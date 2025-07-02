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Новини Трамп призупинив допомогу Україні
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Сигнал очевидний: Вашингтон виходить з війни в Україні, - NYT

США призупинили допомогу Україні. Що кажуть ЗМІ

Наразі незрозуміло, як сильно вплине на фронт рішення США призупинити поставки допомоги Україні.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

"Хоча неясно, скільки саме озброєння було включено (у перелік озброєння, поставку якого призупинять. - Ред.) і як скоро пауза буде відчутна на полі бою, сигнал здається очевидним: Вашингтон виходить з війни", - пише видання.

Журналісти зазначають, що наразі незрозуміло, наскільки сильно пауза в постачанні з США вплине на Україну, що отримує зброю з Європи та виготовляє її самостійно.

"Це вже друга пауза з моменту повернення президента Трампа на посаду. У березні Білий дім ненадовго призупинив всю військову допомогу Україні після напруженої зустрічі між паном Трампом та президентом Володимиром Зеленським", - йдеться в матеріалі.

Журналісти наголосили, що це відбувається в особливо небезпечний для України час, оскільки РФ щодня масштабно атакує Україну, зокрема балістичними ракетами, які може перехопити лише Patriot.

Читайте: Латвія надасть Україні 42 бронетранспортери Patria

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Читайте: Відсутність нових санкцій від Трампа допомагає Росії налагодити імпорт обладнання і чипів для ракет, – NYT

Автор: 

допомога (8496) США (23632)


