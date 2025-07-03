Прекращение поддержки Украины может иметь тяжелые последствия для США, - Помпео

Бывший директор ЦРУ и государственный секретарь США во времена первой каденции Дональда Трампа Майк Помпео прокомментировал ситуацию с прекращением важных оборонных поставок, обещанных Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в сети Х.

"Украина никогда не просила Америку прислать 82-ю воздушно-десантную дивизию; они просили оружие для защиты своей родины и народа от нападений России.

Допустить, чтобы Россия выиграла эту войну, было бы непоправимой катастрофой для американского народа и нашей безопасности во всем мире", - написал Помпео.

Республиканец Помпео, который критиковал администрацию Байдена за недостаточно прочную поддержку Украины, возлагал большие надежды на новое президентство Трампа. Да и сейчас его комментарии достаточно сдержанные.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.