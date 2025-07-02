Рютте про зупинку постачання зброї Україні від США: Європа планує посилити підтримку Києва
Через призупинення постачання критично важливих видів озброєння Україні, які надходили від Сполучених Штатів Америки, Київ не зможе обійтися від усієї можливої підтримки, яку може надати Європа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генерального секретаря НАТО Марка Рютте американському телеканалу Fox News.
У короткостроковій перспективі Україна не зможе обійтися без усієї підтримки, яку вона може отримати у плані боєприпасів та систем протиповітряної оборони", - сказав він.
Коментуючи новину, Рютте додав, що Європа має намір посилити підтримку України. На тлі новин про скорочення військової допомоги Києву з боку Вашингтона це те, на чому потрібно зосередити зусилля.
США призупинили допомогу Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував рішення США призупинити військову допомогу Україні: "Чим менше зброї поставляється Україні, тим ближче закінчення "СВО".
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1) "Як добре що у сусіда хата згоріла"
і
2) Коли ви тонете біля пірсу, а там стоїть дядько зі рятівним колом - і замість того, щоб кинути коло вам, він каже - "а раптом я послизнусь, і також впаду в воду, то це коло мені самому знадобиться".
І ти тонучи кажеш йому "Бажаю, щоб це коло тобі дійсно знадобилось, і бажано скоро"
- Плануємо посилити підтримку...
- То де зброя?
- Варто зосередити зусилля...
Відповідь зелених гнид - "Ми не створені для цього".
"Законопроект № 13423 фактически легализует коррупцию в оборонной сфере - причем для заранее согласованного круга поставщиков Минобороны. Сначала ты платишь за "вход" в список этих поставщиков, покупаешь себе иммунитет и дальше можешь завышать цены на закупки хоть в 100 раз - без всякого риска", - отмечает заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции (ЦПК) Елена Щербань.
Документ уже зарегистрирован 126 народными депутатами (123 из которых - из фракции "Слуга народа")"
"Документ также предусматривает действие такого режима не только во время военного положения, а еще в течение трех лет после его завершения. Отдельно прописана возможность применения "амнистии" задним числом - даже если правонарушение было совершено до включения предприятия в Перечень, но во время военного положения".
Е ще питання де НАША зброя?
А нам поки потрібно призупинити дію договору про ресурси з піндосами, всерівно ніякої протекції території він не дає, скоріше навпаки.
Неперестанне обговорення підтримки точно буде!
типа будут копать, продавать, а как на счет поставки или продажи оружия ? печально видеть в США такого конченого президента
найбільша проблема - мала кількість
1) денонсувати договір про ресурси з сша
2) почати роботи зі створення хімічної та ядерної зброї.
https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
Лисого?
кожну владу кожен раз треба виховувати І робити це жестко
- Якщо росія відмовиться від перемир"я, то я завалю Україну зброєю.
І що завалив?
Трамп грає за путіна і ми при Трампі не зможемо відновити ядерку.
Зможемо: https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
Яким чином трамп зможе заборонити нам створити яз?
Як би у Ірану була достатня кількість цих центирфуг вони б вже давно зробили ядерну бомбу. Для збагачення урану треба дуже багато цих центрифуг, в буквальному сенсі тисячі штук. А виготовляють їх дуже обмежене коло держав.
Зробиш, з ізотопів 233U, 239Pu - ці ізотопи можна створити в ядерному реакторі з 232Th, 238U.
https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
А під час війни це припинення будь якої допомоги і Україні настане гаплик. Ви вірите в те, що в найблище десятиріччя війна закінчиться? Я ні, не вірю, тому що і США, і Захід не бажають програшу кацапстану.
«Неперестанне обговорення підтримки точно буде!»
І США ЙОМУ ВИРИШИЛО ДОПОМОГТИ ВБИВАТИ
А ЩО це за договір про копалини ? Якщо США вже не стратегічний партнер - то нафіг Україні той договір