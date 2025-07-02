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Новини допомога Україні від США Трамп призупинив допомогу Україні
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Кожна затримка США військової допомоги Україні коштує життів, пауза має завершитися якнайшвидше, - духовний радник Трампа Бернс

Духовний радник Трампа Марк Бернс

Кожна затримка у постачанні необхідного озброєння Україні коштує людських життів, а отже – тимчасова пауза у військовій підтримці з боку США має бути якнайшвидше завершена.

Про це заявив духовний радник президента США Дональда Трампа американський пастор Марк Бернс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли Володимир Путін запропонував "допомогти" США в розв’язанні війни між Ізраїлем та Іраном, президент Трамп не вагався. Він негайно відхилив це й чітко дав зрозуміти: якщо хочете допомогти – припиніть атакувати Україну", - зазначив Бернс.

Він наголосив, що не може бути жодного компромісу з режимом, "який бомбардує цивільні цілі, підпалює церкви та вбиває невинних жінок і дітей".

На його думку, те, що Росія робить в Україні — це воєнні злочини, і світ має називати речі своїми іменами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол США при НАТО Вітакер про зупинку постачання зброї Україні: Ми маємо забезпечувати власні запаси

Пастор нагадав, що американський президент "довів, що лідерство Трампа — це сила миру", і навів як приклад припинення трьох глобальних конфліктів: між Ізраїлем та Іраном, Демократичною Республікою Конго та Руандою, а також між Індією й Пакистаном.

Він також нагадав, що під час зустрічей на саміті НАТО президент Трамп висловився про можливість подальшої підтримки України з боку США.

"Наразі відбулася тимчасова пауза в постачанні оборонної зброї, такої як високоточні снаряди та ракети Hellfire для українських F-16. Ця пауза має закінчитися якомога швидше. Кожна затримка коштує життів. Кожна мить, яку ми чекаємо, дає Росії більше часу для руйнувань", - наголосив Бернс.

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За його словами, хоча в Пентагоні є ті, хто вважає пріоритетом стримування Китаю, "правда в тому, що якщо ми не зупинимо Росію в Україні — вона піде далі на Молдову, а потім на країни Балтії".

"Це означатиме активацію п’ятої статті НАТО, що зобов’яже США відправити не лише зброю, а й американських солдатів. А цього не хоче жоден американець", - додав він.

Бернс наголосив, що США мають змогу зупинити це вже зараз.

"Ми повинні озброїти Україну, не для ескалації війни, а для захисту невинних людей і порятунку життів. Я спілкуватимуся з міністром (оборони – ред.) Гегсетом, щоби поділитися своїми побоюваннями з гуманітарного погляду. Ми не можемо стояти осторонь і дивитися, як це відбувається. Підтримка України – це правильний крок, і це також те, що насправді означає "Америка понад усе", - резюмував він.

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Автор: 

допомога (8496) США (23632) допомога і підтримка (1170) Трамп Дональд (6333)


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Топ коментарі
+9
Марку Бернсу за здоровий глузд та позицію-респект...
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02.07.2025 19:37 Відповісти
+7
Одна адекватна людина з шайки трамбона.
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02.07.2025 19:37 Відповісти
+5
Для улюбленого українцями Ізраїля зброя є. Відчуй себе унтерменшем.
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02.07.2025 19:37 Відповісти
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угу .. пуйло тримає трампона на бую
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02.07.2025 19:35 Відповісти
Пуйло підтримує казнокрадів-кумів преЗедента. Через них остаточно зупиняється західна допомога.
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02.07.2025 19:38 Відповісти
головне щоб твій раб трамп це зрозумів.
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02.07.2025 19:36 Відповісти
раби в рпц залишились
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02.07.2025 20:13 Відповісти
скумбрія з ерікою?
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02.07.2025 20:18 Відповісти
Одна адекватна людина з шайки трамбона.
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02.07.2025 19:37 Відповісти
Марку Бернсу за здоровий глузд та позицію-респект...
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02.07.2025 19:37 Відповісти
Для улюбленого українцями Ізраїля зброя є. Відчуй себе унтерменшем.
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02.07.2025 19:37 Відповісти
Схоже - Тромб , до свого духовника , взагалі не прислухається ...?
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02.07.2025 19:37 Відповісти
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02.07.2025 19:37 Відповісти
Союзнички. Только не наши😂.
А ведь хутина реальные союзники в отличии от наших импотентных встревоженных соплежуев.
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02.07.2025 19:40 Відповісти
я не розумію принципово діалект народів росії.
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02.07.2025 19:42 Відповісти
Так ты лицимер и балабол). Ты же прочитал, то что Я написал, еще и высрал какую-то дичь. Ох и клоун. Фортеця Львів?🤡.
Спеціально для тебе, венгерського западенця, Я на відміну від тебе знаю і використовую 9 мов. В тому числі спілкуюсь ними вільно з носіями! А що в тебе за плечима? 7 класів школи в якомусь забитому селі?
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02.07.2025 20:19 Відповісти
А в нас немає союзників - лише "партнери" ... до речі - що означає "партнери" хтось може пояснити ?
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02.07.2025 19:44 Відповісти
партнеры это те у кого одна цель и они вместе к ней идут
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02.07.2025 19:45 Відповісти
Шось Трамп цим духівником не надихається
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02.07.2025 19:44 Відповісти
Крім того всього це елемент тиску на європу котра не хоче підписувати УГОДУ ТИСЯЧОЛІТТЯ ******** трампа.
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02.07.2025 20:03 Відповісти
За кожну таку ,,затримку,, рижий гнидюк одержує живі гроші на своє друге призвіще Краснов.
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02.07.2025 20:10 Відповісти
дякуємо, Отче !
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02.07.2025 20:14 Відповісти
подібно до того, що "трамбона" перекодували Валдайські шамани куйла...?
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02.07.2025 20:15 Відповісти
Качєлі якісь
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02.07.2025 20:42 Відповісти
 
 