Посол США при НАТО Вітакер про зупинку постачання зброї Україні: Ми маємо забезпечувати власні запаси
США зупинили поставки деяких видів озброєння Україні, щоб "забезпечити власні запаси".
Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер в ефірі Fox Business, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Так виглядає "Америка понад усе". Ми маємо бути впевнені, що у нас достатньо озброєння, ракет та систем ППО - стратегічних можливостей для прояву сили. Ми маємо бути впевнені, що ми зможемо показати власні можливості на полі бою", - заявив дипломат.
Вітакер нагадав, що всі бачили можливості США, коли американські бомбардувальники B-2 скинули високоточні бомби на іранські ядерні об'єкти.
Представник США в НАТО додав, що Штати мають бути впевнені в тому, що у них є "все необхідне для захисту себе в будь-який момент".
США призупинили допомогу Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.
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Володимир Зеленський повинен подати у відставку.
Його невміле, нерозумне і недалекоглядне керівництво вчергове привело до чергового провалу на цей раз у постачанні зброї. І ці катастрофи стосуються буквально всього, до чого він причетний.
Я не маю жодних сумнівів в тому, ким є Трамп і в чому справжня причина його рішення, але в цьому випадку ми маємо також абсолютний провал ініційованої Зеленським ресурсної угоди, нібито в обмін на зброю і захист. Відібрати в українців ресурси на покоління вперед, а де зброя, де захист?
Це повний провал Зеленського, за який він повинен заплатити.
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