Косіняк-Камиш про заморозку допомоги США Україні: Я шкодую, що американці приймають таке рішення

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш висловив жаль з приводу того, що США призупинили надання військової допомоги Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що це рішення не є для Польщі "хорошою інформацією". Адже Україна захищається від Росії, тому потрібно її підтримувати, аби вона вистояла.

За його словами, європейські країни намагаються збільшувати зусилля для підтримки України. "Я шкодую, що американці приймають таке рішення. Я б хотів, щоб усе відбувалося навпаки",- наголосив Косіняк-Камиш.

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Та додав, що з боку РФ немає доброї волі укладати перемир'я і припиняти вогонь.

"Тим більше потрібно й надалі з усією рішучістю підтримувати Україну, що в інтересах Польщі та Європи",- підкреслив польський міністр.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

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