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Новини Трамп призупинив допомогу Україні
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Косіняк-Камиш про заморозку допомоги США Україні: Я шкодую, що американці приймають таке рішення

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш висловив жаль з приводу того, що США призупинили надання військової допомоги Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що це рішення не є для Польщі "хорошою інформацією". Адже Україна захищається від Росії, тому потрібно її підтримувати, аби вона вистояла.

За його словами, європейські країни намагаються збільшувати зусилля для підтримки України. "Я шкодую, що американці приймають таке рішення. Я б хотів, щоб усе відбувалося навпаки",- наголосив Косіняк-Камиш.

Читайте: Пентагон пропонує Трампу варіанти щодо військової допомоги Україні — речник Пентагону Парнелл

Та додав, що з боку РФ немає доброї волі укладати перемир'я і припиняти вогонь.

"Тим більше потрібно й надалі з усією рішучістю підтримувати Україну, що в інтересах Польщі та Європи",- підкреслив польський міністр.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Республіканці розкритикували Пентагон за зупинку допомоги Україні, - Politico

Автор: 

допомога (8496) США (23632) Україна (5992) Косіняк-Камиш Владислав (50)


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Топ коментарі
+2
це вам сигнал потроху починати переорієнтовувати свій військово-політичний компас з американського більше до європейського спрямування.
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03.07.2025 02:11 Відповісти
+2
Підіймайте свої F-16 - це все на що пшеки здатні…
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03.07.2025 02:14 Відповісти
+2
Той жаль та смуток конвертуйте в очевидність. А це захоплення Варшави кацапньою. І Берліну з Парижем також. Є альтернатива. Півмільярдна Європа консолідується та приєднується до України у воєнному плані. І разом робимо з росії решето, в якому буде стільки ж країн як і в решеті дірок. Тоді Європа може мати спокій.Ми також.
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03.07.2025 02:20 Відповісти
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це вам сигнал потроху починати переорієнтовувати свій військово-політичний компас з американського більше до європейського спрямування.
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03.07.2025 02:11 Відповісти
О, протестантський ухилянт прорізався. Ти так і не порозумнішав, щоб щось своє написати, а як і раніше крадеш чужі коментарі.
Ти хоч на вулицю виходиш? чи заробляєш гроші, ночами підпалюючі військові автівки?
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03.07.2025 03:23 Відповісти
Підіймайте свої F-16 - це все на що пшеки здатні…
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03.07.2025 02:14 Відповісти
Той жаль та смуток конвертуйте в очевидність. А це захоплення Варшави кацапньою. І Берліну з Парижем також. Є альтернатива. Півмільярдна Європа консолідується та приєднується до України у воєнному плані. І разом робимо з росії решето, в якому буде стільки ж країн як і в решеті дірок. Тоді Європа може мати спокій.Ми також.
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03.07.2025 02:20 Відповісти
Якшо я не помиляюся, то вони вже по пошті повістки розіслали на літні навчаня, то пшеки вже потроху рухають і нарощують потенціал основноі зброі війни (людей), пробують хочаб!
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03.07.2025 02:33 Відповісти
Голандія дівчат з 18 буде включати в призов разом з хлопцями. Хоч навіщо поки не кажуть. Скоріше, щоб хлопці в казармах долоні не стирали. Бо стріляти не зможуть у разі потреби.
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03.07.2025 02:38 Відповісти
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03.07.2025 03:03 Відповісти
ну пока убогие ******* за бабкосела на 3 калеки Париж может спать спокойно и не думаю что ракеты петриоты и хаймарсы как то могут сильно повлиять,большиство вооружения идет всетаки из европы.так что с такими темпами до парижу лет 100 убогому фаршу ползти
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03.07.2025 03:37 Відповісти
Шо, поляк? И не про Волынь?
Подождите, может он просто пьяный.
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03.07.2025 03:25 Відповісти
 
 