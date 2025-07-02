Частина оборонної допомоги від США була зупинена на шляху до України, - FT
Рішення про призупинення постачання зброї Україні було схвалено в США ще на початку червня, але набуло чинності лише зараз. Деякі партії допомоги вже були в дорозі до України, але їх завернули.
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Видання наголошує, що рішення Вашингтона вплине на стійкість України, яка покладалась на це озброєння для протиповітряної оборони та атак у боротьбі з РФ на передовій.
Щобільше, про рішення стало відомо буквально через три дні після наймасовішої російської атаки.
"Ми розраховували на багато з цих систем, оскільки вони були обіцяні. Це суттєво впливає на наше планування", - цитує видання українського чиновника, причетного до військового планування.
Український посадовець також додав, що американці поставили під загрозу цивільну інфраструктуру України.
За словами посадовців, з якими говорили журналісти FT, рішення Пентагону призупиняє передачу Україні:
- десятків зенітних ракет PAC-3 для систем Patriot;
- десятків переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger;
- неназвану кількість високоточних артилерійських снарядів;
- понад 100 багатоцільових ракет Hellfire та протиповітряних ракет AIM, призначених для використання наземними зенітно-ракетними комплексами NASAMS та винищувачами F-16;
- протитанкових гранатометів AT4;
- приблизно 250 реактивних снарядів GMLRS, які запускаються установками HIMARS та M270 MLRS.
За їхніми словами, цей крок був викликаний занепокоєнням щодо власної військової готовності Вашингтона, запаси якого нібито вичерпуються.
Як додає FT, у Білому домі відмовилися підтвердити, передачу яких саме систем озброєнь було зупинено.
Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі заявив, що Пентагон все ще пропонує варіанти військової допомоги Україні, але "вивчає й адаптує свій підхід".
США призупинили допомогу Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував рішення США призупинити військову допомогу Україні: "Чим менше зброї поставляється Україні, тим ближче закінчення "СВО".
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не будьте песимістом
трумп засцить..
продасть ще трохи своєї крипти, духів, та ще чогось для своїх лохів магашистів..
зробить з Ірану північну корею 2,
але це дрібниці..
і буде гризти свій золотий батон десь над гольфовою ямкою на флориді..
ну може ще хлу Аляску поверне..
та й забудуть про нього ..
та золотик вік Умерики..
так шо ми б штатам послугу б надали, застосувавши їх у бою, бо утилізація зброї у штатах штука дорога
миром там навіть не відчувається
трубку міра та томагавки магашисти закопали..
вони міротворци..
Трампон завів у Пентагон цілу команду кацапських агентів, як власне і до ЦРУ, і до зовнішньої розвідки.
А балачка то таке. Особливо у Трампа...
Тут же просто припинено - це пряма робота на кацапів...
тільки в одній області проголосувала більшість за Порошенка - Львівська..
та
хло - трумп
миротворці..