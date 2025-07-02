Посол США при НАТО Вітакер про зупинку постачання зброї Україні: Ми маємо забезпечувати власні запаси

США зупинили поставки деяких видів озброєння Україні, щоб "забезпечити власні запаси".

Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер в ефірі Fox Business, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Так виглядає "Америка понад усе". Ми маємо бути впевнені, що у нас достатньо озброєння, ракет та систем ППО - стратегічних можливостей для прояву сили. Ми маємо бути впевнені, що ми зможемо показати власні можливості на полі бою", - заявив дипломат.

Вітакер нагадав, що всі бачили можливості США, коли американські бомбардувальники B-2 скинули високоточні бомби на іранські ядерні об'єкти.

Представник США в НАТО додав, що Штати мають бути впевнені в тому, що у них є "все необхідне для захисту себе в будь-який момент".

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

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