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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Приостановка поставок оружия Украине ставит под угрозу жизнь и территорию украинцев, - конгрессмен-демократ Виндман

Евгений Виндман о приостановке помощи

Конгрессмен-демократ Евгений Виндман заявил, что США должны скорректировать свой курс, чтобы обеспечить Украину необходимым для борьбы с РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке конгрессмена в Х.

"Я в ярости. Решение приостановить поставки критически важного оружия из США, включая ракеты и артиллерию Patriot, ставит под угрозу жизнь и территорию украинцев. Украинский народ отчаянно борется против вторжения Путина. Мы должны скорректировать свой курс, чтобы обеспечить нашим украинским партнерам все необходимое в борьбе за свободу", - написал он в соцсети Х.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Автор: 

помощь (7912) США (27348) Трамп Дональд (5865)


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Топ комментарии
+7
Україна теж зкорегувала свій курс у прірву коли обрала кловуна президентом.
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03.07.2025 08:16 Ответить
+5
Виявляється, у світового гегемона навіть снарядів немає, а ми про Атакамси мріємо. Зато бюджети за триліон перескакують. Де снаряди, Америко?
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03.07.2025 08:12 Ответить
+4
Розлючуватися в соцмережі це звісно добре, але які є реальні заходи впливу на прокремлівську банду що захопила владу в США?
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03.07.2025 08:12 Ответить
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США скоригували свій курс, коли вибрали Трампа.
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03.07.2025 08:10 Ответить
Україна теж зкорегувала свій курс у прірву коли обрала кловуна президентом.
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03.07.2025 08:16 Ответить
Годі шукати виправдань , жалюгідне трампіське лайно
Зе був і при Байдені
А проте Україна отримувала зброю на міл'ярди щомісяці
А коли до влади дорвався пудель путіна - перестала
От і думай
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03.07.2025 08:45 Ответить
Допомоги не буде доки корупціонер-кум Лєнки на свободі.
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03.07.2025 08:51 Ответить
не пересмикуйте, ця допомога потрібна не куму-лєнки, а українцям, країні вцілому.
зупинення постачання зброї, це просто обрана трампом позиція, яка жодним чином не пов'язана з внутрішніми процесами України.
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03.07.2025 09:30 Ответить
гадаю своїм коментарем Andy Spark, ставить питання про розробку/виробництво/наявність власних видів озброєння, які могли б хоча б частково зневілювати ефект від дій трампа.
та й питання про, як там було: "наживання на війні", яке невпинно демонструють депутати та урядовці наближені до зеленського.
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03.07.2025 09:28 Ответить
Виявляється, у світового гегемона навіть снарядів немає, а ми про Атакамси мріємо. Зато бюджети за триліон перескакують. Де снаряди, Америко?
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03.07.2025 08:12 Ответить
Алкаш гегсет пропив.
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03.07.2025 08:14 Ответить
Так снаряди вже були в Польщі. Адміністрація Трампа заблокувала допомогу Байдена.
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03.07.2025 08:14 Ответить
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03.07.2025 08:43 Ответить
Розлючуватися в соцмережі це звісно добре, але які є реальні заходи впливу на прокремлівську банду що захопила владу в США?
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03.07.2025 08:12 Ответить
Виборці.
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03.07.2025 08:14 Ответить
Так вони і вибрали цього рудого ********.
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03.07.2025 08:20 Ответить
Ну там зараз рейтинг підтримки 38%
Багато прифігіли від його брехні
Тому зараз по дістріктам перемагають демократи
А проте реальні зміни можуть бути лише з мідтермом
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03.07.2025 08:47 Ответить
Тільки після мідтьорму , а він аж 2026.
Нажаль лише так
Треба було не на Байдена бикувати і бруд на нього лити
А висловлювати йому вдячність , бо бач , як воно буває , коли не цінили реально ефективну команду
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03.07.2025 08:46 Ответить
Агент краснотрамп отримав від ********* нову вказівку по знищенню України.
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03.07.2025 08:17 Ответить
у вас було три роки щоб озброїти Україну до зубів ! що ви робили ? давали по чайній ложці і забороняли бити по кацапії ! тому не дивно що програли вибори .
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03.07.2025 08:18 Ответить
А Байден давав так "мало" зброї , що з її допомогою звільнили
Київську область
Чернігівську область
Сумську область
Харківську область
Та м. Херсон

Тому не бреши хвойда, не бреши
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03.07.2025 08:50 Ответить
хвойда твоя мама , що дебіла народила стоячі ! звідки тобі втікачу знати якою зброєю звільнили мою Сумщину ?
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03.07.2025 09:08 Ответить
*******!
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03.07.2025 08:19 Ответить
Збирайте Конгрес і голосуйте за допомогу Україні - замісь цих одиночних виступів
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03.07.2025 08:19 Ответить
Вже побігли. Киздіти - не мішки носити.

У Конгресі США продовжує зростати переважна підтримка законопроєкту про санкції проти РФ, - сенатор Грем Джерело: https://censor.net/ua/n3557604

Конгрес США не проголосував за допомогу для України на $300 млн в оборонному бюджеті, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3557820
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03.07.2025 08:51 Ответить
Це історія про те , як кожний новий президент сша обливає лайном свого попередника, скасовує прийняті попередником закони та каже, що він нікому нічого не зобов'язаний . Тобто всі договори, що були підписано з сша, як і з росією не варті й папірця, на якому укладався той договір. Гарант гарантує вас ошукати
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03.07.2025 08:43 Ответить
це що
завважає грати трампону в гольф???
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03.07.2025 08:57 Ответить
Таке враження що ще раз єрмак поїде до США 🇺🇸 і Америка почне давати зброю росії..
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03.07.2025 09:23 Ответить
Не переживай так ,друже, в нас вже давно є Лазер зеленського , мільйони дронів, система вопів, ропів організованих в бро надійно вцементованих в бпо, впк вже давно закриває майже всі потреби соу, серійний випуск ракет малої, середньої дальності, протиракет, морських з запуском з різних платформ щодня б'є рекорди випуску, а підтримка вгк і директора ставки становить під 80%.Так що все буде добре, головне щоб через аліекспрес не заборонили продавати коліщатка до лазера,бо як бігати з ним в руках то сильно захекуєшся.
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03.07.2025 09:47 Ответить
 
 