В Европе были ошеломлены решением США приостановить поставки оружия Украине, - Bloomberg
Решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановке поставки некоторых видов военной помощи Украине стало неожиданным для европейских чиновников.
Об этом пишет агентство Bloomberg ссылаясь на источники, информирует Цензор.НЕТ.
По словам источников, европейские чиновники были ошеломлены решением США относительно военной помощи Украине - особенно после заявлений Дональда Трампа на саммите НАТО, который состоялся в конце июня. Тогда он не исключил поставки Украине дополнительных средств противовоздушной обороны.
"Европейские союзники обращаются к Белому дому с просьбой предоставить разъяснения относительно этого решения, некоторые из которых надеюсь, что позиция может быть смягчена или отменена", - пишет Bloomberg.
США приостановили помощь Украине
Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете - интересы США.
Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.
В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.
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Оце я розумію результати зустрічі Зе с Трампом на саміті НАТО
Так чому ти радієш, дятла? Ти настільки тупе що не розумієш що пролітатиме по тобі а не по зеленському?
Чи "ето_другоє"?
По програмі USAI за байденівським фінансуванням якраз розуміння ні в кого не було. Але тобі ті програми як мавпі окуляри.
А якщо ти рожеве поні то приголомшений, канєшн...
Прошу прощения, поспешил.
Как уточняет канал The Sanction Times, (https://t.me/sanctionstimes/2177) для того же "Рособоронэкспорта" действовало три режима санкций: сирийский, иранский и российский.
Сирийский режим снят, а вот иранский и российский остаются.
По такому же принципу санкции продолжают действовать и для других российских банков и компаний.
На волне новостей про остановку поставок некоторых категорий вооружения Украине понеслось и про снятие санкций с России, хотя санкции с Сирии были сняты (https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250630) ещё 30 июня, за два дня никто не написал, что это касается России. Западные СМИ сразу бы написали об этом. Так что ещё раз прошу прощения.
Санкції або є або нема. Вони не можуть дублюватись по кілька разів...
Але крім занепокоєння, стурбованість та словесних заяв про підтримку України від європейських імпотентів справа далі не рухнулась.
На даний момент тільки країни Балтії, північні країни - Фінляндія, Норвегія, Швеція, та Британія хоч якось трохи допомагають Україні зброєю.
Сьогодні він подумав і припинив взагалі всі поставки озброєння.
І таких (чи подібних) заяв від трампона - безліч! Його "послали" КНДР, Іран, московія, ЄС, Канада, Мексика, КНР, Індія... Єдиние, що лишається - натиснути на Україну для припинення московитсько-української війни (і "нобєлівка" за мир в кармані). А оскільки Україна бореться, то треба зробити так, щоб Україні було вигідно (або не було іншого вибору) підписати капітуляцію на кремлівських умовах для "збереження державності" (а по факту лише назви). Але з іншого боку на це працює найграндіозніший завгосп найвеличнішого янєлоха і вся команда з міжнародних відносин від ОПи.
З огляду на увесь цей треш якось вже не виглядають "московитьским ІПСО" чи "всесвітньою змовою" так звані "оманськи договорняки".
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але можливо, трамп просто вирішив продати решту того, що раніше поставлялося безкоштовно?
тоді питання до зєлєнского : "як і коли платитимеш ?"
до речі, щойно в США прийняли новий бюджет, дуже неоднозначний, трамп і маск "разосралісь" ізза нього, в Сенаті він пройшов 51:50 тільки за рахунок того, що венс проголосував "за", зараз такий період, що треба вичікати, поки вони там порахують "хто кого кинув", все це внутрішня американська політика, вона має ритм танго : зараз пауза, а потім ще крок
ну це все так, слова на вітер ...
Але уряди Європи хай трумпа не дуже ***єсосять, бо багато з Європеських країн зав'язані на F-35, наприклад.
От візьме руде мудило і скасує поставки, наприклад, Фінляндії 64-х штук цих літаків (і всієї наземної інфраструктури). Що тоді робить?
P.S. Куди дійшли Штати -- не піддається опису притомними словами........