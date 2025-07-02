Рютте про зупинку постачання зброї Україні від США: Європа планує посилити підтримку Києва

Через призупинення постачання критично важливих видів озброєння Україні, які надходили від Сполучених Штатів Америки, Київ не зможе обійтися від усієї можливої підтримки, яку може надати Європа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генерального секретаря НАТО Марка Рютте американському телеканалу Fox News.

У короткостроковій перспективі Україна не зможе обійтися без усієї підтримки, яку вона може отримати у плані боєприпасів та систем протиповітряної оборони", - сказав він.

Коментуючи новину, Рютте додав, що Європа має намір посилити підтримку України. На тлі новин про скорочення військової допомоги Києву з боку Вашингтона це те, на чому потрібно зосередити зусилля.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував рішення США призупинити військову допомогу Україні: "Чим менше зброї поставляється Україні, тим ближче закінчення "СВО".