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Новини Трамп призупинив допомогу Україні
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Пентагон пропонує Трампу варіанти щодо військової допомоги Україні — речник Пентагону Парнелл

пентагон

Міністерство оборони США продовжує пропонувати Дональду Трампу можливі варіанти щодо військової допомоги Україні.

Як передає Цензор.НЕТзаявив речник Пентагону Шон Парнелл.

"Міністерство ретельно аналізує й коригує свій підхід, щоб досягти цієї мети (завершення війни — Ред.), зберігаючи водночас боєздатність армії США та пріоритети оборони", - пояснив він.

Також Парнелл додав, що ця перевірка проводиться, щоб гарантувати, що військова допомога США узгоджується з оборонними пріоритетами США.

"Ми не будемо повідомляти, скільки саме зброї чи яких видів ми передаємо Україні, і коли саме це відбувається. Але міністр оборони продовжить надавати президенту (Дональду Трампу — Ред.) рекомендації для ухвалення рішень щодо подальшої військової допомоги Україні", - розповів речник.

Читайте: Ракети для Patriot і тисячі снарядів для гаубиць: журналіст NPR розповів, скільки і якої призначеної Україні американської зброї перебуває в Польщі

Парнелл уточнив, що такий крок спрямований для оцінки того, які саме боєприпаси і куди надсилаються.

Водночас він не сказав, якої саме зброї стосується цей перегляд, коли він завершиться та яких ще країн це зачепить. Відомо, що США Америка є постачальником військової техніки також Ізраїлю та Тайваню.

Читайте також: США призупинили поставку Україні зброї, що вже була на складах у Польщі, - WSJ

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Читайте на Цензор.НЕТ: Україна готова купити та орендувати системи ППО і боєприпаси до них, - Сибіга

Автор: 

зброя (7574) Пентагон (1445) допомога (8496) США (23632)


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Топ коментарі
+3
Що там по Мадуро? Критикуєш потрохи з джунглів?
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03.07.2025 01:18 Відповісти
+3
Главный кадровик Белого дома, человек, которого WaPo называет "самым могущественным" в администрации, типа мальтиец Серхио Гор - с огромной долей вероятности является российским шпионом Сергеем Гороховским. Тем не менее, всем совершенно пофиг, никого эта история не заботит. Но почему-то всех удивляет, что Трамп срезает военную помощь Украине. Вот поэтому и срезает.
В данном случае, решение о прекращении американских поставок принял замминистра обороны Элбридж Колби (Elbridge Colby) - человек, который давно и принципиально настаивает на том, что США не должны никому помогать, а только развивать свои вооруженные силы.
Угадайте, кто с ним провел собеседование, а затем и рекомендовал на пост замминистра? - Правильно! Господин Гороховский собственной персоной.
Он вообще рассовал сотни нужных и полезных ему людей по всей американской вертикали и по многим горизонталям.
На Реддите пишут, что его родителей зовут Игорь и Лия Гороховские. Такие вот мальтийцы!
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03.07.2025 01:35 Відповісти
+2
О, протестантський ухилянт прорізався. Ти так і не порозумнішав, щоб щось своє написати, а як і раніше крадеш чужі коментарі.
Ти хоч на вулицю виходиш? чи заробляєш гроші, ночами підпалюючі військові автівки?
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03.07.2025 01:20 Відповісти
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Трамп+Гегсет+Венс(Зеленский+Резников+Ермак) Имеем ли мы право их критиковать???
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03.07.2025 01:14 Відповісти
Що там по Мадуро? Критикуєш потрохи з джунглів?
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03.07.2025 01:18 Відповісти

кацап не розібрався з VPN ... буває ...))
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03.07.2025 01:24 Відповісти
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03.07.2025 01:48 Відповісти
рекомендації міністра оборони траму будуть чудові.
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03.07.2025 01:15 Відповісти
О, протестантський ухилянт прорізався. Ти так і не порозумнішав, щоб щось своє написати, а як і раніше крадеш чужі коментарі.
Ти хоч на вулицю виходиш? чи заробляєш гроші, ночами підпалюючі військові автівки?
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03.07.2025 01:20 Відповісти
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03.07.2025 01:27 Відповісти
... і як під пеньком висратися?
Ти вже пів року сереш одним і тим же
запор да?
https://censor.net/ua/comments/locate/3528989/12abefbb-624e-40d9-8193-30b4f01e7dec
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03.07.2025 01:23 Відповісти
Нинішнє постачання зброї зі Сполучених Штатів мало б тривати щонайменше до кінця 2025 року - як передбачено контрактами, підписаними ще за Байдена. Але адміністрація Трампа може впливати на цей процес і, як показав досвід, активно це робить.

Попри те, що дві третини з виділених Україні коштів залишаються на американських заводах, Трамп запевняє, що США економлять гроші, залишаючи Українy без підтримки.

