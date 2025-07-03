Пентагон пропонує Трампу варіанти щодо військової допомоги Україні — речник Пентагону Парнелл

Міністерство оборони США продовжує пропонувати Дональду Трампу можливі варіанти щодо військової допомоги Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

"Міністерство ретельно аналізує й коригує свій підхід, щоб досягти цієї мети (завершення війни — Ред.), зберігаючи водночас боєздатність армії США та пріоритети оборони", - пояснив він.

Також Парнелл додав, що ця перевірка проводиться, щоб гарантувати, що військова допомога США узгоджується з оборонними пріоритетами США.

"Ми не будемо повідомляти, скільки саме зброї чи яких видів ми передаємо Україні, і коли саме це відбувається. Але міністр оборони продовжить надавати президенту (Дональду Трампу — Ред.) рекомендації для ухвалення рішень щодо подальшої військової допомоги Україні", - розповів речник.

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Парнелл уточнив, що такий крок спрямований для оцінки того, які саме боєприпаси і куди надсилаються.

Водночас він не сказав, якої саме зброї стосується цей перегляд, коли він завершиться та яких ще країн це зачепить. Відомо, що США Америка є постачальником військової техніки також Ізраїлю та Тайваню.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

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