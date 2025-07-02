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Новини допомога Україні від США Трамп призупинив допомогу Україні
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Посол США при НАТО Вітакер про зупинку постачання зброї Україні: Ми маємо забезпечувати власні запаси

Метью Вітакер про допомогу від США

США зупинили поставки деяких видів озброєння Україні, щоб "забезпечити власні запаси".

Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер в ефірі Fox Business, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Так виглядає "Америка понад усе". Ми маємо бути впевнені, що у нас достатньо озброєння, ракет та систем ППО - стратегічних можливостей для прояву сили. Ми маємо бути впевнені, що ми зможемо показати власні можливості на полі бою", - заявив дипломат.

Вітакер нагадав, що всі бачили можливості  США, коли американські бомбардувальники B-2 скинули високоточні бомби на іранські ядерні об'єкти.

Представник США в НАТО додав, що Штати мають бути впевнені в тому, що у них є "все необхідне для захисту себе в будь-який момент".

Читайте також: Сигнал очевидний: Вашингтон виходить з війни в Україні, - NYT

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Читайте також: Частина оборонної допомоги від США була зупинена на шляху до України, - FT

Автор: 

допомога (8496) США (23632) Вітакер Метью (7)


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Топ коментарі
+19
Схоже, що дідусь Байден був останнім адекватним політиком в Гамериці.
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02.07.2025 19:00 Відповісти
+14
То повертайте ЯЗ підари!!!(
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02.07.2025 19:03 Відповісти
+11
Трамп почав знімати санкції з росії, це зрада світового масштабу
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02.07.2025 18:59 Відповісти
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Трамп почав знімати санкції з росії, це зрада світового масштабу
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02.07.2025 18:59 Відповісти
Саме тому усі хто тут на форумі або у реальному житті підтримують пуделя кремля трампа - то вороги України
І чинити з ними треба відповідно
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02.07.2025 19:07 Відповісти
💯👍
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02.07.2025 19:10 Відповісти
Схоже, що дідусь Байден був останнім адекватним політиком в Гамериці.
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02.07.2025 19:00 Відповісти
Шкода , що більшість це зрозуміла лише після того , як Байден пішов
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02.07.2025 19:08 Відповісти
Ні розуму ні Фантазії - навіть збрехати не вміє - команда дебілів
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02.07.2025 19:03 Відповісти
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02.07.2025 19:12 Відповісти
Пасьол? Де мир, дружба, РАКЕТИ?
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02.07.2025 19:03 Відповісти
То повертайте ЯЗ підари!!!(
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02.07.2025 19:03 Відповісти
Самі вони нічого вертати не будуть, а ось ми маємо створити ядерну та хімічну зброю, а ще треба розірвати ганебну угоду про ресурси.
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02.07.2025 19:18 Відповісти
Хто дозволить??? маю на увазі яз, шляхом ірану?
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02.07.2025 19:35 Відповісти
Хто давав дозвіл сша, ізраїлю, пакистану, індії, китаю, кндр? Досить мислити цими рабськими категоріями.
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02.07.2025 19:40 Відповісти
Це-шиза...
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02.07.2025 20:13 Відповісти
Вибачте, чи є у вас аргументи проти?
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02.07.2025 20:24 Відповісти
Ага, треба і негайно.
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02.07.2025 20:23 Відповісти
Це частина геніальної угоди Трампа "Іран на Україну". Як і все геніальне у трампа кацапи продали йому повітря, бо все одно нічим допомогти друзякам не могли, а отримали реальне припинення допомоги Україні на якій обламують зуби четвертий рік.
Все просто...
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02.07.2025 19:09 Відповісти
Бомби, що вони скинули на Іран, вони нам все одно не дадуть. Несуть ахінею, як Путін. Рішення американських рюріков були приняті давно, ще до візита зелькі в Білий дім. Навіть отриманий Бубочкой за ресурси собачій хрін нам не допоможе. Буде балістика на Москву, всі срані ковбої побіжуть до нас, але зараз посрать їм на Украину та зеленого балабола.
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02.07.2025 19:10 Відповісти
Ненажерливі щоб вас рознесло від власних запасів! Оце такий форпост демократії світу-головне дбати про власні запаси
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02.07.2025 19:12 Відповісти
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02.07.2025 19:15 Відповісти
Ля...хтось справді вірить що проблема у "запасах"?
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02.07.2025 19:17 Відповісти
США такой же гной как и рашка! Они нас разделили и кинули, без земли, без ресурсов и без людей оставили. Теперь по плану растянут на части. А вы и дальше надейтесь на перемоги блд. Ребят жалко, столько загубить людей ради.....
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02.07.2025 19:15 Відповісти
Каво ето раздєлілі? С кєм?
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02.07.2025 19:16 Відповісти
Территории нашей страны, разделили с рашкой.
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02.07.2025 19:21 Відповісти
Гнилой союзник США. Предадут как Камбоджу в 1964, Вьетнам в 1972? ( если не ошибаюсь с датой), Афганистан...
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02.07.2025 19:17 Відповісти
Ато мексиканськи работяги та канадськи фермери нападуть....
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02.07.2025 19:18 Відповісти
Mason Lemberg

