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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Прекращение поддержки Украины может иметь тяжелые последствия для США, - Помпео

Помпео о прекращении помощи от США

Бывший директор ЦРУ и государственный секретарь США во времена первой каденции Дональда Трампа Майк Помпео прокомментировал ситуацию с прекращением важных оборонных поставок, обещанных Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в сети Х.

"Украина никогда не просила Америку прислать 82-ю воздушно-десантную дивизию; они просили оружие для защиты своей родины и народа от нападений России.

Допустить, чтобы Россия выиграла эту войну, было бы непоправимой катастрофой для американского народа и нашей безопасности во всем мире", - написал Помпео.

Республиканец Помпео, который критиковал администрацию Байдена за недостаточно прочную поддержку Украины, возлагал большие надежды на новое президентство Трампа. Да и сейчас его комментарии достаточно сдержанные.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Автор: 

помощь (7912) Трамп Дональд (5865) Помпео Майк (342)


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Топ комментарии
+10
Вам гнидам байденовським треба було в свій час не надрочувати зброю для підтримки України а потрібно було дати скільки потрібно для перемоги ...ви тварюки були зацікавлені в продовженні війни ..
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03.07.2025 07:17 Ответить
+8
Рижого доля США турбує не більше ніж доля України. В маразматиків своє бачення світу.
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03.07.2025 07:19 Ответить
+7
Американський рюрік Трамп хоче на прикладі України мати прецедент, як можно ділити кордони. А там туди-сюди, Мексіка, Панама, Гренладнія, ісконниє землі Канади. Поки Тампон та його гітлерюгенд розраховують на перемогу РФ, ось в чому вся печалька.
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03.07.2025 07:21 Ответить
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Рижого доля США турбує не більше ніж доля України. В маразматиків своє бачення світу.
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03.07.2025 07:19 Ответить
Ти підкацапний дебіл. Дякую . що знов підтвердив це

Не дарма інші українці тебе таким вважають

Це уривок інтерв'ю для платників податків з Європи і тому воно має бути саме таким ,баран
При цьому ЄС не тільки не припинили допомогу, але і продовжують закривати прогалину, яка утворилася внаслідок зупинки допомоги ФША

Навідмінно від ФША трампа , США при Байдені постачало нам зброю щомісяця на мільйярди доларів
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03.07.2025 08:35 Ответить
Наприклад https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/vidznachaemo-den-evropi-razom-z-ukrainoyu-evropejski-ministri-i-diplomati-u-lvovi-vshanuvali-pamyat-poleglih-ukraintsiv-foto.htm ось тут.

