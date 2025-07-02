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Новости помощь Украине от США Трамп приостановил помощь Украине
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В Европе были ошеломлены решением США приостановить поставки оружия Украине, - Bloomberg

Реакция Европы на приостановку помощи Украине от США

Решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановке поставки некоторых видов военной помощи Украине стало неожиданным для европейских чиновников.

Об этом пишет агентство Bloomberg ссылаясь на источники, информирует Цензор.НЕТ.

По словам источников, европейские чиновники были ошеломлены решением США относительно военной помощи Украине - особенно после заявлений Дональда Трампа на саммите НАТО, который состоялся в конце июня. Тогда он не исключил поставки Украине дополнительных средств противовоздушной обороны.

"Европейские союзники обращаются к Белому дому с просьбой предоставить разъяснения относительно этого решения, некоторые из которых надеюсь, что позиция может быть смягчена или отменена", - пишет Bloomberg.

Читайте также: Литва обсудит с администрацией Трампа приостановление военной помощи Украине, - Будрис

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете - интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Читайте также: Каждая задержка США военной помощи Украине стоит жизней, пауза должна завершиться как можно быстрее, - духовный советник Трампа Бернс

Автор: 

Европа (1942) помощь (7912) США (27348)


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Топ комментарии
+16
Європа в **** - а толку - від цього поставок зброї не побільшає
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02.07.2025 20:01 Ответить
+12
Якщо розуміти що Трамп путінська підстилка, то нічого дивного.
А якщо ти рожеве поні то приголомшений, канєшн...
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02.07.2025 20:06 Ответить
+9
півроку усі провідні змі про це орали, але у єс вуха позакладало. буває, коли не хочуть слухати.
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02.07.2025 20:04 Ответить
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Європа в **** - а толку - від цього поставок зброї не побільшає
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02.07.2025 20:01 Ответить
Європейський **** дорогого коштує.
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02.07.2025 20:04 Ответить
зеленський **** ще коштовніший. як довгий нептун
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02.07.2025 20:06 Ответить
А ось і троампоїдна сєкта по "переводу стрілок".
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02.07.2025 20:10 Ответить
Поставки ракет до Patriot, Stinger, HIMARS, 155-мм артснаряди заблоковані.
Оце я розумію результати зустрічі Зе с Трампом на саміті НАТО
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02.07.2025 20:17 Ответить
Класика.
Так чому ти радієш, дятла? Ти настільки тупе що не розумієш що пролітатиме по тобі а не по зеленському?
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02.07.2025 20:27 Ответить
Так прилітатиме в т.ч. завдяки недолугій дипломатії ЕрЗе, нє?
Чи "ето_другоє"?
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02.07.2025 20:52 Ответить
в мене не прилетить. а ось по тобі прилетить. пиріжки з мене на твої 9 днів красапєта
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02.07.2025 21:17 Ответить
півроку усі провідні змі про це орали, але у єс вуха позакладало. буває, коли не хочуть слухати.
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02.07.2025 20:04 Ответить
Ти побачив проблему в ЄС?
По програмі USAI за байденівським фінансуванням якраз розуміння ні в кого не було. Але тобі ті програми як мавпі окуляри.
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02.07.2025 20:24 Ответить
Среда на ЦН похожа на пятницу! Заголовок один краше другого!
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02.07.2025 20:04 Ответить
У выпускающего редактора "днюха"? Движ заказали на портале?
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02.07.2025 20:05 Ответить
пятая колонна ждунов и коллаборантов очевидно рада происходящему
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02.07.2025 20:25 Ответить
так тампон попереджав що вийде від війни. Обіцяв зробив.
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02.07.2025 20:05 Ответить
А він входив?
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02.07.2025 20:25 Ответить
Якщо розуміти що Трамп путінська підстилка, то нічого дивного.
А якщо ти рожеве поні то приголомшений, канєшн...
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02.07.2025 20:06 Ответить
Кто бы мог подумать? Такая неожиданность, ничего к тому и не вело...
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02.07.2025 20:07 Ответить
шо теперь будет?
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02.07.2025 20:19 Ответить
Я думаю, всі вже зрозуміли, що надіятися на американську зброю не варто. Тому європейці просто змушені будуть створити свої аналоги Петріоту, Стінгеру, GMLRS, і іншим. Штати потрібно карати через відмову від закупівлі їхньої зброї. Не думаю, що це станеться швидко, але починати треба вже.
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02.07.2025 20:08 Ответить
поки це буде створюватись то нам лопатами відбиватись? нам треба вже і зараз щоб вижити
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02.07.2025 20:19 Ответить
надо наложить на Штаты пекельные санкции
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02.07.2025 20:23 Ответить
Свіженький бот.
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02.07.2025 20:26 Ответить
Ви сподіваюся вже наклали? 🤔
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02.07.2025 21:06 Ответить
думаю, что каждый член НАТО, видя такую беспринципность США, немного волнуется о будущей системе безопасности в мире. В итоге, по факту, все сводится к тому, "у кого есть ЯО - тот и прав"...
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02.07.2025 20:08 Ответить
Він там ще санкції з Рособоронекспорта зняв до компанії. Працює...
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02.07.2025 20:08 Ответить
Upd. Информация о снятии санкции с российских банков не совсем корректна.

