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Новини Трамп призупинив допомогу Україні
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Рютте про зупинку постачання зброї Україні від США: Європа планує посилити підтримку Києва

Рютте

Через призупинення постачання критично важливих видів озброєння Україні, які надходили від Сполучених Штатів Америки, Київ не зможе обійтися від усієї можливої підтримки, яку може надати Європа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  про це інформує РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генерального секретаря НАТО Марка Рютте американському телеканалу Fox News.

У короткостроковій перспективі Україна не зможе обійтися без усієї підтримки, яку вона може отримати у плані боєприпасів та систем протиповітряної оборони", - сказав він.

Коментуючи новину, Рютте додав, що Європа має намір посилити підтримку України. На тлі новин про скорочення військової допомоги Києву з боку Вашингтона це те, на чому потрібно зосередити зусилля.

Також читайте: Сигнал очевидний: Вашингтон виходить з війни в Україні, - NYT

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував рішення США призупинити військову допомогу Україні: "Чим менше зброї поставляється Україні, тим ближче закінчення "СВО".

Автор: 

США (23632) підтримка (631) Рютте Марк (462)


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Топ коментарі
+19
Красені 👍
А нам поки потрібно призупинити дію договору про ресурси з піндосами, всерівно ніякої протекції території він не дає, скоріше навпаки.
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02.07.2025 16:54 Відповісти
+13
- Європа, де зброя?
- Плануємо посилити підтримку...
- То де зброя?
- Варто зосередити зусилля...
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02.07.2025 16:54 Відповісти
+8
А де ж наша зброя власного виробництва?
Відповідь зелених гнид - "Ми не створені для цього".
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02.07.2025 17:01 Відповісти
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Наче і не гарно так казати, але вже як є - раз такі справи, я дуже сподіваюсь, що ці ракети дуже стануть в нагоді, коли ракети полетять на американські міста. Сподіваюсь скоро
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02.07.2025 16:53 Відповісти
На американські не полетять. Але наші вишиватники так і не позбулися "як добре що у сусіда хата згоріла".
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02.07.2025 16:56 Відповісти
рашистські манкурти .завжди примазуються до українських вишиванок,а в душі,як і "трамбон" членосос куйла , так "стальной детройт" ,бажають щоб рашист спалив і українську хату і знищив українців,котрі у вишиванках...Втішаються .потвори.що Україна не матиме змоги чим боронитися від кровопивці куйла...
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02.07.2025 17:14 Відповісти
Поплач, істеричка.
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02.07.2025 17:51 Відповісти
Схоже, ви не дуже кмітливий ("сообразительний" по вашому), що ви ставите знак дорівнює між

1) "Як добре що у сусіда хата згоріла"
і
2) Коли ви тонете біля пірсу, а там стоїть дядько зі рятівним колом - і замість того, щоб кинути коло вам, він каже - "а раптом я послизнусь, і також впаду в воду, то це коло мені самому знадобиться".
І ти тонучи кажеш йому "Бажаю, щоб це коло тобі дійсно знадобилось, і бажано скоро"
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02.07.2025 17:35 Відповісти
Ви не в не повірите, але "рятування потопаючих, справа рук самих потопаючих". Ніхто не зобов'язаний когось рятувати і самому наражатися на небезпеку.
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02.07.2025 17:53 Відповісти
- Європа, де зброя?
- Плануємо посилити підтримку...
- То де зброя?
- Варто зосередити зусилля...
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02.07.2025 16:54 Відповісти
А де ж наша зброя власного виробництва?
Відповідь зелених гнид - "Ми не створені для цього".
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02.07.2025 17:01 Відповісти
а чому у Фінляндії у 1940 році не було власної зброї? Усім світом їм слали все, від патронів до літаків.
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02.07.2025 17:12 Відповісти
у світі тоді були правителі від БОГА.СЬОГОДНІ ПРАВИТЕЛІ ХРИСТОПРОДАВЦІ З РОДУ ЮДИ....
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02.07.2025 17:16 Відповісти
Фінам з самого початку війни вся Європа слала все, що можна. Крім того, були десятки тисяч добровольців від різних країн. Тому, Зимова війна на початку 1940 й закінчилась.
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02.07.2025 17:21 Відповісти
Чим закінчилась?
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02.07.2025 17:49 Відповісти
Гугл у поміч, якщо історію не вивчали.
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02.07.2025 18:11 Відповісти
Не вмію користуватись. Але, наскільки я пам"ятаю, зберегти територіальну цілісність Фінляндії не допомогли ні десятки тисяч добровольців, ні все, що слала Європа...
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02.07.2025 18:16 Відповісти
Сподіваюсь, особисто ви створені для роботи на військовому заводі.
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02.07.2025 17:38 Відповісти
Чомусь всі ті, що так рішуче вимагають від зеленої шобли виробництва тисяч ракет та озброєння, самі пенсіонери, а своїх дітей та онуків повиучували на манагерів, юристів, мерчендайзерів, супервайзерів та інших нероб. Але, чомусь, не на слюсарів і не на токарів. А хто ж тоді повинен виробляти все те, що вони вимагають? Як завжди, хтось...
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02.07.2025 18:06 Відповісти
Україна виробляє зброї у рази більше за будь-яку країну ЄС. Більше 80% ураженнь на фронті відбувається зброєю українського виробництва, але Україна сама не може виробляти всі види зброї. Ракети до Петріотів можуть виробляти тільки США, а розробити аналог Петріотів - де десятиліття праці при сотнях мільрдів доларів асигнуваннь!
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02.07.2025 17:44 Відповісти
Законопроект 13423
"Законопроект № 13423 фактически легализует коррупцию в оборонной сфере - причем для заранее согласованного круга поставщиков Минобороны. Сначала ты платишь за "вход" в список этих поставщиков, покупаешь себе иммунитет и дальше можешь завышать цены на закупки хоть в 100 раз - без всякого риска", - отмечает заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции (ЦПК) Елена Щербань.
Документ уже зарегистрирован 126 народными депутатами (123 из которых - из фракции "Слуга народа")"
"Документ также предусматривает действие такого режима не только во время военного положения, а еще в течение трех лет после его завершения. Отдельно прописана возможность применения "амнистии" задним числом - даже если правонарушение было совершено до включения предприятия в Перечень, но во время военного положения".
Е ще питання де НАША зброя?
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02.07.2025 18:01 Відповісти
Вже класика...
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02.07.2025 17:33 Відповісти
Красені 👍
А нам поки потрібно призупинити дію договору про ресурси з піндосами, всерівно ніякої протекції території він не дає, скоріше навпаки.
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02.07.2025 16:54 Відповісти
Це був просто даремно втрачений час.
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02.07.2025 17:35 Відповісти
Київ не зможе обійтися від усієї можливої підтримки, яку може надати Європа.

