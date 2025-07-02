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Новини Трамп призупинив допомогу Україні
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Кремль про призупинення допомоги Україні від США: Чим менше зброї поставлять, тим швидше закінчиться війна

Кремль прокоментував рішення США призупинити допомогу Україні

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував рішення США призупинити військову допомогу Україні.

Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

"Чим менше зброї поставляється Україні, тим ближче закінчення "СВО", - сказав він.

Читайте: Сигнал очевидний: Вашингтон виходить з війни в Україні, - NYT

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погоджених ще за попередньої адміністрації.

Читайте: Відсутність нових санкцій від Трампа допомагає Росії налагодити імпорт обладнання і чипів для ракет, – NYT

Автор: 

Пєсков Дмитро (1711) допомога (8496) росія (66520) США (23632)


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Топ коментарі
+21
З самого початку "другого пришестя" цієї кремлівської шавки - Трампа - було очевидно, що Трамп крутиться, як черв'як на кремлівському гачку, у пошуку якогось виправдання для зупинки допомоги Україні, бо така була команда з кремля. Знайти якусь адекватну причину Трамп не зміг, хоча корчив з себе ідіота майстерно. Тому зараз Трамп набрав до рота лайна, а за нього виступає якийсь десятий з краю цапок відбувайло з Пентагону - надійшов наказ з кремля перестати корчити з себе ідіота-миротворця і тупо припинити допомогу Україні. Шайка Трампа не знайшла нічого розумнішого ніж тупанути, що самим не вистачає, склади порожні, бла-бла-бла.

Це все було очікувано. Цікаво інше - скільки ще американці будуть терпіти те, що Трамп занурює США у лайно по самі вуха? Чи може США вже - дутий номер?
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02.07.2025 15:49 Відповісти
+17
Треба уточнити вислів Пєскова "чим менше зброї поставить США, тім скоріше здохуть українці"
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02.07.2025 15:47 Відповісти
+14
Трамп фантастична мразь. Надіюся просто так воно не здохне...
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02.07.2025 15:52 Відповісти
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Треба уточнити вислів Пєскова "чим менше зброї поставить США, тім скоріше здохуть українці"
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02.07.2025 15:47 Відповісти
Пясочєк!
Ти дєбіл в папу ілі в маму?
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02.07.2025 15:47 Відповісти
Це він від валізи ху...ла захворів
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02.07.2025 15:55 Відповісти
Вискочив ********* - а рашці чим більше допоможе пупс Китай - тим краще
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02.07.2025 15:48 Відповісти
Розкатали губу кацоперди.Якщо й закінчиться ця війна, путлєр розпочне нову. Ділов то.
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02.07.2025 15:48 Відповісти
З самого початку "другого пришестя" цієї кремлівської шавки - Трампа - було очевидно, що Трамп крутиться, як черв'як на кремлівському гачку, у пошуку якогось виправдання для зупинки допомоги Україні, бо така була команда з кремля. Знайти якусь адекватну причину Трамп не зміг, хоча корчив з себе ідіота майстерно. Тому зараз Трамп набрав до рота лайна, а за нього виступає якийсь десятий з краю цапок відбувайло з Пентагону - надійшов наказ з кремля перестати корчити з себе ідіота-миротворця і тупо припинити допомогу Україні. Шайка Трампа не знайшла нічого розумнішого ніж тупанути, що самим не вистачає, склади порожні, бла-бла-бла.

Це все було очікувано. Цікаво інше - скільки ще американці будуть терпіти те, що Трамп занурює США у лайно по самі вуха? Чи може США вже - дутий номер?
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02.07.2025 15:49 Відповісти
Рейтинг Трампа серед республіканців виріс до рекордних 63%. З 52%....
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02.07.2025 15:51 Відповісти
Ото ж. Республіканці, занурюються у лайно самі, занурюють у лайно США і продовжують заглядати у дупу Трампу. Феєричний феномен.
Але і в Україні такий феномен існує... Такі дивні часи...
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02.07.2025 15:59 Відповісти
Не виріс він.
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02.07.2025 16:20 Відповісти
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02.07.2025 18:15 Відповісти
Трамп фантастична мразь. Надіюся просто так воно не здохне...
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02.07.2025 15:52 Відповісти
Якщо швидко здохне, то хай твої надії не збудуться
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02.07.2025 15:54 Відповісти
Скажіть вже, що агент краснов все робить як ху...ло наказує. Прикро бачити що цей ушлепок з США зробив. А була така держава.....
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02.07.2025 15:52 Відповісти
А чого він не наказав зняти санкції агенту краснову? Ви всі кончені на голову, варіант - США не хочуть приймати участь там де повинна приймати участь Европа не розглядається?

