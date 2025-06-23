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Євросоюз готує рекордний пакет санкцій проти Росії, – МЗС Франції

Євросоюз готує рекордний пакет санкцій проти Росії, – МЗС Франції

Європейський Союз обговорює рекордний пакет санкцій проти РФ у відповідь на її "безмежну жорстокість".

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, передає Укрінформ.

"Минулої ночі Росія знову продемонструвала свою безмежну жорстокість, навмисно завдавши смертоносних ракетних і дронових ударів по цивільних об’єктах", – зазначив він.

За словами міністра, російська економіка дедалі більше потерпає від "колоніальної кампанії", яку вже три роки веде Путін.

"Ресурси російської економіки будуть ще більше виснажені завдяки пакету санкцій, який ми сьогодні обговоримо, ймовірно, найпотужнішому з 2022 року. Це значно посилить тиск на Путіна, щоб він погодився на припинення вогню та розпочав переговори, які приведуть до справедливого й тривалого миру в Україні", – додав він.

Барро підкреслив, що йдеться про мир, який забезпечить повагу до територіальної цілісності та суверенітету України.

Як повідомлялося, європейські країни, що мають вихід до моря, на зустрічі 19 червня домовилися посилити боротьбу з "тіньовим" флотом Росії.

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Та не спішіть вже так, на 30р.війни введети вже нарешті норм.санції
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23.06.2025 14:16 Відповісти

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