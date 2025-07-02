Сигнал очевиден: Вашингтон выходит из войны в Украине, – NYT

Пока непонятно, как сильно повлияет на фронт решение США приостановить поставки помощи Украине.

Об этом говорится в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

"Хотя неясно, сколько именно вооружения было включено (в перечень вооружения, поставку которого приостановят. - Ред.) и как скоро пауза будет ощутима на поле боя, сигнал кажется очевидным: Вашингтон выходит из войны", - пишет издание.

Журналисты отмечают, что пока непонятно, насколько сильно пауза в поставках из США повлияет на Украину, которая получает оружие из Европы и производит его самостоятельно.

"Это уже вторая пауза с момента возвращения президента Трампа на должность. В марте Белый дом ненадолго приостановил всю военную помощь Украине после напряженной встречи между господином Трампом и президентом Владимиром Зеленским", - говорится в материале.

Журналисты отметили, что это происходит в особо опасное для Украины время, поскольку РФ ежедневно масштабно атакует Украину, в частности - баллистическими ракетами, которые может перехватить только Patriot.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете - интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

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