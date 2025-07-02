В Европе были ошеломлены решением США приостановить поставки оружия Украине, - Bloomberg

Решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановке поставки некоторых видов военной помощи Украине стало неожиданным для европейских чиновников.

Об этом пишет агентство Bloomberg ссылаясь на источники, информирует Цензор.НЕТ.

По словам источников, европейские чиновники были ошеломлены решением США относительно военной помощи Украине - особенно после заявлений Дональда Трампа на саммите НАТО, который состоялся в конце июня. Тогда он не исключил поставки Украине дополнительных средств противовоздушной обороны.

"Европейские союзники обращаются к Белому дому с просьбой предоставить разъяснения относительно этого решения, некоторые из которых надеюсь, что позиция может быть смягчена или отменена", - пишет Bloomberg.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете - интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

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