Мені здається що антитрампісти і є кацапскою наволоч'ю. Як і супер дипломат Зелебоб. Кончені гниди.
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02.07.2025 16:53 Відповісти
Ти що бидлота взагалі поплавилась? США роззброювали Україну і є підписантами БМ, не хочуть вони...
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02.07.2025 17:04 Відповісти
Було вже таке в історії. Дует гітлер-сталін відомо до чого призвів. Врятувало людство те, що не було тоді ще ЯЗ. Дует путін-трамп, якщо їх не зупинити, призведуть до NucWW3.
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02.07.2025 15:53 Відповісти
Такого кидка союзника в історії ще не було. Хіба що в 16 сторіччі...
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02.07.2025 15:59 Відповісти
Вот именно. Сейчас 3 мировая не возможна. У США и России 95% всех ядерных боеголовок в мире. Им не воевать, а дружить надо ради сохранения человечества. Человечество за это должно заплатить. Поделят мир на троих ( США, Россия и Китай) не будет конфликтов и наступит мир во всем мире. Ядерное оружие это залог того, что ядерные державы не будет напрямую воевать между собой. А прокси-войны как сейчас это для них забава
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02.07.2025 16:01 Відповісти
🤣
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02.07.2025 16:06 Відповісти
Скажи, рускага, ванью завжди видно здалеку? Навіть з під дойче проксі...
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02.07.2025 16:14 Відповісти
Чим швидше Україна відновить ЯЗ, тим швидше завершиться війна!
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02.07.2025 15:55 Відповісти
Головне щоб Єрмак з Зеленським залишилися. Це наша майбутня перемога !
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02.07.2025 16:01 Відповісти
от про що домовлялися і домовилися американці з російськими фашистами на своїх зустрічах, Україну будуть "прінуждать к міру" страшними руйнуваннями, терором і масовими смертями цивільних людей, в тому числі і дітей. Американці дали добро на російське зло в Україні.
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02.07.2025 15:55 Відповісти
Якщо справа дійде до виживання нації,то мало нікому не покажеться. Радіаційні опади не мають кордонів. Геноцид окремої країни на очах у світу якому насрати,не пройде.
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02.07.2025 15:59 Відповісти
Вже як мінімум в Україні загинула 631 дитина, 1971 дитина отримала поранення. От і вся реакція світу на масові вбивства дітей і вся "ізоляція" росії. А кацапи не дурні, вони бити по атомних електростанціях не будуть, нащо воно їм? вони ж хочуть тут жити і "червоні лінії " НАТО переходити не будуть, там ,схоже, уже все домовлено, тільки клоунаду ще розігрують, туди- сюди, США виходить, Європа заходить. Самі будемо підривати свої атомні чи як? Масове самогубство, щоб показати усьому світу, який він поганий? та тому світу на нас насрати і на те, що ми про нього думаємо.
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02.07.2025 16:15 Відповісти
Такого позориська США ще не знали.🤦
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02.07.2025 15:55 Відповісти
Потом будет снят фильм "Бесславные ублюдки Трампа".
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02.07.2025 15:57 Відповісти
Що ж агент краснов добре працює на імперію зла ,найбільш дієвий удар по рашиських чортах це ліквідація найкривавішого терориста путіна, інакше ця мерзота не заспокоїтся.
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02.07.2025 16:00 Відповісти
Про допомогу Китаю та КНДР питання навіть не стоїть !
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02.07.2025 16:00 Відповісти
Самміт НАТО, угоди по мінералам, вилизування задниці Трампу - результат все одно той що й мав бути.
Класичне між ганьбою і війною обрали ганьбу - по факту отримали і те і те.
А Трамп "врятувавший" Ізраїль, в шоколаді...
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02.07.2025 16:03 Відповісти
Как Трамп спас Израиль? Он же сдался. США даже гору не смогли разбомбить. Иран же нащупал слабые места у Израиля ( никогда столько ракет не прилетало по "избранным"). Сейчас в спокойном режиме Иран будет производить, нужное для испепеления Сиона, оружие и через пару-тройку лет влупит по Израилю уже не по-детски. Израиль это уже понял
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02.07.2025 16:10 Відповісти
Ти значення лапок розумієш, ванья?
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02.07.2025 16:15 Відповісти
