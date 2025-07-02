Сигнал очевиден: Вашингтон выходит из войны в Украине, – NYT
Пока непонятно, как сильно повлияет на фронт решение США приостановить поставки помощи Украине.
Об этом говорится в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
"Хотя неясно, сколько именно вооружения было включено (в перечень вооружения, поставку которого приостановят. - Ред.) и как скоро пауза будет ощутима на поле боя, сигнал кажется очевидным: Вашингтон выходит из войны", - пишет издание.
Журналисты отмечают, что пока непонятно, насколько сильно пауза в поставках из США повлияет на Украину, которая получает оружие из Европы и производит его самостоятельно.
"Это уже вторая пауза с момента возвращения президента Трампа на должность. В марте Белый дом ненадолго приостановил всю военную помощь Украине после напряженной встречи между господином Трампом и президентом Владимиром Зеленским", - говорится в материале.
Журналисты отметили, что это происходит в особо опасное для Украины время, поскольку РФ ежедневно масштабно атакует Украину, в частности - баллистическими ракетами, которые может перехватить только Patriot.
США приостановили помощь Украине
Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете - интересы США.
Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.
В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.
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Чи то трохи не те?
"Саміт миру" теж був, на який немало фінансових ресурсів витратили... Хтось відповідатиме за розбазарювання коштів під час війни?
Влада, хочаб, має не зраджувати і не красти. А фахівців-зброярів у нас достатньо.
це все провал зовнішньої політики і відносин із США. у них є свої правила і вони хочуть, щоб було по їхньому, якщо на зустріч з президентом треба йти в костюмі значить в костюмі, а не светрі поношеному, якщо послицю послали і закрили перед нею двері, то треба іншого, який вміє розмовляти, а не тільки ресторани відкривати і рекламувати.
Путлер 2 роки чекав щоб зелена більшість видалила з Конституції про вступ в ЄС і НАТО. Потім зрозумів, що не проходить і почав війну на знищення України.
Ось що вас чекає, нешановні виборці:
https://www.youtube.com/watch?v=tE-mztyanDQ&t=22s&pp=ygUl0YPQutGA0LDQuNC90YbRiyDQvdCw0Lwg0L3QtSDRgNCw0LTRiw%3D%3D
Питання до Зеленського чому ті чиї підписи під Будапештом ще не в тюрязі з конфіскацією.
Це тіки підтвержує іноземну організацію всього що твориться.
Не знаю як правильно було чинити тоді, але давно очевидно що можливості і ресурси втрачені