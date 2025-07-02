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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Сигнал очевиден: Вашингтон выходит из войны в Украине, – NYT

США приостановили помощь Украине. Что говорят СМИ

Пока непонятно, как сильно повлияет на фронт решение США приостановить поставки помощи Украине.

Об этом говорится в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

"Хотя неясно, сколько именно вооружения было включено (в перечень вооружения, поставку которого приостановят. - Ред.) и как скоро пауза будет ощутима на поле боя, сигнал кажется очевидным: Вашингтон выходит из войны", - пишет издание.

Журналисты отмечают, что пока непонятно, насколько сильно пауза в поставках из США повлияет на Украину, которая получает оружие из Европы и производит его самостоятельно.

"Это уже вторая пауза с момента возвращения президента Трампа на должность. В марте Белый дом ненадолго приостановил всю военную помощь Украине после напряженной встречи между господином Трампом и президентом Владимиром Зеленским", - говорится в материале.

Журналисты отметили, что это происходит в особо опасное для Украины время, поскольку РФ ежедневно масштабно атакует Украину, в частности - баллистическими ракетами, которые может перехватить только Patriot.

Также читайте: Ракеты для Patriot, Stinger и HIMARS, 155-мм артснаряды: СМИ узнали, какую помощь Украине временно заблокировал Пентагон

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете - интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Читайте: Отсутствие новых санкций от Трампа помогает России наладить импорт оборудования и чипов для ракет, - NYT

Автор: 

помощь (7912) США (27348)


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Топ комментарии
+33
Риже мурло і не заходило у війну. Ця падаль мріє про знищення Неньки не менше за пуйла.
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02.07.2025 15:34 Ответить
+20
трамп мечется между маском и ******, а в перерывах выпускает духи именем себя любимого
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02.07.2025 15:31 Ответить
+19
Ох ща гівно полиється на штати і на Трампа зокрема, при цьому багато хто замовчуватиме питання щодо нашого озброєння, Паляниць, Пеклів всяких, мільйона дронів в мільйоні дерев, 3 000 ракет і так далі. Виявляється мультиками і обіцянками потужного не прям виходить воювати, все ж таки треба щось реальне, працююче і у великих кількостях
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02.07.2025 15:32 Ответить
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Так в України ж є низка "безпекових угод", що Зеленський напідписував у 2023-24-х роках.

Чи то трохи не те?

