Сигнал очевидний: Вашингтон виходить з війни в Україні, - NYT

Наразі незрозуміло, як сильно вплине на фронт рішення США призупинити поставки допомоги Україні.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

"Хоча неясно, скільки саме озброєння було включено (у перелік озброєння, поставку якого призупинять. - Ред.) і як скоро пауза буде відчутна на полі бою, сигнал здається очевидним: Вашингтон виходить з війни", - пише видання.

Журналісти зазначають, що наразі незрозуміло, наскільки сильно пауза в постачанні з США вплине на Україну, що отримує зброю з Європи та виготовляє її самостійно.

"Це вже друга пауза з моменту повернення президента Трампа на посаду. У березні Білий дім ненадовго призупинив всю військову допомогу Україні після напруженої зустрічі між паном Трампом та президентом Володимиром Зеленським", - йдеться в матеріалі.

Журналісти наголосили, що це відбувається в особливо небезпечний для України час, оскільки РФ щодня масштабно атакує Україну, зокрема балістичними ракетами, які може перехопити лише Patriot.

Читайте: Латвія надасть Україні 42 бронетранспортери Patria

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Читайте: Відсутність нових санкцій від Трампа допомагає Росії налагодити імпорт обладнання і чипів для ракет, – NYT