Каждая задержка США с военной помощью Украине стоит жизней, пауза должна закончиться как можно скорее, - духовный советник Трампа Бернс

Каждая задержка в поставках необходимого вооружения Украине стоит человеческих жизней, а значит - временная пауза в военной поддержке со стороны США должна быть как можно быстрее завершена.

Об этом заявил духовный советник президента США Дональда Трампа американский пастор Марк Бернс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда Владимир Путин предложил "помочь" США в развязывании войны между Израилем и Ираном, президент Трамп не колебался. Он немедленно отклонил это и четко дал понять: если хотите помочь - прекратите атаковать Украину", - отметил Бернс.

Он подчеркнул, что не может быть никакого компромисса с режимом, "который бомбит гражданские цели, поджигает церкви и убивает невинных женщин и детей".

По его мнению, то, что Россия делает в Украине, - это военные преступления, и мир должен называть вещи своими именами.

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Пастор напомнил, что американский президент "доказал, что лидерство Трампа - это сила мира", и привел в пример прекращение трех глобальных конфликтов: между Израилем и Ираном, Демократической Республикой Конго и Руандой, а также между Индией и Пакистаном.

Он также напомнил, что во время встреч на саммите НАТО президент Трамп высказался о возможности дальнейшей поддержки Украины со стороны США.

"Сейчас произошла временная пауза в поставках оборонительного оружия, такого как высокоточные снаряды и ракеты Hellfire для украинских F-16. Эта пауза должна закончиться как можно скорее. Каждая задержка стоит жизней. Каждое мгновение, которое мы ждем, дает России больше времени для разрушений", - подчеркнул Бернс.

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По его словам, хотя в Пентагоне есть те, кто считает приоритетом сдерживание Китая, "правда в том, что если мы не остановим Россию в Украине, то она пойдет дальше на Молдову, а затем на страны Балтии".

"Это будет означать активацию пятой статьи НАТО, что обяжет США отправить не только оружие, но и американских солдат. А этого не хочет ни один американец", - добавил он.

Бернс подчеркнул, что США могут остановить это уже сейчас.

"Мы должны вооружить Украину, не для эскалации войны, а для защиты невинных людей и спасения жизней. Я буду общаться с министром (обороны. - Ред.) Хегсетом, чтобы поделиться своими опасениями с гуманитарной точки зрения. Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как это происходит. Поддержка Украины - это правильный шаг, и это также то, что на самом деле означает "Америка превыше всего", - резюмировал он.

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