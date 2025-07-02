Сигнал очевидний: Вашингтон виходить з війни в Україні, - NYT
Наразі незрозуміло, як сильно вплине на фронт рішення США призупинити поставки допомоги Україні.
Про це йдеться в матеріалі The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
"Хоча неясно, скільки саме озброєння було включено (у перелік озброєння, поставку якого призупинять. - Ред.) і як скоро пауза буде відчутна на полі бою, сигнал здається очевидним: Вашингтон виходить з війни", - пише видання.
Журналісти зазначають, що наразі незрозуміло, наскільки сильно пауза в постачанні з США вплине на Україну, що отримує зброю з Європи та виготовляє її самостійно.
"Це вже друга пауза з моменту повернення президента Трампа на посаду. У березні Білий дім ненадовго призупинив всю військову допомогу Україні після напруженої зустрічі між паном Трампом та президентом Володимиром Зеленським", - йдеться в матеріалі.
Журналісти наголосили, що це відбувається в особливо небезпечний для України час, оскільки РФ щодня масштабно атакує Україну, зокрема балістичними ракетами, які може перехопити лише Patriot.
США призупинили допомогу Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.
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Влада, хочаб, має не зраджувати і не красти. А фахівців-зброярів у нас достатньо.
це все провал зовнішньої політики і відносин із США. у них є свої правила і вони хочуть, щоб було по їхньому, якщо на зустріч з президентом треба йти в костюмі значить в костюмі, а не светрі поношеному, якщо послицю послали і закрили перед нею двері, то треба іншого, який вміє розмовляти, а не тільки ресторани відкривати і рекламувати.
Путлер 2 роки чекав щоб зелена більшість видалила з Конституції про вступ в ЄС і НАТО. Потім зрозумів, що не проходить і почав війну на знищення України.
Ось що вас чекає, нешановні виборці:
https://www.youtube.com/watch?v=tE-mztyanDQ&t=22s&pp=ygUl0YPQutGA0LDQuNC90YbRiyDQvdCw0Lwg0L3QtSDRgNCw0LTRiw%3D%3D
Питання до Зеленського чому ті чиї підписи під Будапештом ще не в тюрязі з конфіскацією.
Це тіки підтвержує іноземну організацію всього що твориться.
Не знаю як правильно було чинити тоді, але давно очевидно що можливості і ресурси втрачені