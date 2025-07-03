Конгрессмен-республиканец Фицпатрик о приостановке поставок оружия Украине: В защите свободы не может быть полумер. США должны отстаивать мир через силу

Конгрессмен-республиканец США Брайан Фицпатрик призвал Белый дом и Пентагон провести экстренный брифинг для Конгресса по ситуации, связанной с приостановкой поставок оружия в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке конгрессмена в Х.

"Я официально запросил экстренный брифинг от Белого дома и Министерства обороны для разъяснения этих сообщений, пересмотра запасов оружия и боеприпасов нашей страны и обеспечения того, чтобы Соединенные Штаты оставались полностью преданными обеспечению Украины ресурсами, которые ей срочно нужны для защиты своего народа и сохранения дела свободы", - написал он.

Фицпатрик сообщил, что обратился к президенту США с просьбой ответить на сообщения о том, что США скрывают критически важные оборонные материалы, обещанные Украине. "Это происходит на фоне крупнейшего воздушного нападения с начала войны, Россия выпустила более 500 единиц оружия по гражданским целям за одну неделю", - подчеркнул он.

Конгрессмен отметил, что "украинские войска не только защищают свою родину, они держат передовую свободы. В защите свободы не может быть полумер. Мы должны, как всегда, отстаивать мир через силу".

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

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