Неперестанне обговорення підтримки точно буде!
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02.07.2025 16:54 Відповісти
А як все чудово було під час нещодавнього саміту НАТО. Як рютте називав рудого ***** "татусем", як всі намагалися йому наввипередки догоджати. А воно взяло і скасувало допомогу Україні.
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02.07.2025 16:58 Відповісти
А куда рыжей псине деться из х-ловской колеи.
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02.07.2025 17:14 Відповісти
Так а де Рютте, в Україні хіба? Не ліпіть сліпого до плоту.
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02.07.2025 17:34 Відповісти
Ну подписали договор с США, тампон настаивал и что дальше ?

типа будут копать, продавать, а как на счет поставки или продажи оружия ? печально видеть в США такого конченого президента
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02.07.2025 17:00 Відповісти
Патріоти і ракети до них чим заміните?
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02.07.2025 17:02 Відповісти
samp/t аналог patriot pac-3
найбільша проблема - мала кількість
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02.07.2025 17:46 Відповісти
ніщо так не вічне, як "ЄС має намір посилити підтримку України" .
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02.07.2025 17:02 Відповісти
Придется вспомнить лозунг СССР времен Второй Мировой: - "Оружие добудешь в бою!" 😎
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02.07.2025 17:03 Відповісти
Пропонуєте ловити КАБи і жбурляти взад? Це зовсім не смішно.
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02.07.2025 17:37 Відповісти
Це добре, але треба:
1) денонсувати договір про ресурси з сша
2) почати роботи зі створення хімічної та ядерної зброї.
https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
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02.07.2025 17:03 Відповісти
Кого затвердять на роль голвного фізика-ядерника, як Ви вважаєте?
Лисого?
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02.07.2025 17:07 Відповісти
я розумію, що при зекоманді ймовірність цього низька, але це не заважає мені писати про ті кроки, які я вважаю правильними. хто знає, може раптово зекоманда звалить й замість неї буде адекватна влада.
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02.07.2025 17:11 Відповісти
👍
кожну владу кожен раз треба виховувати І робити це жестко
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02.07.2025 17:21 Відповісти
Почніть роботи, а Трамп вишле літаки B-2 для прискорення створення хімічної та ядерної зброї.
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02.07.2025 17:20 Відповісти
Не буде він відправляти, бо: 1) виробництво хім. зброї можна розмістити в глибоких шахтах, які недосяжні для GBU 2) ніхто не буде бомбити реактори з ядерним паливом 3) якщо у нас буде хім. зброя - сша не ризикнуть це зробити, бо у відповідь в якомусь умовному NY може статися хім. катастрофа. Краще просто заплющити очі й неофіційно дозволити відповідні роботи.
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02.07.2025 17:27 Відповісти
Нагадати Вам слова Трампа:
- Якщо росія відмовиться від перемир"я, то я завалю Україну зброєю.
І що завалив?
Трамп грає за путіна і ми при Трампі не зможемо відновити ядерку.
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02.07.2025 17:34 Відповісти
>ми при Трампі не зможемо відновити ядерку.

