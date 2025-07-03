Приостановка поставок оружия Украине ставит под угрозу жизнь и территорию украинцев, - конгрессмен-демократ Виндман

Конгрессмен-демократ Евгений Виндман заявил, что США должны скорректировать свой курс, чтобы обеспечить Украину необходимым для борьбы с РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке конгрессмена в Х.

"Я в ярости. Решение приостановить поставки критически важного оружия из США, включая ракеты и артиллерию Patriot, ставит под угрозу жизнь и территорию украинцев. Украинский народ отчаянно борется против вторжения Путина. Мы должны скорректировать свой курс, чтобы обеспечить нашим украинским партнерам все необходимое в борьбе за свободу", - написал он в соцсети Х.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.