Кожна затримка США військової допомоги Україні коштує життів, пауза має завершитися якнайшвидше, - духовний радник Трампа Бернс

Кожна затримка у постачанні необхідного озброєння Україні коштує людських життів, а отже – тимчасова пауза у військовій підтримці з боку США має бути якнайшвидше завершена.

Про це заявив духовний радник президента США Дональда Трампа американський пастор Марк Бернс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли Володимир Путін запропонував "допомогти" США в розв’язанні війни між Ізраїлем та Іраном, президент Трамп не вагався. Він негайно відхилив це й чітко дав зрозуміти: якщо хочете допомогти – припиніть атакувати Україну", - зазначив Бернс.

Він наголосив, що не може бути жодного компромісу з режимом, "який бомбардує цивільні цілі, підпалює церкви та вбиває невинних жінок і дітей".

На його думку, те, що Росія робить в Україні — це воєнні злочини, і світ має називати речі своїми іменами.

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Пастор нагадав, що американський президент "довів, що лідерство Трампа — це сила миру", і навів як приклад припинення трьох глобальних конфліктів: між Ізраїлем та Іраном, Демократичною Республікою Конго та Руандою, а також між Індією й Пакистаном.

Він також нагадав, що під час зустрічей на саміті НАТО президент Трамп висловився про можливість подальшої підтримки України з боку США.

"Наразі відбулася тимчасова пауза в постачанні оборонної зброї, такої як високоточні снаряди та ракети Hellfire для українських F-16. Ця пауза має закінчитися якомога швидше. Кожна затримка коштує життів. Кожна мить, яку ми чекаємо, дає Росії більше часу для руйнувань", - наголосив Бернс.

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За його словами, хоча в Пентагоні є ті, хто вважає пріоритетом стримування Китаю, "правда в тому, що якщо ми не зупинимо Росію в Україні — вона піде далі на Молдову, а потім на країни Балтії".

"Це означатиме активацію п’ятої статті НАТО, що зобов’яже США відправити не лише зброю, а й американських солдатів. А цього не хоче жоден американець", - додав він.

Бернс наголосив, що США мають змогу зупинити це вже зараз.

"Ми повинні озброїти Україну, не для ескалації війни, а для захисту невинних людей і порятунку життів. Я спілкуватимуся з міністром (оборони – ред.) Гегсетом, щоби поділитися своїми побоюваннями з гуманітарного погляду. Ми не можемо стояти осторонь і дивитися, як це відбувається. Підтримка України – це правильний крок, і це також те, що насправді означає "Америка понад усе", - резюмував він.

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