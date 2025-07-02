Украина готова купить и арендовать системы ПВО и боеприпасы к ним, - Сибига

Украине нужно больше систем и боеприпасов, наше государство также готово покупать или арендовать их.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в июне 2025 года Россия выпустила более 330 ракет, включая почти 80 баллистических, по мирным городам и громадам Украины, а также более 5000 ударных дронов и 5000 КАБов.

И добавил, что единственный способ заставить Россию прекратить войну - это усилить давление на Москву и укрепить Украину.

"Такое большое количество дронов, бомб и ракет, особенно баллистических, доказывает необходимость дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины. Нам нужно больше систем и боеприпасов. Мы также готовы покупать или арендовать их", - подчеркнул министр.

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Также Сибига призвал партнеров к увеличению инвестиций в производство в Украине, включая дроны-перехватчики и средства противовоздушной обороны. Украина активно работает над развитием собственных спроможностей, но нам нужна поддержка сейчас, учитывая масштабы российского террора.

"Непрерывные удары России направлены преимущественно против гражданских людей, в частности женщин и детей, а также против школ, больниц и жилых районов. По данным ООН, количество жертв среди гражданских в Украине выросло на 37% за последние полгода. Сейчас не время для слабых решений. Сейчас время продемонстрировать силу и послать правильные сигналы Москве", - резюмировал он.

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