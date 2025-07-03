Прекращение поддержки Украины может иметь тяжелые последствия для США, - Помпео
Бывший директор ЦРУ и государственный секретарь США во времена первой каденции Дональда Трампа Майк Помпео прокомментировал ситуацию с прекращением важных оборонных поставок, обещанных Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в сети Х.
"Украина никогда не просила Америку прислать 82-ю воздушно-десантную дивизию; они просили оружие для защиты своей родины и народа от нападений России.
Допустить, чтобы Россия выиграла эту войну, было бы непоправимой катастрофой для американского народа и нашей безопасности во всем мире", - написал Помпео.
Республиканец Помпео, который критиковал администрацию Байдена за недостаточно прочную поддержку Украины, возлагал большие надежды на новое президентство Трампа. Да и сейчас его комментарии достаточно сдержанные.
США приостановили помощь Украине
Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.
Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.
В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не дарма інші українці тебе таким вважають
Це уривок інтерв'ю для платників податків з Європи і тому воно має бути саме таким ,баран
При цьому ЄС не тільки не припинили допомогу, але і продовжують закривати прогалину, яка утворилася внаслідок зупинки допомоги ФША
Навідмінно від ФША трампа , США при Байдені постачало нам зброю щомісяця на мільйярди доларів
"Кая Каллас 9 травня здійснили візит солідарності до Львова. На Марсовому полі вони вшанували пам'ять захисників, полеглих за Україну в російсько-українській війні"
Вам стало легше? Мені - ні
Чомусь зе-шапіто при Байдені не було проблемою для надання зброї , а при твоєму пуделі пуйла - стало
Дбл блт
Бо лише так до вас , сук трампіських , доходить
Коли біда прийде до тебе . САМЕ ДО ТЕБЕ
А Байден давав так "мало" зброї , що з її допомогою звільнили
Київську область
Чернігівську область
Сумську область
Харківську область
Та м. Херсон
А твоє трампіське лайно не тільки жодного пакету допомоги не ухвалило , але і зупиняє залишки пакетів Байдена
"Республіканець Помпео, який критикував адміністрацію Байдена за недостатньо міцну підтримку України Джерело: https://censor.net/ua/n3561255"
А за раз що маємо в США? Кабінет Трумпа зформовано з агресивних довбойобів типу діджея Венса.
От скажіть, чи можна рівняти байстрюка МАГА Венса з мудрим Пенсом? Хоч і обидва віце-прези у Трампа.
"и в итоге они всегда кинут" - а це взагалі кредо свинособак.