"Кая Каллас 9 травня здійснили візит солідарності до Львова. На Марсовому полі вони вшанували пам'ять захисників, полеглих за Україну в російсько-українській війні"
Вам стало легше? Мені - ні
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03.07.2025 08:46 Ответить
Ти сам собі пишеш і сам собі відповідає . чи що ?
Чомусь зе-шапіто при Байдені не було проблемою для надання зброї , а при твоєму пуделі пуйла - стало
Дбл блт
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03.07.2025 08:37 Ответить
Що падло ти підкацапне ? Сподіваюсь ти гниль отримаєш шлюда у хату
Бо лише так до вас , сук трампіських , доходить
Коли біда прийде до тебе . САМЕ ДО ТЕБЕ
А Байден давав так "мало" зброї , що з її допомогою звільнили
Київську область
Чернігівську область
Сумську область
Харківську область
Та м. Херсон
А твоє трампіське лайно не тільки жодного пакету допомоги не ухвалило , але і зупиняє залишки пакетів Байдена
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03.07.2025 08:32 Ответить
Помпео не байденовський.
"Республіканець Помпео, який критикував адміністрацію Байдена за недостатньо міцну підтримку України Джерело: https://censor.net/ua/n3561255"
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03.07.2025 08:58 Ответить
Помпео - це трампівський держсекретар, респ. Він до Байдена яким боком?
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03.07.2025 09:02 Ответить
Американський рюрік Трамп хоче на прикладі України мати прецедент, як можно ділити кордони. А там туди-сюди, Мексіка, Панама, Гренладнія, ісконниє землі Канади. Поки Тампон та його гітлерюгенд розраховують на перемогу РФ, ось в чому вся печалька.
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03.07.2025 07:21 Ответить
Колишній директор ЦРУ та державний секретар США за часів першої каденції Дональда Трампа Майк Помпео був ще той прихильник самодурста Трампа. Нема посади - Майк Помпео - розумний і адекватий радник.
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03.07.2025 07:27 Ответить
Помпео за Трампа першої каденції це було найкраще що могло статися з адміністрацією Трампа. Сильний, досвідчений, далекоглядний політик. Тоді що б Трамп не казав, а санкції вводились коли треба і по кому треба. І вето на постачання Україні летальної зброї було зняте саме тоді, і ПП2 перекритий, і вагнерівці розбомблені в Сирії і ще багато чого. Набагато краще все було ніж з безхребетною командою папєрєдніка Обами. Хто ж знав що на другий термін рудий собі одних клоунів-сраколизів залишить…((
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03.07.2025 07:59 Ответить
Трамп зрозумів свою помилку при першому терміні президентства, і тепер набрав собі "чудову команду", що дружньо танцює під його дудку.
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03.07.2025 08:50 Ответить
Все вірно. Хто при першій каденції Трумпа не давав йому пестити його нарцисизм та деменцію? В основному Помпео, Болтон, Пенс та інші члени Кабінету не МАГАівці.
А за раз що маємо в США? Кабінет Трумпа зформовано з агресивних довбойобів типу діджея Венса.
От скажіть, чи можна рівняти байстрюка МАГА Венса з мудрим Пенсом? Хоч і обидва віце-прези у Трампа.
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03.07.2025 08:52 Ответить
Правильно умные люди говорили, там где Америка там всегда война и в итоге они всегда кинут
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03.07.2025 07:31 Ответить
Те саме слід сказати і про кацапетівку. Вся її історія - історія воєн та поневолення інших народів
"и в итоге они всегда кинут" - а це взагалі кредо свинособак.
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03.07.2025 08:52 Ответить
на то і пуйло поставило рудого шоб згноїти США
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03.07.2025 07:36 Ответить
Хто ще сумнівається, що рудий блазень Трампон з Білого дурдому находиться на отсосі в фюрера дикої лапотної орди *****? Ця руда паскуда Трампон відмінно разуміє, що зупинка військової допомоги від США, коли ***** веде свій наступ обернеться новими великими жертвами серед цивільного населення України. Іншої назви для рудого блазня Трампона, як тупий ідіот у мене нема.
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03.07.2025 07:37 Ответить
рудий виконує забаганки пуйла , який він ідіот
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03.07.2025 07:40 Ответить
І це теж присутнє у Трумпа.
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03.07.2025 08:55 Ответить
Корейці посадили вже третього президента і в них все ОК. А українці слухають єрмаків про неначасі і сподіваються на щось добре. Верх дебілізму
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03.07.2025 07:39 Ответить
Це ти верх дебілізму, а ще мабуть пособник ху...лостану. Нам що зараз почати революцію і тим самим допомогти ху...лостану захопити нас. Так що робити. Згоден тільки з тим, що у нас ще не було порядного президента. І коли будуть вибори, то потрібно пам'ятати про це.
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03.07.2025 07:52 Ответить
Пан Ігор тільки скиглить, а дебіл, виходить, я, бо не вірю його коханим єрмакам
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03.07.2025 09:16 Ответить
В цих дебілів тепер ще й кляті піндоси в усьому винні, один в один як кацапські гобліни.Гляньте на заточки своїх божків , п.дари зелені,кого з цими вилупками ви зібралися перемогти.Вони ж тільки можуть брехати, грабувати все до чого дотягнутися і нищити тих хто проти.Згиньте як роса на сонці разом з цією гидотою пархатою.
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03.07.2025 08:06 Ответить
Ванька, а ти цікавишся, що відбувається в Південній Кореї після повалення папєрєдніка?
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03.07.2025 08:58 Ответить
Що, корейців захопив пуйло? Чи може вони капітулювали Ину? Вони і ще одного преза посадять і в них буде все ОК
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03.07.2025 09:19 Ответить
З великої країни за рік створити придаток ху....лостану, країну що завжди може підвести це шедевр діяльності агента ху...лостану. А ще показує що демократії створює народ, а зруйнувати може один агент, хоча він і дебіл.
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03.07.2025 07:45 Ответить
Трампізди грьобані не тільки нам підісруть, а й собі такого ************, що їхні нащадки ще довго з цього лайна не вилізуть.
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03.07.2025 09:06 Ответить
Таке враження що ще раз єрмак поїде до США 🇺🇸 і Америка почне давати зброю росії..
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03.07.2025 09:24 Ответить
 
 