Україна готова купити та орендувати системи ППО і боєприпаси до них, - Сибіга

Україні потрібно більше систем і боєприпасів, наша держава також готова купувати або орендувати їх.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що у червні 2025 року Росія випустила понад 330 ракет, включаючи майже 80 балістичних, по мирних містах та громадах України, а також понад 5000 ударних дронів та 5000 КАБів.

Та додав, що єдиний спосіб змусити Росію припинити війну — це посилити тиск на Москву та зміцнити Україну.

"Така велика кількість дронів, бомб та ракет, особливо балістичних, доводить нагальність подальшого посилення протиповітряної оборони України. Нам потрібно більше систем і боєприпасів. Ми також готові купувати або орендувати їх", - підкреслив міністр.

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Також Сибіга закликав партнерів до збільшення інвестицій у виробництво в Україні, включаючи дрони-перехоплювачі та засоби протиповітряної оборони. Україна активно працює над розвитком власних спроможностей, але нам потрібна підтримка зараз, враховуючи масштаби російського терору.

"Невпинні удари Росії спрямовані переважно проти цивільних людей, зокрема жінок та дітей, а також проти шкіл, лікарень та житлових районів. За даними ООН, кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 37% за останні пів року. Зараз не час для слабких рішень. Зараз час продемонструвати силу та послати правильні сигнали Москві", - резюмував він.

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