"Саміт миру" теж був, на який немало фінансових ресурсів витратили... Хтось відповідатиме за розбазарювання коштів під час війни?
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02.07.2025 15:56 Ответить
То були добрі заходи для телемарафону. А заходів для країни в війні ми приймали.
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02.07.2025 16:31 Ответить
А свою домашню роботу українці виконали? Хто зараз у владі? Той, хто хотів злити ВСЮ Україну у 2022му? Той, хто зараз фактично узурпував влажу? То хто українцям дохтор?
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02.07.2025 16:01 Ответить
У вас є рецепт, що робити з зекомандою? Особисто мені потрібна влада, яка почне роботи зі створення ядерної та хімічної зброї, але не уявляю, як привести таких людей до влади.
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02.07.2025 16:28 Ответить
А біологічну ви забули?))
Влада, хочаб, має не зраджувати і не красти. А фахівців-зброярів у нас достатньо.
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02.07.2025 16:44 Ответить
Біологічну зброю складно виробляти, а летальність сумнівна. Умовний VX та ботулотоксин краще - легко виробляти та зберігати, декількох кілограмів достатньо аби знищити мацкву.
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02.07.2025 16:52 Ответить
потужному гундосу ще не дійшло, чи навмсно таке робить, не міняє послицю в США і не направляє туди людей з якими там будуть спілкуватись, бо про послиню вже однозначно дали зрозуміти, що для неї двері закриті, як і для дермаків усяких.
це все провал зовнішньої політики і відносин із США. у них є свої правила і вони хочуть, щоб було по їхньому, якщо на зустріч з президентом треба йти в костюмі значить в костюмі, а не светрі поношеному, якщо послицю послали і закрили перед нею двері, то треба іншого, який вміє розмовляти, а не тільки ресторани відкривати і рекламувати.
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02.07.2025 16:02 Ответить
Головні помилки були зроблені ще до офіційного проголошення Трампа президентом, коли Шашличний повчав його в різних інтерв'ю і виступах, а рижий нічого не забув
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02.07.2025 16:17 Ответить
А чи не забагато вони хочуть? Чомусь прем'єр -міністр Індії Моді весь час на дипломатичних зустрічах буває одягненим в національний індійський одяг і хрен він ложив і на Трампа і на всіх інших, бо за ним велика держава Індія. Просто у америкосів високопарне, зневажливе відношення до всіх інших. Але це проблема самих америкосів. І вона проявляється, доки америкос не нарвався на рівного. Так Трамп наставив роги на товариша Сі і пішов бодатися, доки Сі не обломав йому роги. Тепер Трампу вже нічого на Сі наставляти.
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02.07.2025 17:01 Ответить
"Сигнал очевидний: Вашингтон" перейшов на сторону Кремля
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02.07.2025 16:04 Ответить
Не пойняв. 🤔 То зу тріч Зєлєнского з Трампом на полях НАТО у Гаазі не була "потужною", "чудовою" і "успішною", як нам оце тут малювали? 😲 А може Зєлєр кій просив Трампа саме про це, щоб швидше і легше під пуцина лягти? 😲 Ох вже ці омано-стамбульські договірняки!
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02.07.2025 16:05 Ответить
То були новини телемарафону.
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02.07.2025 16:29 Ответить
Ну от і подивимося, як "коаліція рішучих" замінить США у постачанні зброї.
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02.07.2025 16:06 Ответить
кто ещё считает, что рыжий не русский шпион?
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02.07.2025 16:06 Ответить
Президент Трамп своїй посаді явно завдячує кримінальному злочинцю Путлеру. Тепер відпрацьовує. Результат виборів в США нагадує результат останніх виборів в Україні. Потім
Путлер 2 роки чекав щоб зелена більшість видалила з Конституції про вступ в ЄС і НАТО. Потім зрозумів, що не проходить і почав війну на знищення України.
Ось що вас чекає, нешановні виборці:
https://www.youtube.com/watch?v=tE-mztyanDQ&t=22s&pp=ygUl0YPQutGA0LDQuNC90YbRiyDQvdCw0Lwg0L3QtSDRgNCw0LTRiw%3D%3D
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02.07.2025 16:11 Ответить
"ТРАМП".ЯК І *****- ВОРОГ УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ...
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02.07.2025 16:13 Ответить
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02.07.2025 16:13 Ответить
Гарантії потрібни тільки для членів ОП. Вони бояться свого народу.
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02.07.2025 16:28 Ответить
Нехай виходять, давно пора, з них користі останнім часом ніякої! Україна повинна вийти з будь-яких переговорів і зосередитись на звільненні території та закінченні війни!
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02.07.2025 16:14 Ответить
Офігєнні в нас партнери. Сциклива Європа, кидали-США. І жодного союзника, з союзним договором про військову допомогу. А на чолі країни - дегенерати, брехуни, мерзотники, крадії і мародери, які крім висерів про потужну незламність не здатні ні до чого, особливо - критичного менеджменту і дипломатії.
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02.07.2025 16:19 Ответить
Європа стане зараз більше договороспроможная.
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02.07.2025 16:26 Ответить
Як погано що не ти президент України, ти б одразу би всіх переміг
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02.07.2025 18:39 Ответить
який партнер - такі і союзники
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02.07.2025 18:47 Ответить
учитывая что Стингер не противтанковый - насколько стоит доверять статье???
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02.07.2025 16:23 Ответить
Якщо Зеленський не змінює курс внутрішньої політики України, не прибирає Єрмака, то США припиняю допомогу .
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02.07.2025 16:24 Ответить
ага,а якби прибрали дєрьмака то допомога хлинула б рікою, сам хоч в це віриш?
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02.07.2025 18:10 Ответить
Як кажуть - піпець підкрався не замітно але давно очікувано. А ЗЕбандити продовжують грабувати як ні в чому не бувало - кажуть бандит веніславський квартирою за мільйони доларів обзавівся в Дубаї і ларьочник продовжує "рулити" як ні в чому не бувало а американці не сліпі вони це все бачать і роблять висновки.
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02.07.2025 16:29 Ответить
В такому випадку Україна вже точно поверне собі ядерну зброю.
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02.07.2025 16:32 Ответить
Це нереально, ні Захід, ні Путлер не дадуть цього зробити, та й нема спеціалістів і грошей.
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02.07.2025 16:35 Ответить
фантазіі
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02.07.2025 18:48 Ответить
Шановні а вам Трамп щось винен?Теоретично так -але америкоси ті ще мудаки.Так що язик у сраку і кожен допомагає ЗСУ чим може.Якщо тільки плескати язиком то толку не буде.На рахунок вибору президента то ядумаю що тут є і ті що Кравчука з Кучмою обирали а все почалося тоді
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02.07.2025 16:59 Ответить
очєвидно чо Геноцид українців був запланований штатами з 1917 року ланцюг знищень. Ядерку відібрали і передали расії саме з плануванням саме такої війни.
Питання до Зеленського чому ті чиї підписи під Будапештом ще не в тюрязі з конфіскацією.
Це тіки підтвержує іноземну організацію всього що твориться.
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02.07.2025 17:17 Ответить
От в чому схожі Байден і Порох - демократично профукали саму демократію... Без лементуи й пилу, так би мовити. Під аплодісменти Білих Пальт бо "демократія це процедура,"!!!!!
Не знаю як правильно було чинити тоді, але давно очевидно що можливості і ресурси втрачені
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02.07.2025 17:34 Ответить
саме так
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02.07.2025 17:45 Ответить
Риже уйо..щє вже в відкриту допомага хху...лу, це факт, і всі ці ********** ойвропейці такі самі , бо справжньої допомога не отримаємо ми ні від Франції ні від Ге рманії, а про Великобританію чі Італію і взагалі, про Польщу чекати недочекаємося, от така ..уйня малята, дорослі хлопці і дівчата)
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02.07.2025 17:36 Ответить
Очевидно це натяк на те що не всі надра Юля Свириденко переписали на США 30 квітня 2025 року. За рідкоземельними металами тепер треба подарувать дружньому американському народу і нафту, газ, вуголь, грунт, воду, повітря і сало.
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02.07.2025 17:38 Ответить
это не американцы виноваты а рыжий ***** завербованный ещё совком!чтоб он сдох на пару с ******!
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02.07.2025 17:51 Ответить
"сигнал здається очевидним". А може це лише здається. А може і не було сигналу. Якісна журналістика, потужні новини.
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02.07.2025 18:05 Ответить
Цiкаво послухати зараз "позитивну" блогерню яка з пiной у рота розповiдала шо в разi вiдмови прутiна вiд перемiр'я трумп завалить Україну зброєю...авжеж,тiльки не завалив а навалив....повнi кiшенi...
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02.07.2025 18:06 Ответить
А якже лiтiй, чугунiй?
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02.07.2025 18:10 Ответить
Пздць копалини відтяпали і виходять з війни
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02.07.2025 18:43 Ответить
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