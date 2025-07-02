Кремль про призупинення допомоги Україні від США: Чим менше зброї поставлять, тим швидше закінчиться війна
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував рішення США призупинити військову допомогу Україні.
Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.
"Чим менше зброї поставляється Україні, тим ближче закінчення "СВО", - сказав він.
США призупинили допомогу Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погоджених ще за попередньої адміністрації.
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Ти дєбіл в папу ілі в маму?
Це все було очікувано. Цікаво інше - скільки ще американці будуть терпіти те, що Трамп занурює США у лайно по самі вуха? Чи може США вже - дутий номер?
Але і в Україні такий феномен існує... Такі дивні часи...
Мені здається що антитрампісти і є кацапскою наволоч'ю. Як і супер дипломат Зелебоб. Кончені гниди.
Класичне між ганьбою і війною обрали ганьбу - по факту отримали і те і те.
А Трамп "врятувавший" Ізраїль, в шоколаді...
Это пример, когда США действует согласно кремлевских нарративов....