Володимир Зеленський повинен подати у відставку.

Його невміле, нерозумне і недалекоглядне керівництво вчергове привело до чергового провалу на цей раз у постачанні зброї. І ці катастрофи стосуються буквально всього, до чого він причетний.

Я не маю жодних сумнівів в тому, ким є Трамп і в чому справжня причина його рішення, але в цьому випадку ми маємо також абсолютний провал ініційованої Зеленським ресурсної угоди, нібито в обмін на зброю і захист. Відібрати в українців ресурси на покоління вперед, а де зброя, де захист?

Це повний провал Зеленського, за який він повинен заплатити.

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%96%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D1%83%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZWGNE9RcnS1Du7ZbturyUG7JpLG3trbk8Z2oD2BpAY9mDberIe_d8QrR2vP_FHweEFLXHONvHcoM6T8_JfoqpcUWmRZyUZyFE28GiLOsVPNFl1XuzkfnarDOWyLYMpR8fLbQPeUf-xDbR1g9FpxWAr_&__tn__=*NK-R #Ідітьусраку
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02.07.2025 19:23 Відповісти
все- конец
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02.07.2025 19:30 Відповісти
Так виглядає "Америка понад усе" - сказав трампіст, і як засунув путінського пісюнчика собі в гланди...
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02.07.2025 19:31 Відповісти
Хер с вами. Значит, тему с ископаемыми тоже закрыть: извините, дорогие, мы тут посчитали, выяснилось, что самим не хватает. Так выглядит "Украина превыше всего"
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02.07.2025 19:32 Відповісти
З самого початку тема з копалинами була закрита: трамп ніколи не влазить у щось, що треба чекати роками. Він хотів як колоніст віджати вже існуючі розроблені місця видобутку, щоб одразу брати кеш. Не прокатило.
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02.07.2025 20:30 Відповісти
Посол США при НАТО Вітакер про зупинку постачання зброї Україні: РОССИЯ ВПЕРЕД!!!
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02.07.2025 19:35 Відповісти
США як і Рашка витерли зад Будапештським меморандумом. Чи вистачить у зе-мудаків відновити ядерну зброю в Україні?
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02.07.2025 19:45 Відповісти
Це виглядає так, як коли у сусіда палає пожежа, а хтось біжить з відрами з водою, раптом на півдорозі зупиняється, розвертається і чимдуж біжить додому з криком: "Сусіде, викручуйся сам, а в мене вдома квіти не политі!".
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02.07.2025 20:00 Відповісти
Невже на Канаду чи Гренландію нападати зібрались, якщо запаси починають накопичувати. Чи війну з індіанцями за резервації?
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02.07.2025 20:08 Відповісти
Україні варто негайно виготовити і поставити на бойове чергування хоч з 10 ток МБР НАЦІЛЕНИХ НА США І 3,14ДЕРАЦІЮ
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02.07.2025 20:20 Відповісти
What a pussy... 🤦‍♂️
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02.07.2025 20:20 Відповісти
 
 