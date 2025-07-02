РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13140 посетителей онлайн
Новости Трамп приостановил помощь Украине
888 20

Украина готова купить и арендовать системы ПВО и боеприпасы к ним, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига

Украине нужно больше систем и боеприпасов, наше государство также готово покупать или арендовать их.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в июне 2025 года Россия выпустила более 330 ракет, включая почти 80 баллистических, по мирным городам и громадам Украины, а также более 5000 ударных дронов и 5000 КАБов.

И добавил, что единственный способ заставить Россию прекратить войну - это усилить давление на Москву и укрепить Украину.

"Такое большое количество дронов, бомб и ракет, особенно баллистических, доказывает необходимость дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины. Нам нужно больше систем и боеприпасов. Мы также готовы покупать или арендовать их", - подчеркнул министр.

Читайте: В Европе были потрясены решением США приостановить поставки оружия Украине, - Bloomberg

Также Сибига призвал партнеров к увеличению инвестиций в производство в Украине, включая дроны-перехватчики и средства противовоздушной обороны. Украина активно работает над развитием собственных спроможностей, но нам нужна поддержка сейчас, учитывая масштабы российского террора.

"Непрерывные удары России направлены преимущественно против гражданских людей, в частности женщин и детей, а также против школ, больниц и жилых районов. По данным ООН, количество жертв среди гражданских в Украине выросло на 37% за последние полгода. Сейчас не время для слабых решений. Сейчас время продемонстрировать силу и послать правильные сигналы Москве", - резюмировал он.

Смотрите: Украина выясняет все детали по поставкам оборонной поддержки, в том числе компонента ПВО от США, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

ПВО (2905) Сибига Андрей (543)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Зебіли в 2019-му році здали країну в оренду в надії на дешеву цибулю і комуналку...
показать весь комментарий
02.07.2025 20:37 Ответить
+3
Дії США в такий важкий час великого наступу Росії- це перехід на бік агресора! Особливо що стосується 155 мм та зарядів до Хаймарсів. Трамп їх притримує для боїв з Мексикою, чи Канадою?
Чому Себііга /Зеля не роблять публічних заяв щодо зобов'язань за Будапештським меморандумом?
показать весь комментарий
02.07.2025 20:29 Ответить
+3
клоун кремлевский ты свою харь то видел??????????кто тебе даст пво морда макшанская свое надо было делать за 5 лет у власти а не выгонять спецов тысячами на мусорку.парашник квартальный
показать весь комментарий
02.07.2025 20:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп - вбивця
показать весь комментарий
02.07.2025 20:19 Ответить
Запізно вже щось пропонувати Тромбу. Він свою чорну справу зробив.
Потрібно просити у Франції та Італії альтернативу - їхні ЗРК SAMP/T. Не безкоштовно
показать весь комментарий
02.07.2025 20:26 Ответить
Дії США в такий важкий час великого наступу Росії- це перехід на бік агресора! Особливо що стосується 155 мм та зарядів до Хаймарсів. Трамп їх притримує для боїв з Мексикою, чи Канадою?
Чому Себііга /Зеля не роблять публічних заяв щодо зобов'язань за Будапештським меморандумом?
показать весь комментарий
02.07.2025 20:29 Ответить
Американці їх притримують для китайців. Китай не передає свої військові ресурси нікому і накопичує, мабуть щось хочуть.
показать весь комментарий
02.07.2025 20:42 Ответить
Бо з тим меморандумом вже давно в туалет сходили.
показать весь комментарий
02.07.2025 21:30 Ответить
Зебіли в 2019-му році здали країну в оренду в надії на дешеву цибулю і комуналку...
показать весь комментарий
02.07.2025 20:37 Ответить
З цибулею не склалося, а країна сильно подешевшала
показать весь комментарий
02.07.2025 20:40 Ответить
Дурень ти Уксусов. дурень
показать весь комментарий
02.07.2025 20:40 Ответить
Маєш вагомі аргументи? Чи я образив віслючка всередині тебе?
показать весь комментарий
02.07.2025 20:56 Ответить
Терпіти не можу коли якийсь баран перекладає відповідальність на когось або ображає людей.. Особливо тих хто не може дати здачі..
показать весь комментарий
02.07.2025 21:03 Ответить
Дивина, та й годі - також не люблю баранів... А їх виявилося овер до хріна з прицепом, навіть серед родичів...
показать весь комментарий
02.07.2025 21:40 Ответить
клоун кремлевский ты свою харь то видел??????????кто тебе даст пво морда макшанская свое надо было делать за 5 лет у власти а не выгонять спецов тысячами на мусорку.парашник квартальный
показать весь комментарий
02.07.2025 20:43 Ответить
Як можна орендувати **********? Напевно так само як орендувати ковбасу.
показать весь комментарий
02.07.2025 20:44 Ответить
Такая политика("приму в дар/куплю недорого ЗРК "Пэтриот" или аналоги") проводится давно. Очереди из желающих нет. Хз для кого это объявление, возможно для минбарцев...
показать весь комментарий
02.07.2025 20:45 Ответить
У "Зеленому фургоні" виписували "во врємєнное пользованіє" самогон.
показать весь комментарий
02.07.2025 20:56 Ответить
Еще гвозди и т.д. Классика, источник вдохновения...
показать весь комментарий
02.07.2025 20:58 Ответить
кагал отдаст награбленное?
показать весь комментарий
02.07.2025 21:18 Ответить
А про "Кільчень" чули, мразоти зелені? Влізли у війну з голою сракою, позакривавши (!) навіть ті оборонні програми, які в нас були, а тепер скиглять: " же не манж па сис жур!"
Четвертий рік війни, блд, а ця зелена ******* збирається воювати, побираючись по світу!
показать весь комментарий
02.07.2025 21:42 Ответить
 
 