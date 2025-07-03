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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Конгрессмен-республиканец Фицпатрик о приостановке поставок оружия Украине: В защите свободы не может быть полумер. США должны отстаивать мир через силу

Брайан Фицпатрик требует объяснений по поводу помощи Украине

Конгрессмен-республиканец США Брайан Фицпатрик призвал Белый дом и Пентагон провести экстренный брифинг для Конгресса по ситуации, связанной с приостановкой поставок оружия в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке конгрессмена в Х.

"Я официально запросил экстренный брифинг от Белого дома и Министерства обороны для разъяснения этих сообщений, пересмотра запасов оружия и боеприпасов нашей страны и обеспечения того, чтобы Соединенные Штаты оставались полностью преданными обеспечению Украины ресурсами, которые ей срочно нужны для защиты своего народа и сохранения дела свободы", - написал он.

Фицпатрик сообщил, что обратился к президенту США с просьбой ответить на сообщения о том, что США скрывают критически важные оборонные материалы, обещанные Украине. "Это происходит на фоне крупнейшего воздушного нападения с начала войны, Россия выпустила более 500 единиц оружия по гражданским целям за одну неделю", - подчеркнул он.

Конгрессмен отметил, что "украинские войска не только защищают свою родину, они держат передовую свободы. В защите свободы не может быть полумер. Мы должны, как всегда, отстаивать мир через силу".

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

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Автор: 

Конгресс США (1251) помощь (7912)


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Топ комментарии
+2
Як же ж швидко сша, цей колишній форпост світовой демократіх та свободи перетворився на понуроє лайно.
Далі буде.
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03.07.2025 07:49 Ответить
+2
От цікаво, а та зброя, у котрої вже спливли / спливають терміни зберігання і котра призначена для утилізації, вона теж "у пріоритеті для інтересів США"? Лицеміри.
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03.07.2025 08:27 Ответить
+1
Хтось його в Білому дому почув - бо закликати можна до нових віників
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03.07.2025 07:50 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Як же ж швидко сша, цей колишній форпост світовой демократіх та свободи перетворився на понуроє лайно.
Далі буде.
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03.07.2025 07:49 Ответить
Лайно покриває свого кума в корупційних оборудках.
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03.07.2025 08:17 Ответить
Хтось його в Білому дому почув - бо закликати можна до нових віників
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03.07.2025 07:50 Ответить
Виявляється, попри триліардні бюджети, у Америки збої немає навіть для себе?
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03.07.2025 07:58 Ответить
Та що воно меле? Трамп куплений Ху?лом - саме цю проблему треба обговорювати та якось вирішувати. А воно кидає якісь гасла про свободу.
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03.07.2025 08:04 Ответить
Трамп злигався з путіним - в обмін на дозвіл від кремля розбомбомбити іран вашингтон зупинив поставки зброї. Американці зрадники і брехуни. Тепер випускають цих агітаторів які висловлюють трьохрічне занепокоєння.
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03.07.2025 08:23 Ответить
От цікаво, а та зброя, у котрої вже спливли / спливають терміни зберігання і котра призначена для утилізації, вона теж "у пріоритеті для інтересів США"? Лицеміри.
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03.07.2025 08:27 Ответить
Агент х7йла Трамп поклав х%й на Конгрес. Ці всі заклики звісно добре але чи буде від їх толк???
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03.07.2025 09:18 Ответить
Після перевиборів в Конгрес через півтора роки його вето буде долатись
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03.07.2025 09:23 Ответить
Молодець, на таких людях і стоїть Америка. За ними майбутнє, бо тих, хто підтримує Україну на порядок більше прихильників раші.
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03.07.2025 10:01 Ответить
 
 