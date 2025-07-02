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Новости помощь Украине от США Трамп приостановил помощь Украине
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Каждая задержка США с военной помощью Украине стоит жизней, пауза должна закончиться как можно скорее, - духовный советник Трампа Бернс

Духовный советник Трампа Марк Бернс

Каждая задержка в поставках необходимого вооружения Украине стоит человеческих жизней, а значит - временная пауза в военной поддержке со стороны США должна быть как можно быстрее завершена.

Об этом заявил духовный советник президента США Дональда Трампа американский пастор Марк Бернс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда Владимир Путин предложил "помочь" США в развязывании войны между Израилем и Ираном, президент Трамп не колебался. Он немедленно отклонил это и четко дал понять: если хотите помочь - прекратите атаковать Украину", - отметил Бернс.

Он подчеркнул, что не может быть никакого компромисса с режимом, "который бомбит гражданские цели, поджигает церкви и убивает невинных женщин и детей".

По его мнению, то, что Россия делает в Украине, - это военные преступления, и мир должен называть вещи своими именами.

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Пастор напомнил, что американский президент "доказал, что лидерство Трампа - это сила мира", и привел в пример прекращение трех глобальных конфликтов: между Израилем и Ираном, Демократической Республикой Конго и Руандой, а также между Индией и Пакистаном.

Он также напомнил, что во время встреч на саммите НАТО президент Трамп высказался о возможности дальнейшей поддержки Украины со стороны США.

"Сейчас произошла временная пауза в поставках оборонительного оружия, такого как высокоточные снаряды и ракеты Hellfire для украинских F-16. Эта пауза должна закончиться как можно скорее. Каждая задержка стоит жизней. Каждое мгновение, которое мы ждем, дает России больше времени для разрушений", - подчеркнул Бернс.

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По его словам, хотя в Пентагоне есть те, кто считает приоритетом сдерживание Китая, "правда в том, что если мы не остановим Россию в Украине, то она пойдет дальше на Молдову, а затем на страны Балтии".

"Это будет означать активацию пятой статьи НАТО, что обяжет США отправить не только оружие, но и американских солдат. А этого не хочет ни один американец", - добавил он.

Бернс подчеркнул, что США могут остановить это уже сейчас.

"Мы должны вооружить Украину, не для эскалации войны, а для защиты невинных людей и спасения жизней. Я буду общаться с министром (обороны. - Ред.) Хегсетом, чтобы поделиться своими опасениями с гуманитарной точки зрения. Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как это происходит. Поддержка Украины - это правильный шаг, и это также то, что на самом деле означает "Америка превыше всего", - резюмировал он.

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Автор: 

помощь (7912) США (27348) помощь и поддержка (879) Трамп Дональд (5865)


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Топ комментарии
+10
Марку Бернсу за здоровий глузд та позицію-респект...
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02.07.2025 19:37 Ответить
+8
Одна адекватна людина з шайки трамбона.
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02.07.2025 19:37 Ответить
+5
Для улюбленого українцями Ізраїля зброя є. Відчуй себе унтерменшем.
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02.07.2025 19:37 Ответить
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угу .. пуйло тримає трампона на бую
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02.07.2025 19:35 Ответить
Пуйло підтримує казнокрадів-кумів преЗедента. Через них остаточно зупиняється західна допомога.
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02.07.2025 19:38 Ответить
головне щоб твій раб трамп це зрозумів.
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02.07.2025 19:36 Ответить
раби в рпц залишились
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02.07.2025 20:13 Ответить
скумбрія з ерікою?
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02.07.2025 20:18 Ответить
Одна адекватна людина з шайки трамбона.
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02.07.2025 19:37 Ответить
Дійсно свята людина!
На відміну від цих чортей!
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02.07.2025 21:42 Ответить
Марку Бернсу за здоровий глузд та позицію-респект...
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02.07.2025 19:37 Ответить
Для улюбленого українцями Ізраїля зброя є. Відчуй себе унтерменшем.
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02.07.2025 19:37 Ответить
Схоже - Тромб , до свого духовника , взагалі не прислухається ...?
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02.07.2025 19:37 Ответить
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02.07.2025 19:37 Ответить
Союзнички. Только не наши😂.
А ведь хутина реальные союзники в отличии от наших импотентных встревоженных соплежуев.
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02.07.2025 19:40 Ответить
я не розумію принципово діалект народів росії.
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02.07.2025 19:42 Ответить
Так ты лицимер и балабол). Ты же прочитал, то что Я написал, еще и высрал какую-то дичь. Ох и клоун. Фортеця Львів?🤡.
Спеціально для тебе, венгерського западенця, Я на відміну від тебе знаю і використовую 9 мов. В тому числі спілкуюсь ними вільно з носіями! А що в тебе за плечима? 7 класів школи в якомусь забитому селі?
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02.07.2025 20:19 Ответить
так, я з села. село зветься Київ. а таких ******** як ти я знаю декілька десятків. то які ти мови знаєш окрім фєні?
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02.07.2025 21:13 Ответить
А в нас немає союзників - лише "партнери" ... до речі - що означає "партнери" хтось може пояснити ?
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02.07.2025 19:44 Ответить
партнеры это те у кого одна цель и они вместе к ней идут
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02.07.2025 19:45 Ответить
Шось Трамп цим духівником не надихається
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02.07.2025 19:44 Ответить
Крім того всього це елемент тиску на європу котра не хоче підписувати УГОДУ ТИСЯЧОЛІТТЯ ******** трампа.
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02.07.2025 20:03 Ответить
За кожну таку ,,затримку,, рижий гнидюк одержує живі гроші на своє друге призвіще Краснов.
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02.07.2025 20:10 Ответить
дякуємо, Отче !
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02.07.2025 20:14 Ответить
подібно до того, що "трамбона" перекодували Валдайські шамани куйла...?
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02.07.2025 20:15 Ответить
Качєлі якісь
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02.07.2025 20:42 Ответить
Зараз всі кинуться Трампу лизати дупу і вмовляти передумати, і він такий, ой ну раз ви так просите....

Логіка нарциса....
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02.07.2025 21:22 Ответить
 
 