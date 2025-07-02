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Новини допомога Україні від США Повітряні атаки росіян
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Частина оборонної допомоги від США була зупинена на шляху до України, - FT

Військова допомога США - частина зброї була в дорозі в Україну

Рішення про призупинення постачання зброї Україні було схвалено в США ще на початку червня, але набуло чинності лише зараз. Деякі партії допомоги вже були в дорозі до України, але їх завернули.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Видання наголошує, що рішення Вашингтона вплине на стійкість України, яка покладалась на це озброєння для протиповітряної оборони та атак у боротьбі з РФ на передовій.

Щобільше, про рішення стало відомо буквально через три дні після наймасовішої російської атаки.

"Ми розраховували на багато з цих систем, оскільки вони були обіцяні. Це суттєво впливає на наше планування", - цитує видання українського чиновника, причетного до військового планування.

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Український посадовець також додав, що американці поставили під загрозу цивільну інфраструктуру України.

За словами посадовців, з якими говорили журналісти FT, рішення Пентагону призупиняє передачу Україні:

  • десятків зенітних ракет PAC-3 для систем Patriot;
  • десятків переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger;
  • неназвану кількість високоточних артилерійських снарядів;
  • понад 100 багатоцільових ракет Hellfire та протиповітряних ракет AIM, призначених для використання наземними зенітно-ракетними комплексами NASAMS та винищувачами F-16;
  • протитанкових гранатометів AT4;
  • приблизно 250 реактивних снарядів GMLRS, які запускаються установками HIMARS та M270 MLRS.

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За їхніми словами, цей крок був викликаний занепокоєнням щодо власної військової готовності Вашингтона, запаси якого нібито вичерпуються.

Як додає FT, у Білому домі відмовилися підтвердити, передачу яких саме систем озброєнь було зупинено.

Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі заявив, що Пентагон все ще пропонує варіанти військової допомоги Україні, але "вивчає й адаптує свій підхід".

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував рішення США призупинити військову допомогу Україні: "Чим менше зброї поставляється Україні, тим ближче закінчення "СВО".

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Автор: 

допомога (8496) США (23632) війна в Україні (5054)


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Топ коментарі
+16
Просто гандони.
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02.07.2025 17:16 Відповісти
+14
це видно проценти за надра України які віддав півшостий
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02.07.2025 17:15 Відповісти
+10
Це ще раз доводить , що будь-хто . будь-який виродок . що топить за трупа - пуделя пуйла
На цьому форму або поза ним
Є ворогом України і відноситися до такої паскуди ми маємо відповідно
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02.07.2025 17:16 Відповісти
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накопають рудого донні у дупу свої ж за такі манси
не будьте песимістом
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02.07.2025 17:29 Відповісти
Лапотний бот-акаунт.
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02.07.2025 17:43 Відповісти
спокійно,
трумп засцить..
продасть ще трохи своєї крипти, духів, та ще чогось для своїх лохів магашистів..
зробить з Ірану північну корею 2,
але це дрібниці..
і буде гризти свій золотий батон десь над гольфовою ямкою на флориді..
ну може ще хлу Аляску поверне..
та й забудуть про нього ..
та золотик вік Умерики..
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02.07.2025 17:55 Відповісти
що показово - частина цієї воєнної допомоги вже за термінами зберігання підлягала утилізації, зокрема ракети аім7, аім9, аім120 та hellfire, stinger
так шо ми б штатам послугу б надали, застосувавши їх у бою, бо утилізація зброї у штатах штука дорога
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02.07.2025 17:28 Відповісти
Рудий мародер за мір, тому ніззя.
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02.07.2025 17:30 Відповісти
просто склалося якесь упевнене враження, шо рудий донні просто за *****
миром там навіть не відчувається
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02.07.2025 17:35 Відповісти
Україна має (називає) партнера - найчеснішу, найсильнішу і найдемократичнішу країну світу США, партнер Росії - КНДР, світовий ізгой, перебуває під вічними санкціями. Вгадаймо: хто з партнерів сумлінно виконує свої обіцянки, а хто просто бреше щодня і по-різному?
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02.07.2025 17:28 Відповісти
Уявіть, як банда тромба хоче воювати проти нас разом з пуйлом, що розвернули допомогу з дороги. Хтось розуміє, що скоро Тамагавки полетять у наш бік?
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02.07.2025 17:30 Відповісти
Лапотний бот-акаунт.
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02.07.2025 17:42 Відповісти
та ні,
трубку міра та томагавки магашисти закопали..
вони міротворци..
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02.07.2025 18:00 Відповісти
Цікаво, а часом це не наслідки захоплення родовища літію в Шевченко, Донні вже домовляється за нього з ****** напряму?
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02.07.2025 17:34 Відповісти
Елбрідж Колбі завжди був відвертим ворогом України і завжди виступав проти допомоги Україні.
Трампон завів у Пентагон цілу команду кацапських агентів, як власне і до ЦРУ, і до зовнішньої розвідки.
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02.07.2025 17:34 Відповісти
Декілька днів назад Трамп говорив про можливість продажу Україні ракет. А якщо так, то навіщо на дурняк давати. Я все таки оптиміст, в не рагуль-зрадойоб
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02.07.2025 17:49 Відповісти
Рішення про припинення допомоги було на початку червня. Тобто коли він це говорив допомогу він вже зупинив.
А балачка то таке. Особливо у Трампа...
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02.07.2025 17:55 Відповісти
В продаж то не допомога, то бізнес.
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02.07.2025 18:17 Відповісти
Нє, це не бізнес. Якби було затребувано оплату то ще з натяжкою.
Тут же просто припинено - це пряма робота на кацапів...
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02.07.2025 18:21 Відповісти
Он часто бессознательно бормочет.
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02.07.2025 18:18 Відповісти
интересно, Маркарова вовремя проинформировала "центр принятия решений"? или у нее там запарка на кухне была в то время?
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02.07.2025 17:55 Відповісти
За те в нас багато асфальту і клоунів. Це можно використати в оборонній стратегії.
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02.07.2025 17:57 Відповісти
пи**здюків.. завжди було більше..
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02.07.2025 18:10 Відповісти
73% як ні як
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02.07.2025 18:18 Відповісти
поправді..73 з тих, що проголосували..
тільки в одній області проголосувала більшість за Порошенка - Львівська..
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02.07.2025 18:21 Відповісти
згоден на всі 100 %.зе зе проголосувало приблизно 13 млн істот.
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02.07.2025 18:26 Відповісти
Щоб ви вдавилися тварюки
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02.07.2025 18:02 Відповісти
Один промах на виборах в США і купа проблем...
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02.07.2025 18:07 Відповісти
Ну, да, тут Канада под боком зубы точит, не говоря уже о злобных мексикашках.
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02.07.2025 18:14 Відповісти
Штаты страна ублюдков. Выбрать холуя путина и спокойно смотреть как он разваливает их страну, прекращает помощь стране которая борецца с оккупантом могут только подонки и дауны! Выхолите все на улицу шатайте Белый Дом с призывом ацтавки трампа!!!
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02.07.2025 18:24 Відповісти
сталін - гітлер
та
хло - трумп
миротворці..

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02.07.2025 18:24 Відповісти
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