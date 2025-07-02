УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11536 відвідувачів онлайн
Новини Трамп призупинив допомогу Україні
1 080 20

Україна готова купити та орендувати системи ППО і боєприпаси до них, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга

 Україні потрібно більше систем і боєприпасів, наша держава також готова купувати або орендувати їх.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що у червні 2025 року Росія випустила понад 330 ракет, включаючи майже 80 балістичних, по мирних містах та громадах України, а також понад 5000 ударних дронів та 5000 КАБів.

Та додав, що єдиний спосіб змусити Росію припинити війну — це посилити тиск на Москву та зміцнити Україну.

"Така велика кількість дронів, бомб та ракет, особливо балістичних, доводить нагальність подальшого посилення протиповітряної оборони України. Нам потрібно більше систем і боєприпасів. Ми також готові купувати або орендувати їх", - підкреслив міністр.

Читайте: У Європі були приголомшені рішенням США призупинити поставки зброї Україні, - Bloomberg

Також Сибіга закликав партнерів до збільшення інвестицій у виробництво в Україні, включаючи дрони-перехоплювачі та засоби протиповітряної оборони. Україна активно працює над розвитком власних спроможностей, але нам потрібна підтримка зараз, враховуючи масштаби російського терору.

"Невпинні удари Росії спрямовані переважно проти цивільних людей, зокрема жінок та дітей, а також проти шкіл, лікарень та житлових районів. За даними ООН, кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 37% за останні пів року. Зараз не час для слабких рішень. Зараз час продемонструвати силу та послати правильні сигнали Москві", - резюмував він.

Дивіться: Україна з’ясовує всі деталі щодо постачання оборонної підтримки, у тому числі компонента ППО від США, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

ППО (3346) Сибіга Андрій (549)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Зебіли в 2019-му році здали країну в оренду в надії на дешеву цибулю і комуналку...
показати весь коментар
02.07.2025 20:37 Відповісти
+4
клоун кремлевский ты свою харь то видел??????????кто тебе даст пво морда макшанская свое надо было делать за 5 лет у власти а не выгонять спецов тысячами на мусорку.парашник квартальный
показати весь коментар
02.07.2025 20:43 Відповісти
+3
Дії США в такий важкий час великого наступу Росії- це перехід на бік агресора! Особливо що стосується 155 мм та зарядів до Хаймарсів. Трамп їх притримує для боїв з Мексикою, чи Канадою?
Чому Себііга /Зеля не роблять публічних заяв щодо зобов'язань за Будапештським меморандумом?
показати весь коментар
02.07.2025 20:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп - вбивця
показати весь коментар
02.07.2025 20:19 Відповісти
Запізно вже щось пропонувати Тромбу. Він свою чорну справу зробив.
Потрібно просити у Франції та Італії альтернативу - їхні ЗРК SAMP/T. Не безкоштовно
показати весь коментар
02.07.2025 20:26 Відповісти
Дії США в такий важкий час великого наступу Росії- це перехід на бік агресора! Особливо що стосується 155 мм та зарядів до Хаймарсів. Трамп їх притримує для боїв з Мексикою, чи Канадою?
Чому Себііга /Зеля не роблять публічних заяв щодо зобов'язань за Будапештським меморандумом?
показати весь коментар
02.07.2025 20:29 Відповісти
Американці їх притримують для китайців. Китай не передає свої військові ресурси нікому і накопичує, мабуть щось хочуть.
показати весь коментар
02.07.2025 20:42 Відповісти
Бо з тим меморандумом вже давно в туалет сходили.
показати весь коментар
02.07.2025 21:30 Відповісти
Зебіли в 2019-му році здали країну в оренду в надії на дешеву цибулю і комуналку...
показати весь коментар
02.07.2025 20:37 Відповісти
З цибулею не склалося, а країна сильно подешевшала
показати весь коментар
02.07.2025 20:40 Відповісти
Дурень ти Уксусов. дурень
показати весь коментар
02.07.2025 20:40 Відповісти
Маєш вагомі аргументи? Чи я образив віслючка всередині тебе?
показати весь коментар
02.07.2025 20:56 Відповісти
Терпіти не можу коли якийсь баран перекладає відповідальність на когось або ображає людей.. Особливо тих хто не може дати здачі..
показати весь коментар
02.07.2025 21:03 Відповісти
Дивина, та й годі - також не люблю баранів... А їх виявилося овер до хріна з прицепом, навіть серед родичів...
показати весь коментар
02.07.2025 21:40 Відповісти
клоун кремлевский ты свою харь то видел??????????кто тебе даст пво морда макшанская свое надо было делать за 5 лет у власти а не выгонять спецов тысячами на мусорку.парашник квартальный
показати весь коментар
02.07.2025 20:43 Відповісти
Як можна орендувати **********? Напевно так само як орендувати ковбасу.
показати весь коментар
02.07.2025 20:44 Відповісти
Такая политика("приму в дар/куплю недорого ЗРК "Пэтриот" или аналоги") проводится давно. Очереди из желающих нет. Хз для кого это объявление, возможно для минбарцев...
показати весь коментар
02.07.2025 20:45 Відповісти
У "Зеленому фургоні" виписували "во врємєнное пользованіє" самогон.
показати весь коментар
02.07.2025 20:56 Відповісти
Еще гвозди и т.д. Классика, источник вдохновения...
показати весь коментар
02.07.2025 20:58 Відповісти
А про "Кільчень" чули, мразоти зелені? Влізли у війну з голою сракою, позакривавши (!) навіть ті оборонні програми, які в нас були, а тепер скиглять: " же не манж па сис жур!"
Четвертий рік війни, блд, а ця зелена ******* збирається воювати, побираючись по світу!
показати весь коментар
02.07.2025 21:42 Відповісти
 
 