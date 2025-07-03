Пентагон пропонує Трампу варіанти щодо військової допомоги Україні — речник Пентагону Парнелл
Міністерство оборони США продовжує пропонувати Дональду Трампу можливі варіанти щодо військової допомоги Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, заявив речник Пентагону Шон Парнелл.
"Міністерство ретельно аналізує й коригує свій підхід, щоб досягти цієї мети (завершення війни — Ред.), зберігаючи водночас боєздатність армії США та пріоритети оборони", - пояснив він.
Також Парнелл додав, що ця перевірка проводиться, щоб гарантувати, що військова допомога США узгоджується з оборонними пріоритетами США.
"Ми не будемо повідомляти, скільки саме зброї чи яких видів ми передаємо Україні, і коли саме це відбувається. Але міністр оборони продовжить надавати президенту (Дональду Трампу — Ред.) рекомендації для ухвалення рішень щодо подальшої військової допомоги Україні", - розповів речник.
Парнелл уточнив, що такий крок спрямований для оцінки того, які саме боєприпаси і куди надсилаються.
Водночас він не сказав, якої саме зброї стосується цей перегляд, коли він завершиться та яких ще країн це зачепить. Відомо, що США Америка є постачальником військової техніки також Ізраїлю та Тайваню.
США призупинили допомогу Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.
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кацап не розібрався з VPN ... буває ...))
Ти хоч на вулицю виходиш? чи заробляєш гроші, ночами підпалюючі військові автівки?
Ти вже пів року сереш одним і тим же
запор да?
https://censor.net/ua/comments/locate/3528989/12abefbb-624e-40d9-8193-30b4f01e7dec
Попри те, що дві третини з виділених Україні коштів залишаються на американських заводах, Трамп запевняє, що США економлять гроші, залишаючи Українy без підтримки.
За даними американських ЗМІ, теперішня затримка може бути продовженням ситуації, що склалась у березні, коли вперше з'явилась інформація про припинення постачання зброї від США. Але через постійні кадрові зміни та реформування Міноборони це рішення відтягували.
Чого точно не хоче трамп - так загального розголосу - а зробити все потихому.
Однак - є таки ще крикуни у США на щастя для України.
Так Трамп лише тому й назначив цього тупого напомаженого жлоба міністром, щоб він тупо виконував всі його забаганки.
Ми не будемо повідомляти, бо не будемо передавати.
Я правильно переклав з трампіздоської ?
В данном случае, решение о прекращении американских поставок принял замминистра обороны Элбридж Колби (Elbridge Colby) - человек, который давно и принципиально настаивает на том, что США не должны никому помогать, а только развивать свои вооруженные силы.
Угадайте, кто с ним провел собеседование, а затем и рекомендовал на пост замминистра? - Правильно! Господин Гороховский собственной персоной.
Он вообще рассовал сотни нужных и полезных ему людей по всей американской вертикали и по многим горизонталям.
На Реддите пишут, что его родителей зовут Игорь и Лия Гороховские. Такие вот мальтийцы!
Они по сути не подотчетны президенту. Пару десятков млрд они могут выделить сами, без президента
Осьі Трамп хоче. Йому не соромно що вбивають цивільних українців і рушать міста. Йому Премію подавай
Другим завданням Трампа може бути спроба знову натиснути на Київ, змушуючи Зеленського до капітуляції.
Чим? порадами?
Чи як мєдведь казав - ядерку передати? Так це питання часу.
Не думаю що трамп повівся на це. Тут причина в іншому.
А ось від нобілевського комитету потрібно отримати відповідь - хто в них працює, звідки, Скількі років працюють, де народились і вчились
ТАМ КАКАЯ ТО ФІРМА РОГА І КОПИТА , що обамі дали премію миру , за анексію земель Грузії .
Проста публіка для Трампа (включаючи американців) - це лохи, яким можна постійно щось обіцяти і брехати.
Патрушев, гавкнув з московії на агента Краснова, а той, і всрався одразу з ляку!
Ось і казки кінець, а трамп, виявився не молодець, ************* московський!