Зможемо: https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
Яким чином трамп зможе заборонити нам створити яз?
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02.07.2025 17:38 Відповісти
Таким самим, як і Ірану.
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02.07.2025 17:59 Відповісти
Вони не бомбили реактори, а центрифуги для створення яз не потрібні.
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02.07.2025 18:02 Відповісти
Там не бомбили. А тут ***********.
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02.07.2025 18:09 Відповісти
Ні, бо це буде катастрофою для Європи.
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02.07.2025 18:19 Відповісти
Ви дуже сильно помиляєтеся. Центрифуги це головне обладнання для збагачення урану. Без них ніякої ядерної зброї не зробиш.
Як би у Ірану була достатня кількість цих центирфуг вони б вже давно зробили ядерну бомбу. Для збагачення урану треба дуже багато цих центрифуг, в буквальному сенсі тисячі штук. А виготовляють їх дуже обмежене коло держав.
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02.07.2025 18:09 Відповісти
>Без них ніякої ядерної зброї не зробиш.

Зробиш, з ізотопів 233U, 239Pu - ці ізотопи можна створити в ядерному реакторі з 232Th, 238U.
https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
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02.07.2025 18:17 Відповісти
Є таке цікаве слово: санкції.
А під час війни це припинення будь якої допомоги і Україні настане гаплик. Ви вірите в те, що в найблище десятиріччя війна закінчиться? Я ні, не вірю, тому що і США, і Захід не бажають програшу кацапстану.
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02.07.2025 18:04 Відповісти
Це школяр. Йому доводити щось нема сенсу.
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02.07.2025 18:10 Відповісти
Не введуть санкції, бо це призведе до катастрофи: Україна паде, але перед падінням використає яз або хімічну зброю по русні. Вчить теорію ігр: якщо будь-який шлях, окрім визнання нашого права на ЯЗ, призводить до катастрофи - то будь-які країни будуть обирати шлях найменшого супротиву й найменших проблем. А це просто визнання реалій.
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02.07.2025 18:21 Відповісти
Ви краще вивчить теорію політичних ігрищ за якими Захід і США нагнули Україну через коліно і змусили віддати ядерну зброю кацапам в 90-х роках, а натомість видали папірець для туалету, Будапештський меморандум називається.
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02.07.2025 18:28 Відповісти
І? Ще раз: якщо створити ситуацію, при якій у них не буде вибору - все буде нормально. Технічна можливість створити ядерну зброю у нас є: https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
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02.07.2025 18:33 Відповісти
Зараз вигулькнуть кацаботи, і почнуть жбурляти гімном у Рютте, типу:

«Неперестанне обговорення підтримки точно буде!»
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02.07.2025 17:04 Відповісти
Ну ти нам тоді розкажи що нам думати
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02.07.2025 17:51 Відповісти
Настав час знову іхати на обійми до Макрона
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02.07.2025 17:05 Відповісти
трамп подзвонив путіну і перестав постачати зброю Україні, сов Падєніє?
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02.07.2025 17:05 Відповісти
Це частина обміну Іран-Україна. Крашений уй'обок провів грандіозну дііл. Ху-йло не помагало Ірану , хоча й не могло, а в обмін отримало Україну в ролі мішені...
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02.07.2025 17:30 Відповісти
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02.07.2025 17:06 Відповісти
І Будапештський меморандум... Маємо...
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02.07.2025 17:20 Відповісти
Ну хоч словесно підтримав
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02.07.2025 17:12 Відповісти
***** вбив мильон своїх громадян , а також вбиває українців
І США ЙОМУ ВИРИШИЛО ДОПОМОГТИ ВБИВАТИ

А ЩО це за договір про копалини ? Якщо США вже не стратегічний партнер - то нафіг Україні той договір
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02.07.2025 17:18 Відповісти
Писец, который был виден из далека...
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02.07.2025 17:18 Відповісти
блін, Малюк та Буданов ЗРУЙНУЙТЕ КРИМСЬКИЙ МІСТ в нуль ‼️‼️
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02.07.2025 17:24 Відповісти
Без західних спецслужб малюк і буданов нічого не спроможні зруйнувати. Вони лише ширма.
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02.07.2025 17:58 Відповісти
да хер с этим мостом. Нужно концентрироваться на нейтрализации ближайшего окружения пуйла. Помоему это самый эффективный путь к завершению войны...
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02.07.2025 18:09 Відповісти
Зелене лайно все просрало і тільки кришує своїх дружбанів-крадіїв в уряді і годує нас відосіками.
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02.07.2025 17:46 Відповісти
Яке цінне і глибоке зауваження. Дуже допоможе проти шахедів.
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02.07.2025 17:52 Відповісти
те шо США призупинили допомогу Україні і хочуть. шоб українці зникли як нація зрозуміло , бо у Білому дурДомі...як і в український ОПі засіли фсб, на чолі з двома 🤡 🤠...але те шо США дійсно проводить геополітичний дерібан між сі, ху* лом та трампом ,це вже заннадто для всіх , НАТО треба реально допомогати Україні ,та приймати її до ЄС як мінімум ...треба виправляти помилку і знову як 700 р.потому роздовбати цю азійську шоблу ,яка преться до Європи !!!
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02.07.2025 18:20 Відповісти
 
 