Я не ванья. Я Роман. Не обижайтесь. Вы написали чушь, а меня это задело. Когда Израиль 22 июня в 4 часа утра без объявления войны начал бомбить Иран- они объявили всему миру свои цели: ) Уничтодение ядерной программы Ирана и 400 кг обогащенного урана ( на 12 мегатонных бомб) 2) Уничтожение баллистической программы Ирана. 3) Смена режима ааятолл в Иране. После полного провала бомбежки горы американцами ими было принято решение закончить операцию ( т.е. сдаться т.к. ни одна из целей не была достигнута). Сейчас евреи и США "латают" железный купол в котором персы по наделали "дырок", но им это не поможет т.к. все увидели, что Израиль можно и нужно бомбить, только нормальными ракетами, а не сделанными Хамасом с водопроводный труб. Как то так вышло
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02.07.2025 16:28 Відповісти
спрячь сапоги под стол а то портянками от вас смердит, и прокси дойчланд вас совсем не маскирует
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02.07.2025 16:39 Відповісти
А Вы не нюхайте . Я в Одессе. У нас тут "демократия" и "свобода слова". Без ВПН, к сожалениюб никуда
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02.07.2025 16:43 Відповісти
Не, таки разбомбили.
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02.07.2025 16:22 Відповісти
Американская разведка говорит, что Вы врете
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02.07.2025 16:30 Відповісти
Кого там Трамп поставив керувати розвідкою?
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02.07.2025 16:43 Відповісти
Хрен его знает. Дядька какойто. Но его сейчас хотят снять, за то, что ********* лишнее
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02.07.2025 16:45 Відповісти
...-тим швидше вони зроблять новий срср
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02.07.2025 16:04 Відповісти
скорее мы ****** 9 реакторов,9 чернобылей над этой территорией,это запорука что эта территория будет проклята и не пригодна к жизне под кацапом
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02.07.2025 16:08 Відповісти
Українці вже 3,5 роки сподіваються на США. А свою домашню роботу українці виконали? Хто зараз у владі? Той, хто у 2022му хотів злити ВСЮ Україну??!! І зараз повісив Конституцію на паузу у себе в сортирі. Де вимоги виборів? Язики в дупі, громадянське суспільство?
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02.07.2025 16:09 Відповісти
ЧИМ БІЛЬШК ЗБРОЇ.ТИМ СКОРІШЕ РАШИСТ ЗАКІНЧИТЬ "СВО"-"**** ВІЙНА ОБОРОТНІВ" З РАЩИСТСЬКОЇ 3,14ДЕРАЦІЇ
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02.07.2025 16:10 Відповісти
Коли влізаєш у війну, не маючи союзників, а лише партнерів, то маєш розраховувати на свої сили. На 4 рік війни вже могли б і не заглядати до рота Заходу, які "нам нічєго нє далжни" (майже (с), а наклепати аналогів шахедів та своєї балістики, що б ***** зважало на "удари у відповідь", впроваджувати в серійне виробництво хоча б номенклатуру власної зброї... Але зелена шваль вирішила усі роки набивати кишені. А тупий скот її підтримував, замість того, щоб вимагати імпічмент держзрадникам, крадіям і мародерам. От тепер і отримають результат.
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02.07.2025 16:12 Відповісти
Чим більше буде зброї, тим швидше Україна знищить кілька мільйонів кацапів та звільнить усі свої території! Але в даному випадку це ніякого впливу на пришвидшення закінчення війни не матиме!
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02.07.2025 16:13 Відповісти
Тим більше українців кацапи знищать, ще один гарант нашої безпеки здувся.
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02.07.2025 16:23 Відповісти
Мудозвон. В втім ТАСО як завжди здасть назад.
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02.07.2025 16:23 Відповісти
Трумп, на стороні *****, таки привідкрив другий фронт проти України і людожерський кремль ставить "лайк" своєму вередливому але корисному ідіоту-маразматику - презу США , що легко корумпується, будь-чим..
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02.07.2025 16:29 Відповісти
У нас ще багато аеропортів, не тільки один Донецький. Ми можемо і зі своєю зброєю воювати до нескінченності. УПА ще довго воювало і ми зможемо.
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02.07.2025 16:30 Відповісти
У Трампа и пескова практически одинаковые заявления...

Это пример, когда США действует согласно кремлевских нарративов....
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02.07.2025 17:44 Відповісти
 
 