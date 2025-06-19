14 європейських країн домовилися посилити боротьбу з "тіньовим" флотом Росії

Європейські країни, що мають вихід до моря, на зустрічі 19 червня домовилися вжити подальших заходів, аби протидіяти "тіньовому" флоту Росії.

Про це йдеться в спільній заяві цих держав, передає Європейська правда.

Як повідомляється, представники 12 країн Європейського Союзу (країн Балтії, Бельгії, Данії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Франції та Швеції), а також Великої Британії та Ісландії закликали до "спільних і скоординованих дій з метою ефективної протидії спробам Росії обійти міжнародні санкції".

"Сьогодні ми домовилися про подальше посилення нашої співпраці та забезпечення спільного та скоординованого підходу наших національних органів влади до боротьби з тіньовим флотом Росії", – сказано в заяві.

Окрім того, група європейських держав планує розробити керівні принципи "для сприяння відповідальній поведінці на морі, посилення дотримання міжнародного права та забезпечення прозорості морських операцій".

"Якщо судна не плаватимуть під справжнім прапором у Балтійському та Північному морях, ми вживатимемо відповідних заходів у рамках міжнародного права", – підкреслили в заяві.

Раніше стало відомо, що уряд Австралії запровадив цільові санкції проти 60 суден, пов'язаних із тіньовим флотом Росії, і це перший випадок, коли Австралія запроваджує санкції проти російського тіньового флоту.

Нагадаємо, 10 січня цього року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти "тіньового" флоту танкерів, який дозволяє Росії експортувати нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Перед тим повідомлялося, що частина російського нафтового флоту змушена змінити прапор, під яким вони плавають, через тиск санкцій США та Великої Британії.