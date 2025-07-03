Приостановка поставок оружия Украине ставит под угрозу жизнь и территорию украинцев, - конгрессмен-демократ Виндман
Конгрессмен-демократ Евгений Виндман заявил, что США должны скорректировать свой курс, чтобы обеспечить Украину необходимым для борьбы с РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке конгрессмена в Х.
"Я в ярости. Решение приостановить поставки критически важного оружия из США, включая ракеты и артиллерию Patriot, ставит под угрозу жизнь и территорию украинцев. Украинский народ отчаянно борется против вторжения Путина. Мы должны скорректировать свой курс, чтобы обеспечить нашим украинским партнерам все необходимое в борьбе за свободу", - написал он в соцсети Х.
США приостановили помощь Украине
Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.
Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.
В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.
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Зе був і при Байдені
А проте Україна отримувала зброю на міл'ярди щомісяці
А коли до влади дорвався пудель путіна - перестала
От і думай
зупинення постачання зброї, це просто обрана трампом позиція, яка жодним чином не пов'язана з внутрішніми процесами України.
та й питання про, як там було: "наживання на війні", яке невпинно демонструють депутати та урядовці наближені до зеленського.
Багато прифігіли від його брехні
Тому зараз по дістріктам перемагають демократи
А проте реальні зміни можуть бути лише з мідтермом
Нажаль лише так
Треба було не на Байдена бикувати і бруд на нього лити
А висловлювати йому вдячність , бо бач , як воно буває , коли не цінили реально ефективну команду
Київську область
Чернігівську область
Сумську область
Харківську область
Та м. Херсон
Тому не бреши хвойда, не бреши
У Конгресі США продовжує зростати переважна підтримка законопроєкту про санкції проти РФ, - сенатор Грем Джерело: https://censor.net/ua/n3557604
Конгрес США не проголосував за допомогу для України на $300 млн в оборонному бюджеті, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3557820
завважає грати трампону в гольф???