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Топ коментарі
+33
Риже мурло і не заходило у війну. Ця падаль мріє про знищення Неньки не менше за пуйла.
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02.07.2025 15:34 Відповісти
+20
трамп мечется между маском и ******, а в перерывах выпускает духи именем себя любимого
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02.07.2025 15:31 Відповісти
+19
Ох ща гівно полиється на штати і на Трампа зокрема, при цьому багато хто замовчуватиме питання щодо нашого озброєння, Паляниць, Пеклів всяких, мільйона дронів в мільйоні дерев, 3 000 ракет і так далі. Виявляється мультиками і обіцянками потужного не прям виходить воювати, все ж таки треба щось реальне, працююче і у великих кількостях
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02.07.2025 15:32 Відповісти
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То були добрі заходи для телемарафону. А заходів для країни в війні ми приймали.
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02.07.2025 16:31 Відповісти
А свою домашню роботу українці виконали? Хто зараз у владі? Той, хто хотів злити ВСЮ Україну у 2022му? Той, хто зараз фактично узурпував влажу? То хто українцям дохтор?
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02.07.2025 16:01 Відповісти
У вас є рецепт, що робити з зекомандою? Особисто мені потрібна влада, яка почне роботи зі створення ядерної та хімічної зброї, але не уявляю, як привести таких людей до влади.
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02.07.2025 16:28 Відповісти
А біологічну ви забули?))
Влада, хочаб, має не зраджувати і не красти. А фахівців-зброярів у нас достатньо.
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02.07.2025 16:44 Відповісти
Біологічну зброю складно виробляти, а летальність сумнівна. Умовний VX та ботулотоксин краще - легко виробляти та зберігати, декількох кілограмів достатньо аби знищити мацкву.
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02.07.2025 16:52 Відповісти
потужному гундосу ще не дійшло, чи навмсно таке робить, не міняє послицю в США і не направляє туди людей з якими там будуть спілкуватись, бо про послиню вже однозначно дали зрозуміти, що для неї двері закриті, як і для дермаків усяких.
це все провал зовнішньої політики і відносин із США. у них є свої правила і вони хочуть, щоб було по їхньому, якщо на зустріч з президентом треба йти в костюмі значить в костюмі, а не светрі поношеному, якщо послицю послали і закрили перед нею двері, то треба іншого, який вміє розмовляти, а не тільки ресторани відкривати і рекламувати.
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02.07.2025 16:02 Відповісти
Головні помилки були зроблені ще до офіційного проголошення Трампа президентом, коли Шашличний повчав його в різних інтерв'ю і виступах, а рижий нічого не забув
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02.07.2025 16:17 Відповісти
А чи не забагато вони хочуть? Чомусь прем'єр -міністр Індії Моді весь час на дипломатичних зустрічах буває одягненим в національний індійський одяг і хрен він ложив і на Трампа і на всіх інших, бо за ним велика держава Індія. Просто у америкосів високопарне, зневажливе відношення до всіх інших. Але це проблема самих америкосів. І вона проявляється, доки америкос не нарвався на рівного. Так Трамп наставив роги на товариша Сі і пішов бодатися, доки Сі не обломав йому роги. Тепер Трампу вже нічого на Сі наставляти.
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02.07.2025 17:01 Відповісти
"Сигнал очевидний: Вашингтон" перейшов на сторону Кремля
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02.07.2025 16:04 Відповісти
Не пойняв. 🤔 То зу тріч Зєлєнского з Трампом на полях НАТО у Гаазі не була "потужною", "чудовою" і "успішною", як нам оце тут малювали? 😲 А може Зєлєр кій просив Трампа саме про це, щоб швидше і легше під пуцина лягти? 😲 Ох вже ці омано-стамбульські договірняки!
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02.07.2025 16:05 Відповісти
То були новини телемарафону.
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02.07.2025 16:29 Відповісти
Ну от і подивимося, як "коаліція рішучих" замінить США у постачанні зброї.
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02.07.2025 16:06 Відповісти
кто ещё считает, что рыжий не русский шпион?
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02.07.2025 16:06 Відповісти
Президент Трамп своїй посаді явно завдячує кримінальному злочинцю Путлеру. Тепер відпрацьовує. Результат виборів в США нагадує результат останніх виборів в Україні. Потім
Путлер 2 роки чекав щоб зелена більшість видалила з Конституції про вступ в ЄС і НАТО. Потім зрозумів, що не проходить і почав війну на знищення України.
Ось що вас чекає, нешановні виборці:
https://www.youtube.com/watch?v=tE-mztyanDQ&t=22s&pp=ygUl0YPQutGA0LDQuNC90YbRiyDQvdCw0Lwg0L3QtSDRgNCw0LTRiw%3D%3D
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02.07.2025 16:11 Відповісти
"ТРАМП".ЯК І *****- ВОРОГ УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ...
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02.07.2025 16:13 Відповісти
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02.07.2025 16:13 Відповісти
Гарантії потрібни тільки для членів ОП. Вони бояться свого народу.
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02.07.2025 16:28 Відповісти
Нехай виходять, давно пора, з них користі останнім часом ніякої! Україна повинна вийти з будь-яких переговорів і зосередитись на звільненні території та закінченні війни!
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02.07.2025 16:14 Відповісти
Офігєнні в нас партнери. Сциклива Європа, кидали-США. І жодного союзника, з союзним договором про військову допомогу. А на чолі країни - дегенерати, брехуни, мерзотники, крадії і мародери, які крім висерів про потужну незламність не здатні ні до чого, особливо - критичного менеджменту і дипломатії.
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02.07.2025 16:19 Відповісти
Європа стане зараз більше договороспроможная.
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02.07.2025 16:26 Відповісти
учитывая что Стингер не противтанковый - насколько стоит доверять статье???
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02.07.2025 16:23 Відповісти
Якщо Зеленський не змінює курс внутрішньої політики України, не прибирає Єрмака, то США припиняю допомогу .
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02.07.2025 16:24 Відповісти
ага,а якби прибрали дєрьмака то допомога хлинула б рікою, сам хоч в це віриш?
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02.07.2025 18:10 Відповісти
Як кажуть - піпець підкрався не замітно але давно очікувано. А ЗЕбандити продовжують грабувати як ні в чому не бувало - кажуть бандит веніславський квартирою за мільйони доларів обзавівся в Дубаї і ларьочник продовжує "рулити" як ні в чому не бувало а американці не сліпі вони це все бачать і роблять висновки.
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02.07.2025 16:29 Відповісти
В такому випадку Україна вже точно поверне собі ядерну зброю.
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02.07.2025 16:32 Відповісти
Це нереально, ні Захід, ні Путлер не дадуть цього зробити, та й нема спеціалістів і грошей.
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02.07.2025 16:35 Відповісти
Шановні а вам Трамп щось винен?Теоретично так -але америкоси ті ще мудаки.Так що язик у сраку і кожен допомагає ЗСУ чим може.Якщо тільки плескати язиком то толку не буде.На рахунок вибору президента то ядумаю що тут є і ті що Кравчука з Кучмою обирали а все почалося тоді
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02.07.2025 16:59 Відповісти
очєвидно чо Геноцид українців був запланований штатами з 1917 року ланцюг знищень. Ядерку відібрали і передали расії саме з плануванням саме такої війни.
Питання до Зеленського чому ті чиї підписи під Будапештом ще не в тюрязі з конфіскацією.
Це тіки підтвержує іноземну організацію всього що твориться.
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02.07.2025 17:17 Відповісти
От в чому схожі Байден і Порох - демократично профукали саму демократію... Без лементуи й пилу, так би мовити. Під аплодісменти Білих Пальт бо "демократія це процедура,"!!!!!
Не знаю як правильно було чинити тоді, але давно очевидно що можливості і ресурси втрачені
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02.07.2025 17:34 Відповісти
саме так
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02.07.2025 17:45 Відповісти
Риже уйо..щє вже в відкриту допомага хху...лу, це факт, і всі ці ********** ойвропейці такі самі , бо справжньої допомога не отримаємо ми ні від Франції ні від Ге рманії, а про Великобританію чі Італію і взагалі, про Польщу чекати недочекаємося, от така ..уйня малята, дорослі хлопці і дівчата)
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02.07.2025 17:36 Відповісти
Очевидно це натяк на те що не всі надра Юля Свириденко переписали на США 30 квітня 2025 року. За рідкоземельними металами тепер треба подарувать дружньому американському народу і нафту, газ, вуголь, грунт, воду, повітря і сало.
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02.07.2025 17:38 Відповісти
это не американцы виноваты а рыжий ***** завербованный ещё совком!чтоб он сдох на пару с ******!
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02.07.2025 17:51 Відповісти
"сигнал здається очевидним". А може це лише здається. А може і не було сигналу. Якісна журналістика, потужні новини.
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02.07.2025 18:05 Відповісти
Цiкаво послухати зараз "позитивну" блогерню яка з пiной у рота розповiдала шо в разi вiдмови прутiна вiд перемiр'я трумп завалить Україну зброєю...авжеж,тiльки не завалив а навалив....повнi кiшенi...
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02.07.2025 18:06 Відповісти
А якже лiтiй, чугунiй?
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02.07.2025 18:10 Відповісти
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