільки цього року ЄС надав Україні підтримку на суму 10 трильйонів форинтів (близько 25 млрд євро), але "сьогодні пролунало, що цього недостатньо".

"Ми не дозволимо відправляти гроші угорців в Україну. Ми не готові сприяти жодній новій фінансовій підтримці, жодним новим постачанням зброї, жодним новим військовим операціям", – наголосив угорський міністр.

Що відомо про 18 пакет санкцій ЄС проти Росії?

Як повідомлялося, 10 червня Єврокомісія представила свої пропозиції для 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Зокрема, пропонується запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб, а також знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель та розширити обмеження щодо "тіньового флоту" РФ.

Єврокомісія також пропонує запровадити санкції проти проєктів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", щоб унеможливити відновлення їх роботи, відключити ще 22 російських банки від SWIFT, запровадити санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проєктів, а також заборонити експорт товарів до РФ на суму понад 2,5 мільярда євро на рік.