Прошу прощения, поспешил.

Как уточняет канал The Sanction Times, (https://t.me/sanctionstimes/2177) для того же "Рособоронэкспорта" действовало три режима санкций: сирийский, иранский и российский.

Сирийский режим снят, а вот иранский и российский остаются.

По такому же принципу санкции продолжают действовать и для других российских банков и компаний.

На волне новостей про остановку поставок некоторых категорий вооружения Украине понеслось и про снятие санкций с России, хотя санкции с Сирии были сняты (https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250630) ещё 30 июня, за два дня никто не написал, что это касается России. Западные СМИ сразу бы написали об этом. Так что ещё раз прошу прощения.
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02.07.2025 20:16 Ответить
Про зняття санкцій є інформація на сайті мінфіну США. А хто оцей канал що вибачається російською мовою - незрозуміло.
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02.07.2025 20:20 Ответить
підпишись на цей канал, будеш розуміти. він ху йні не пише. а якщо щось і перепостить деколи поспіхом, то потім все пояснює і навіть вибачається як у цьому пості. на сайті Мінфіну США пише, що зняли санкції. але зняли тільки санкції стосовно Сирії, інші санкції за Іран і за Україну не знімали.
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02.07.2025 20:27 Ответить
Звідки оце "тільки стосовно Сирії"?
Санкції або є або нема. Вони не можуть дублюватись по кілька разів...
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02.07.2025 20:35 Ответить
з Сирії зняли санкції ще кілька днів тому. про це вже всі написали.
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02.07.2025 20:59 Ответить
@ Тепер ви врешті зрозуміли, що нерішучий помічник України Байден кращий за рішучого помічника рашистської пітьми Тромба?
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02.07.2025 20:09 Ответить
Байден був вимушений балансувати тому що в спину дихало оце. Йому й так пам'ятник поставить треба...
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02.07.2025 20:12 Ответить
Нууу, у нас пам'ятники ставлять практично всім. На могилі. 😁 Декому ставлять і в громадських місцях, як то парки, сквери, бульвари, площі. Важливо!!!! не те, що по тавлять, а те, що не знесуть і не розіб' ють кувалдою, як члєніну, сраліну, Гітлєру, чи Саддаму з Каддафі.
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02.07.2025 21:12 Ответить
У Європі були приголомшені рішенням США призупинити поставки зброї Україні (на вимогу пуйла).
Але крім занепокоєння, стурбованість та словесних заяв про підтримку України від європейських імпотентів справа далі не рухнулась.
На даний момент тільки країни Балтії, північні країни - Фінляндія, Норвегія, Швеція, та Британія хоч якось трохи допомагають Україні зброєю.
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02.07.2025 20:12 Ответить
з європейців Німеччина на сьогодні надала найбільше військової допомоги Україні.
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02.07.2025 20:21 Ответить
Німці, голандці. Північна європа в ширшому розумінні.
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02.07.2025 21:11 Ответить
приголомшення для ЄС ВІД "ТРАМБОНА І США " буде згодом,"Сполучені штати ,зброю.котра призначалася для України ,для захисту України ,вирішили в знак допомоги направити куйлу,для прискореної її окупації """
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02.07.2025 20:12 Ответить
В начале апреля американский ВПК понес громадные убытки из-за остановки потавок оружия в Украину потом бегали их представители по всему ЕС и просили прекратить отказываться от размещения заказов на их заводов.Теперь репутация ВПК будет добита окончательно и деньги на новое оружие уйдут к конкурентам.
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02.07.2025 20:12 Ответить
Поки ще є час, необхідно створити власну ядерну та хімічну зброю, щоб створити стратегічну загрозу для русні на випадок, якщо вони продовжать наступ.
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02.07.2025 20:13 Ответить
Геніально
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02.07.2025 21:12 Ответить
Роль США в світовій геополітиці сильно переоцінена. Своя сорочка ближча до тіла.
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02.07.2025 20:14 Ответить
американцы доиграются, что каждая страна захочет иметь свою маленькую яо...
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02.07.2025 20:16 Ответить
Україні давно пора розробляти свою плутонієву бомбу.
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02.07.2025 20:18 Ответить
Зеленький казав що не хоче щоб було так як з Байденом, ось і має.
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02.07.2025 20:17 Ответить
@ На саміті НАТО Тромб пообіцяв українській журналістці BBC Мирославі Пеці, в якої чоловік на війні, що подумає про поставки ракет Patriot Україні.
Сьогодні він подумав і припинив взагалі всі поставки озброєння.
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02.07.2025 20:20 Ответить
Допомогу припинили з початку червня. Коли він "обіцяв подумати" то точно це вже знав...
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02.07.2025 20:30 Ответить
Про асфальт вже був вихлоп?
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02.07.2025 20:24 Ответить
"Вова - класний хлоп!", але "я засмучений, що він атакує під час перемовин". "Обидві сторони повинні проявити стриманість". "Санкції вводитись не будуть (а якщо і будуть, то м'якенькі) бо кремляді прагнуть миру".
І таких (чи подібних) заяв від трампона - безліч! Його "послали" КНДР, Іран, московія, ЄС, Канада, Мексика, КНР, Індія... Єдиние, що лишається - натиснути на Україну для припинення московитсько-української війни (і "нобєлівка" за мир в кармані). А оскільки Україна бореться, то треба зробити так, щоб Україні було вигідно (або не було іншого вибору) підписати капітуляцію на кремлівських умовах для "збереження державності" (а по факту лише назви). Але з іншого боку на це працює найграндіозніший завгосп найвеличнішого янєлоха і вся команда з міжнародних відносин від ОПи.