За даними американських ЗМІ, теперішня затримка може бути продовженням ситуації, що склалась у березні, коли вперше з'явилась інформація про припинення постачання зброї від США. Але через постійні кадрові зміни та реформування Міноборони це рішення відтягували.
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03.07.2025 01:22 Відповісти
Так Трамп і обіцяв що не дасть і патрона Україні.
Чого точно не хоче трамп - так загального розголосу - а зробити все потихому.
Однак - є таки ще крикуни у США на щастя для України.
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03.07.2025 01:26 Відповісти
Не міністр оборони надає Трампу рекомендації для ухвалення рішень щодо подальшої військової допомоги Україні, а Трамп дає (неформально) наказ міністру оборони - припинити надавання військової допомоги Україні.
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03.07.2025 01:30 Відповісти
Зараз же це стимул і для України, і для Європи для посилення військового співробітництва та розгортання виробництва.
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03.07.2025 01:35 Відповісти
"міністр оборони продовжить надавати президенту (Дональду Трампу) рекомендації".
Так Трамп лише тому й назначив цього тупого напомаженого жлоба міністром, щоб він тупо виконував всі його забаганки.
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03.07.2025 02:11 Відповісти
Які, нах варіанти? Допомога чи є чи немає. Обісралися знову на весь світ і казки тепер розповідають.
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03.07.2025 01:23 Відповісти
Ми не будемо повідомляти, скільки саме зброї чи яких видів ми передаємо Україні, і коли саме це відбувається Джерело: https://censor.net/ua/n35612
Ми не будемо повідомляти, бо не будемо передавати.
Я правильно переклав з трампіздоської ?
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03.07.2025 01:28 Відповісти
Главный кадровик Белого дома, человек, которого WaPo называет "самым могущественным" в администрации, типа мальтиец Серхио Гор - с огромной долей вероятности является российским шпионом Сергеем Гороховским. Тем не менее, всем совершенно пофиг, никого эта история не заботит. Но почему-то всех удивляет, что Трамп срезает военную помощь Украине. Вот поэтому и срезает.
В данном случае, решение о прекращении американских поставок принял замминистра обороны Элбридж Колби (Elbridge Colby) - человек, который давно и принципиально настаивает на том, что США не должны никому помогать, а только развивать свои вооруженные силы.
Угадайте, кто с ним провел собеседование, а затем и рекомендовал на пост замминистра? - Правильно! Господин Гороховский собственной персоной.
Он вообще рассовал сотни нужных и полезных ему людей по всей американской вертикали и по многим горизонталям.
На Реддите пишут, что его родителей зовут Игорь и Лия Гороховские. Такие вот мальтийцы!
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03.07.2025 01:35 Відповісти
Гарачьофф (так вікіпедія пише). З Саратова він.
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03.07.2025 01:51 Відповісти
Бюджет Пентагона 841 млрд баксов.
Они по сути не подотчетны президенту. Пару десятков млрд они могут выделить сами, без президента
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03.07.2025 01:37 Відповісти
А навіщо Трампу допомагати Україні ? Йому хутин пообіцяв ПРЕМІЮ МИРА від контрольованого нобілевського комітету . ОБАМІ ж дали за здачу грузинських земел ( сором то який)
Осьі Трамп хоче. Йому не соромно що вбивають цивільних українців і рушать міста. Йому Премію подавай
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03.07.2025 01:37 Відповісти
Трамп отримав від путіна обіцянку не втручатися в конфлікт США та Ізраїлю з Іраном, а США за це зобов'язалися призупинити поставки озброєнь Україні.
Другим завданням Трампа може бути спроба знову натиснути на Київ, змушуючи Зеленського до капітуляції.
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03.07.2025 01:48 Відповісти
Яким чином прутін міг допомогти Ірану?
Чим? порадами?
Чи як мєдведь казав - ядерку передати? Так це питання часу.
Не думаю що трамп повівся на це. Тут причина в іншому.
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03.07.2025 01:52 Відповісти
ППО і літаки ППО
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03.07.2025 02:14 Відповісти
Трамп ще той босяк - в нього є» пацан слово дав , пацан слово взяв» . Ви тількі уявить як йому приходилось працювати в девелоперстві.
А ось від нобілевського комитету потрібно отримати відповідь - хто в них працює, звідки, Скількі років працюють, де народились і вчились
ТАМ КАКАЯ ТО ФІРМА РОГА І КОПИТА , що обамі дали премію миру , за анексію земель Грузії .
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03.07.2025 02:23 Відповісти
Трамп "працював в девелоперстві" з дуже цікавим сегментом клієнтів. Багата публіка яка хотіла "випендритись" (тут і шахраї, казнокради, мафіозі, диктатори.......). Трамп всім допомагав через нерухомість відмивати гроші. Звідси і його бажання з усіма заключити "сделку".
Проста публіка для Трампа (включаючи американців) - це лохи, яким можна постійно щось обіцяти і брехати.
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03.07.2025 02:41 Відповісти
невже каски?
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03.07.2025 01:44 Відповісти
Приклад, як Трамп, заодно з прутнем, убивають Українців!!
Патрушев, гавкнув з московії на агента Краснова, а той, і всрався одразу з ляку!
Ось і казки кінець, а трамп, виявився не молодець, ************* московський!
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03.07.2025 01:48 Відповісти
 
 