З огляду на увесь цей треш якось вже не виглядають "московитьским ІПСО" чи "всесвітньою змовою" так звані "оманськи договорняки".
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02.07.2025 20:28 Ответить
Давайте честно, за последние пол века минимум амеры кидали всех своих союзников( ну может кроме евреев, но там тоже есть нюансы) и мы не исключение
.
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02.07.2025 20:28 Ответить
Ну южную корею и тайвань пока еще не кинули
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02.07.2025 20:51 Ответить
Якшо шо, ми амерам ніколи не були союзниками. Бо роками НАТО нам було нє нада. Байден чисто за власним вибором розгорнув допомогу. Жодних зобов'язань у нього не було.
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02.07.2025 21:17 Ответить
Мерц де тауруси?
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02.07.2025 20:40 Ответить
ну як завжди, лівацька газета кидає скандальний заголовок і всі гризуться
але можливо, трамп просто вирішив продати решту того, що раніше поставлялося безкоштовно?
тоді питання до зєлєнского : "як і коли платитимеш ?"

до речі, щойно в США прийняли новий бюджет, дуже неоднозначний, трамп і маск "разосралісь" ізза нього, в Сенаті він пройшов 51:50 тільки за рахунок того, що венс проголосував "за", зараз такий період, що треба вичікати, поки вони там порахують "хто кого кинув", все це внутрішня американська політика, вона має ритм танго : зараз пауза, а потім ще крок

ну це все так, слова на вітер ...
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02.07.2025 20:51 Ответить
Залізь, звідки виліз, опудало.
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02.07.2025 21:18 Ответить
Не розумію як америкососія збирається воювати з Китаєм, якщо навіть на рашку з іраном в неї зброї не вистачає. Дивуюсь як вони умудрились виграти холодну війну.
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02.07.2025 20:58 Ответить
стало несподіваним для європейських чиновників
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02.07.2025 21:06 Ответить
Приголомшені? Бідосі...

Але уряди Європи хай трумпа не дуже ***єсосять, бо багато з Європеських країн зав'язані на F-35, наприклад.

От візьме руде мудило і скасує поставки, наприклад, Фінляндії 64-х штук цих літаків (і всієї наземної інфраструктури). Що тоді робить?

P.S. Куди дійшли Штати -- не піддається опису притомними словами........
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02.07.2025 21:37 Ответить
Всі ж помітили, як після самміту НАТО до США вилетів один з особистих літаків путіна? Завезли особисто Трампу чемодан брюліків, за це рішення.
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02.07.2025 21:41 Ответить
 
 